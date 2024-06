ETF actifs vs ETF passifs

La principale différence entre les ETF actifs et passifs réside dans leur stratégie d'investissement et leur gestion. Les ETF actifs sont gérés activement par des gestionnaires de fonds qui cherchent à surperformer le marché en sélectionnant des titres de manière ciblée. Ces ETF utilisent l'expertise de la gestion et les connaissances de la recherche fondamentale sur les entreprises pour appliquer cette avance de connaissances à la sélection des actions et réagir aux tendances et aux opportunités du marché. Cela s'accompagne de frais légèrement plus élevés pour la prestation de gestion.

Les ETF passifs, en revanche, visent à reproduire le plus fidèlement possible la performance d'un indice donné. Cette reproduction de l'indice est obtenue en achetant la totalité ou une sélection représentative des titres contenus dans l'indice. Ils sont souvent plus rentables, car ils ne nécessitent pas de gestion active et ne détiennent que les titres inclus dans l'indice.