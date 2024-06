Coûts et performance des ETF actifs

Les ETF actifs ont généralement des coûts plus élevés que les ETF passifs, les frais se situant souvent entre 0,04% et 0,85% par an. Ces coûts sont plus élevés en raison de la gestion active et des analyses de marché approfondies. Les gestionnaires de fonds utilisent ces analyses pour investir de manière ciblée dans des actions et d'autres titres.