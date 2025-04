ETF Amérique du Nord

L'indice MSCI North America comprend les 687 entreprises les plus grandes et les plus liquides d'Amérique du Nord et offre une large couverture des principaux marchés et secteurs, ce qui en fait un choix populaire pour les ETF. Parmi les plus grandes entreprises de l'indice, on trouve Apple, Nvidia et Microsoft. Ces entreprises représentent des secteurs importants de l'économie nord-américaine, pour lesquels le secteur de la technologie occupe une place importante.