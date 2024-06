Le risque de concentration

Les ETF sur le très populaire indice MSCI World présentent des risques cumulés. La forte pondération des Etats-Unis peut entraîner des pertes en cas de crise dans ce pays. Et les pays émergents et les petites capitalisations ne sont pas non plus inclus. C'est pourquoi il est important de diversifier son portefeuille de manière plus large et plus régulière dans le monde entier, afin de réduire le risque des ETF à long terme.