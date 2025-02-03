Avec certains ETF de pays, tu peux investir dans des pays comme le Canada. Le Canada est surtout connu pour sa richesse en matières premières, ses conditions politiques stables et, en tant que pays voisin du nord des États-Unis, il offre également des opportunités d'investissement prometteuses. De plus, c'est l'un des plus grands pays du monde et un pays d'immigration et de vacances très populaire. Les ETF canadiens sont un moyen pratique d'investir dans le marché boursier canadien.

Nous te montrons dans quelles catégories les différents ETF Canada sont les plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Tu pourras ainsi déterminer lequel des ETF canadiens te convient le mieux.