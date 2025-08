Avec certains ETF de pays, tu peux investir dans des pays comme les États-Unis. Si les États-Unis sont mesurés en termes de performance économique absolue, ils sont la plus grande économie du monde. Ils sont à la fois le plus grand pays importateur et le deuxième plus grand pays exportateur. D'autre part, le pays est en tête du classement des pays dont la balance commerciale est la plus déficitaire. Les partenaires commerciaux les plus importants des États-Unis sont les partenaires de l'ALENA, le Canada, le Mexique et la Chine, aussi bien pour les exportations que pour les importations.

Nous te montrons dans quelles catégories chaque ETF américain est le plus performant et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Tu peux ainsi déterminer quel ETF USA te convient le mieux.