Il futuro degli ETF alimentari

Deere è un'azienda leader nel settore della tecnologia delle macchine agricole e supporta l'agricoltura moderna con macchine innovative e soluzioni digitali. International Flavors & Fragrances è un'azienda globale che produce aromi e fragranze e si sta concentrando sempre più su ingredienti sostenibili e naturali. McCormick è nota per le sue spezie e i suoi aromi, che sicuramente continueranno a svolgere un ruolo importante nella dieta delle persone anche in futuro.