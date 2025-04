ETF su alimenti e bevande

Nestlé è un'azienda alimentare globale con un ampio portafoglio di prodotti che spazia dagli alimenti per bambini al cioccolato e al cibo per animali. L'azienda è nota per i suoi marchi forti e la sua forza innovativa. Danone è un'azienda particolarmente nota per i suoi prodotti caseari e per i marchi di acqua in bottiglia. Diageo è un fornitore leader di bevande alcoliche e possiede alcuni dei marchi più noti al mondo, tra cui Johnnie Walker, Guinness e Smirnoff.