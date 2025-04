Procter & Gamble è un'azienda leader a livello mondiale che offre un'ampia gamma di prodotti per la cura della casa e della persona. Coca Cola è conosciuta in tutto il mondo per le sue bevande e svolge un ruolo fondamentale nel settore delle bevande. Unilever offre una varietà di prodotti, tra cui alimenti, prodotti per la cura della persona e per la pulizia, e ha una forte presenza in molte famiglie di tutto il mondo. Queste società sono spesso componenti fondamentali degli ETF sui beni di consumo e contribuiscono alla stabilità e alla performance di questi fondi indicizzati negoziati in borsa.