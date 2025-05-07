Investire negli ETF STOXX Global Select Dividend 100
Qual è il miglior ETF STOXX Global Select Dividend 100?
L'indice STOXX Global Select Dividend 100 traccia la performance di 100 società con i più alti rendimenti da dividendo a livello mondiale. L'obiettivo è quello di generare un reddito stabile attraverso la distribuzione regolare di dividendi.
I settori più rappresentati in un ETF dello STOXX Global Select Dividend 100 Index sono: Finanziari (37,53%), Energia (10,42%), Beni di consumo (10,30%) e Servizi di pubblica utilità (8,42%) (al 12 settembre 2024).
Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF STOXX Global Select Dividend 100 ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi ETF. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF STOXX Global Select Dividend 100 è più adatto a te.
Fatti sullo STOXX Global Select Dividend 100
100
19
SITC International Holdings (4,57 %), NatWest Group (1,85 %), New Hope (1,83 %)
STOXX
Jährlich (März)
Fonte: extraETF, Data: 21 mag 2024
Gli ETF STOXX Global Select Dividend 100 hanno senso?
L'ETF STOXX Global Select Dividend 100 offre agli investitori l'accesso a 100 tra i titoli che pagano i dividendi più alti al mondo. L'indice contiene 40 titoli del Nord America, 30 dell'Europa e 30 della regione Asia-Pacifico.
I dividendi non devono essere diminuiti negli ultimi 5 anni, il che può indicare modelli aziendali solidi e una forte base finanziaria. Questo ETF può essere un buon componente di una strategia sui dividendi, ad esempio.
Nota: il settore finanziario è particolarmente ponderato in questo ETF e può rappresentare un rischio di cluster in quanto rappresenta oltre il 35% dello STOXX Global Select Dividend 100 ETF.
Poiché l'ETF è fortemente ponderato sui titoli a dividendo, il potenziale di crescita potrebbe essere inferiore. In tempi di crisi economica o di calo degli utili societari, i dividendi potrebbero essere tagliati, riducendo così il rendimento dell'ETF.
ETF STOXX Global Select Dividend 100 a confronto
Di seguito troverai i migliori ETF STOXX Global Select Dividend 100. Quali di questi ETF hanno storicamente garantito i migliori rendimenti? Quali hanno i costi più bassi o il volume di fondi più elevato?
Le informazioni contenute nella tabella sottostante risponderanno a queste e a molte altre domande per permetterti di prendere una decisione consapevole.
Confronto delle performance dei migliori ETF STOXX Global Select Dividend 100
Come si sono comportati finora i singoli ETF STOXX Global Select Dividend 100? Qui puoi confrontare le performance dei vari ETF STOXX Global Select Dividend 100 in un grafico.
Nota bene: le performance storiche non sono una garanzia per il futuro.
Dove posso acquistare gli ETF STOXX Global Select Dividend 100?
Gli ETF STOXX Global Select Dividend 100 possono essere acquistati, ad esempio, presso banche o broker online. Questi possono essere utilizzati per creare un piano di risparmio in ETF o per effettuare un acquisto una tantum. I fornitori possono avere una selezione diversa di ETF nella loro gamma. Per acquistare gli ETF, devi prima aprire un conto titoli.
Un confronto tra i principali ETF STOXX Global Select Dividend 100
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF STOXX Global Select Dividend 100. Un ETF deve avere un volume di fondi di almeno 100 milioni di euro per essere redditizio per il fornitore dell'ETF. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF.
Ultime notizie sugli ETF STOXX Global Select Dividend 100
Qui troverai le ultime notizie sugli ETF STOXX Global Select Dividend 100.
Piani di risparmio in ETF sugli ETF STOXX Global Select Dividend 100
La tabella seguente ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te.
Vantaggi degli ETF STOXX Global Select Dividend 100
Abbiamo riassunto qui i principali vantaggi degli ETF STOXX Global Select Dividend 100 per te. Devi considerare questi punti.
- Distribuzioni regolari: L'ETF investe in azioni con elevati rendimenti da dividendo, con conseguenti pagamenti regolari di dividendi.
- Ampia diversificazione: l'ETF contiene 100 società di diversi settori e paesi, il che consente di distribuire il rischio.
- Focus globale: l'ETF offre accesso a titoli a dividendo di tutto il mondo e non solo di una regione specifica.
- Rendimento da dividendo interessante: le società incluse offrono un rendimento da dividendo relativamente alto.
- Reddito passivo: Ideale per gli investitori che vogliono ottenere un reddito passivo stabile nel lungo periodo.
Svantaggi degli ETF STOXX Global Select Dividend 100
Abbiamo riassunto qui gli svantaggi più importanti degli ETF STOXX Global Select Dividend 100 per te. Devi tenere a mente questi punti.
- Possibili tagli ai dividendi: in periodi di difficoltà economica, le aziende possono tagliare o sospendere i loro dividendi. Questo può ridurre il rendimento dell'ETF.
- Potenziale di crescita limitato: le azioni a dividendo hanno spesso un potenziale di crescita inferiore a quello delle azioni growth.
- Sovrappeso settoriale: il settore finanziario è fortemente sovrappesato nell'ETF, il che aumenta il rischio e le fluttuazioni soprattutto quando questo settore va male.
- Nessuna garanzia di dividendo: i dividendi non sono garantiti e possono essere modificati dalla società in qualsiasi momento.
ConclusioneLo STOXX Global Select Dividend 100 offre dividendi elevati
L'ETF STOXX Global Select Dividend 100 offre agli investitori l'accesso a 100 tra i titoli che pagano i dividendi più alti al mondo. 40 titoli provengono dal Nord America, 30 dall'Europa e 30 dalla regione Asia-Pacifico. Le società incluse nell'indice non hanno tagliato i loro dividendi negli ultimi cinque anni, il che può indicare modelli di business solidi e una forte base finanziaria.
Tuttavia, il settore finanziario ha un peso particolarmente elevato, con una quota superiore al 35%. Questo rischio di cluster può avere un impatto negativo sull'ETF, soprattutto se il settore finanziario va male. Inoltre, il minore potenziale di crescita dei titoli a dividendo può frenare la performance dei prezzi a lungo termine, mentre il taglio dei dividendi in tempi di crisi può ridurre il rendimento totale dell'ETF.
Per gli investitori che cercano un reddito stabile dai dividendi e sono consapevoli del rischio maggiore, l'ETF può essere un'aggiunta interessante al portafoglio.
Domande frequenti sugli ETF STOXX Global Select Dividend 100
