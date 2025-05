Un investimento in un ETF MSCI EMU investe in società di un unico continente e di un'unica area valutaria, il che significa che non c'è una diversificazione globale. Inoltre, la gamma di circa 230 società non è così ampia come quella di molti comuni ETF globali.

Se sei a conoscenza di questa caratteristica dell'ETF e se questa si adatta alla tua strategia di investimento, potrebbe essere opportuno acquistare un ETF MSCI EMU o un piano di risparmio. Un ETF MSCI EMU può anche essere un'aggiunta adatta a un portafoglio ampiamente diversificato per aumentare la percentuale di Europa nel portafoglio.