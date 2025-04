Un investimento in un ETF JPX Nikkei 400 investe in società di un unico paese, il che significa che non c'è una diversificazione globale. Tuttavia, il fatto che il Giappone sia un importante paese industrializzato depone a favore dell'ETF JPX Nikkei 400. Inoltre, il Giappone è spesso tra le prime posizioni di molti ETF globali dopo gli Stati Uniti. Inoltre, il Giappone è spesso tra le prime posizioni di molti ETF globali dopo gli Stati Uniti.

Nota: il mercato azionario giapponese ha registrato performance negative per diversi decenni in passato, ma questo non dice nulla sulla sua performance futura.

Se sei consapevole dell'orientamento dell'ETF e se questo si adatta alla tua strategia di investimento, l'acquisto di un ETF JPX Nikkei 400 o di un piano di risparmio su di esso può avere senso. Un ETF JPX Nikkei 400 può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.