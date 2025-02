Sì, investire in ETF sulla Cina può avere senso, in quanto il cosiddetto Regno di Mezzo è considerato un mercato emergente particolarmente promettente. L'economia cinese è stata molto dinamica in passato. Ciò è dovuto alla politica di apertura iniziata nel 1978. La Cina possiede inoltre numerose risorse naturali, tra cui carbone, petrolio, gas naturale e minerali metallici.

Il sistema economico cinese è da tempo organizzato secondo i criteri dell'economia di mercato. Questa economia, organizzata secondo criteri capitalistici, viene descritta dalla stessa leadership statale come "socialismo alla cinese". Tuttavia, l'entità dell'intervento statale è diminuita drasticamente a partire dalla fine degli anni '90, ma è aumentata nuovamente in una certa misura negli ultimi anni. Nel complesso, la Cina è un importante luogo di produzione e un mercato di vendita. D'altro canto, esistono rischi di investimento che risiedono, ad esempio, in una diversa concezione della legge, in un'escalation del conflitto a Taiwan, in restrizioni commerciali dovute a sanzioni o nelle strutture di investimento di alcuni titoli azionari cinesi.

Nota: l'accesso al mercato azionario cinese attraverso le singole azioni è estremamente difficile per gli investitori stranieri, poiché esistono diverse classi di azioni. I diritti degli investitori stranieri possono essere limitati. Un investimento in un ETF Cina limita il tuo investimento a un solo paese. Ciò significa che la tua diversificazione non è globale, il che può aumentare il rischio del tuo investimento.