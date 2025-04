ETC dei metalli preziosi

Sì, soprattutto in vista di tempi economici incerti, gli ETC in metalli preziosi possono essere un'aggiunta sensata a un portafoglio azionario globale sufficientemente diversificato. Poiché i metalli preziosi sono considerati investimenti a prova di inflazione, spesso offrono protezione contro la svalutazione delle valute. Inoltre, questi ETC offrono un modo economico e semplice per partecipare all'andamento dei prezzi dei metalli preziosi senza doverli conservare fisicamente.

In particolare, gli ETC sull'oro sono spesso considerati un bene rifugio e sono destinati a offrire una protezione a lungo termine contro i rischi economici. Tuttavia, gli investitori dovrebbero considerare anche la volatilità di altri metalli preziosi, come l'argento, il platino o il palladio, che sono spesso soggetti a maggiori fluttuazioni di prezzo. Nel complesso, gli ETC sui metalli preziosi possono rientrare in una strategia di copertura e diversificazione ragionevole.