Come vendere un ETF

Naturalmente, è anche possibile che l'ETF non abbia l'andamento sperato e che tu voglia vendere l'ETF. Per non andare ulteriormente in rosso, può avere senso realizzare le perdite dell'investimento se i prezzi hanno un andamento negativo e non ci sono prospettive di miglioramento a lungo termine, ad esempio nel caso di ETF tematici a causa di una diversificazione insufficiente. Tuttavia, la decisione deve essere ben ponderata: Dopo tutto, l'investimento in ETF è solitamente una forma di investimento a lungo termine.

Coloro che investono con una diversificazione sufficientemente ampia e a lungo termine, ad esempio con una strategia buy-and-hold in un ETF azionario mondiale, che non si lasciano prendere dal panico nemmeno in caso di crisi e che dimostrano capacità di tenuta, possono essere premiati nel lungo periodo. È perfettamente normale che la performance degli ETF sia soggetta a fluttuazioni. In particolare, non è possibile prevedere con esattezza l'andamento, per cui anche i prezzi in calo sono destinati a riprendersi nel lungo periodo e a compensare eventuali perdite di diversi anni o addirittura decenni.