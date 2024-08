Portafoglio All weather di Ray Dalio

L'autore americano di bestseller Tony Robbins ha calcolato i seguenti rendimenti per la strategia "all-weather": Dal 1984 al 2013, si è registrato un guadagno medio del 9,7% all'anno. L'86% di questo periodo è stato positivo per gli investitori. Se ci sono stati anni di perdite, queste sono state in media dell'1,9%. Nel caso peggiore, la perdita è stata del 3,9%. La volatilità nell'intero periodo è stata del 7,6%.

L'autore e blogger americano Ben Carlson (A Wealth of Common Sense) giunge a conclusioni simili. Le sue analisi per il periodo dal 1972 al 2013 mostrano valori molto simili. In media è stato raggiunto il 9,5% all'anno, con una fluttuazione del 7,9%. La perdita maggiore è stata del 4,2%. Guardando indietro dal 1928 al 2013, il guadagno annuale è stato del 7,2%. Questo nonostante il fatto che il più grande crollo del mercato azionario della storia sia avvenuto proprio all'inizio di questo periodo. Tuttavia, va notato che le classi di attività oro e materie prime non sono state incluse in questo calcolo retrospettivo. All'epoca, infatti, queste classi di attività non erano facilmente investibili.

Un calcolo effettuato da extraETF utilizzando gli ETF dimostra che la strategia "all-weather" ha funzionato anche nel recente passato. Il portafoglio modello ETF"Ray Dalio's all-weather portfolio" ha ottenuto un rendimento del 64% o del 4,9% annuo al netto dei costi degli ETF utilizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 18 aprile 2023.