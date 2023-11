iBond-ETF spiegati in modo semplice

Un classico ETF obbligazionario e un iBond-ETF sono due strumenti di investimento diversi nel campo dei titoli a reddito fisso.

Un ETF obbligazionario è un fondo negoziato in borsa che replica un particolare indice obbligazionario. Offre agli investitori la possibilità di investire in modo diversificato nel mercato obbligazionario. Quando le obbligazioni nell'indice obbligazionario giungono a scadenza, vengono reinvestite in obbligazioni che rispettano le regole dell'indice. Ciò garantisce che un ETF obbligazionario sia sempre investito in un portafoglio di obbligazioni conforme alle condizioni dell'indice.

In contrasto, gli iBond-ETF hanno una scadenza fissa. Le obbligazioni in cui l'iBond-ETF investe hanno pertanto una durata simile. Ciò assicura che alla fine della scadenza dell'ETF tutte le obbligazioni contenute nel fondo giungano a scadenza. Grazie a questa scadenza, gli investitori possono pianificare in modo più preciso i flussi di capitale e sanno già all'acquisto quale rendimento possono aspettarsi dall'investimento. Gli iBond-ETF colmano così una lacuna nel mondo degli ETF obbligazionari.