I 5 errori più comuni degli investitori

Se gli investitori investono in titoli o investimenti finanziari che non conoscono a fondo, possono avere spiacevoli sorprese. Nella maggior parte dei casi, questi errori sono associati a costi elevati o a un grande sforzo per rimediare.

Come puoi evitare questo errore?

È importante ottenere in anticipo informazioni sufficienti su un investimento. Dovresti anche tenerti regolarmente aggiornato sugli ultimi sviluppi del mercato dei capitali. In questo modo, i cambiamenti fondamentali possono essere incorporati tempestivamente nella tua strategia di investimento personale. E in modo tale da non dover agire frettolosamente e sotto pressione.