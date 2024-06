I costi di negoziazione aggiuntivi (ATC) spiegati in modo semplice

Poiché le piattaforme di fondi di solito offrono solo la negoziazione giornaliera al NAV a causa dei loro processi di regolamento esistenti, le azioni dell'ETF devono essere ottenute anche attraverso questa via. Tuttavia, poiché il market maker deve regolare le azioni dell'ETF al valore patrimoniale netto, in queste transazioni non gli vengono rimborsate le spese che altrimenti guadagnerebbe grazie allo spread nella negoziazione in borsa. Per questo motivo, il market maker applica una commissione aggiuntiva, il Costo di Negoziazione Aggiuntivo (ATC).

La commissione ATC viene aggiunta al valore patrimoniale netto. Si basa sullo spread dell'ETF. Tuttavia, a differenza del margine di negoziazione (spread), che può essere ampliato in modo flessibile, la commissione ATC è costante. Per poter garantire la copertura dei costi di negoziazione anche in periodi di volatilità o dopo l'orario di negoziazione principale, le commissioni ATC sono solitamente più costose degli spread durante il normale orario di borsa.