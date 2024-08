Suggerimenti sull'ETF per la quota azionaria

Un aspetto importante della strategia di investimento del fondo sovrano norvegese è l'ampia diversificazione. Il SWF investe in oltre 9.000 società di 63 paesi. Per ottenere questa ampia diversificazione, esistono diversi ETF.

Lo SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF investe in 47 paesi, di cui 23 sviluppati e 24 emergenti. L'indice di riferimento comprende 8.725 società. ACWI IMI sta per All Countries World Investable Market Index. Traccia il 99% del mercato azionario globale. Un'alternativa sono gli ETF sull'MSCI ACWI. L'indice MSCI ACWI è correlato all'MSCI ACWI IMI, ma omette le piccole società e quindi raggiunge una copertura leggermente inferiore del mercato azionario globale, pari all'85%. Il numero di società diminuisce rapidamente, ma non cala pesantemente grazie alla ponderazione per capitalizzazione di mercato.

Un'alternativa ai prodotti MSCI è il Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF. L'indice investe in circa 8.000 azioni di 49 paesi industrializzati ed emergenti. Copre anche le azioni a grande, media e piccola capitalizzazione. Inoltre, questi titoli sono stati filtrati in base a determinati criteri di sostenibilità.