Negli ultimi anni, gli ETF del mercato monetario non erano molto interessanti a causa della fase di tassi zero. Tuttavia, la situazione è cambiata con l'inversione di tendenza dei tassi d'interesse e gli ETF del mercato monetario stanno diventando sempre più interessanti come alternativa a bassa volatilità rispetto ai fondi overnight. Gli ETF del mercato monetario non solo offrono l'opportunità di beneficiare di tassi di interesse più elevati, ma possono anche essere una strategia sensata per proteggere i depositi in conti call money da potenziali rischi come il fallimento di una banca.

Gli ETF del mercato monetario sono quindi una valida alternativa al denaro a vista? In questa guida ti spieghiamo nel dettaglio come funzionano gli ETF del mercato monetario e se possono essere consigliati per il tuo investimento.