Acquistare le criptovalute direttamente o tramite un ETP di criptovalute?

Se vuoi investire in criptovalute come il Bitcoin o l'Ethereum, puoi scambiare il denaro normale (gli appassionati di valute digitali lo chiamano denaro fiat) con le criptovalute su un exchange. Le monete vengono poi gestite in un portafoglio separato, che può anche essere offline. Per questo scambio sono disponibili numerosi exchange di criptovalute. Tuttavia, la struttura dei prezzi non è facile da capire e anche l'acquisto o il trasferimento di criptovalute costa denaro, cioè monete. Perché nulla può essere scritto sulla blockchain gratuitamente, soprattutto non con Bitcoin o Ethereum.

Questa combinazione di acquisizione e custodia sembra complicata per molti investitori. L'indirizzo di destinazione deve essere controllato due e tre volte per ogni transazione di monete (ad esempio un bonifico bancario). Se un trasferimento viene effettuato al destinatario sbagliato, il denaro viene irrimediabilmente perso. Non c'è possibilità di rimborso. Per gli appassionati di criptovalute, tuttavia, questo è l'unico modo sensato per rimanere in possesso delle chiavi delle monete.