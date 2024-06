Qu'est-ce que la notation d'obligation ?

Les notations d'obligations indiquent en premier lieu la solvabilité d'un émetteur ou d'une obligation. Elles donnent un avis sur la probabilité que l'émetteur rembourse ses obligations et ses intérêts à temps et intégralement.

Les notations des obligations aident donc les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiel d'une obligation (notation de solvabilité). Une obligation avec une notation plus élevée (par exemple AAA ou AA) a généralement un risque de défaut plus faible qu'une obligation avec une notation plus faible (par exemple BBB ou BB), mais elle a aussi un taux d'intérêt plus faible. Inversement, les obligations ayant une notation plus faible ont un taux d'intérêt plus élevé pour compenser le risque de défaut plus important.