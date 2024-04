Les ETF iBonds expliqués

Le rendement qui peut être obtenu avec les ETF iBonds dépend du segment d'investissement choisi. Les iBonds sur les obligations d'entreprises ont un rendement plus élevé que les iBonds sur les obligations d'État. Le choix de la devise des obligations est également déterminant, car le niveau des taux d'intérêt est par exemple plus élevé dans la zone dollar que dans la zone euro. Sur la fiche d'information de l'ETF iBond et sur le site web du fournisseur, on peut également s'informer sur le rendement net à l'achat et le taux d'intérêt effectif.