Pays développés et émergents : les pays développés sont des nations très développées comme les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon, qui se caractérisent par des conditions économiques stables et des technologies avancées. Ils offrent des opportunités d'investissement sûres et moins volatiles. En revanche, les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil connaissent un processus de développement rapide et présentent un fort potentiel de croissance. Cependant, ces marchés sont souvent plus volatils et associés à des risques économiques et politiques plus élevés. La combinaison des deux segments de marché dans un investissement peut contribuer à la répartition des risques et augmenter les chances de rendement.