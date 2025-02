ETF Emerging Markets

Les pays émergents, également appelés marchés émergents, se trouvent dans une phase de transition entre les pays en développement et les pays industrialisés et se caractérisent par une croissance économique dynamique et une industrialisation croissante. Les pays émergents les plus connus sont la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Indonésie, la Turquie, la Thaïlande et la Malaisie. Ces pays offrent souvent des opportunités de croissance plus élevées, mais sont également associés à des risques plus importants tels que l'instabilité politique et la volatilité économique.