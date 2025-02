ETF Pays développés

Les ETF de pays développés (Developed Markets ETF) couvrent un grand nombre de pays économiquement forts. Parmi les plus importants, on trouve les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, le Canada et la France. Les Etats-Unis, la plus grande économie du monde, sont connus pour leur capacité d'innovation et leurs entreprises leaders dans les domaines de la technologie et de la finance. Le Japon a une économie très développée avec des secteurs forts comme la construction automobile, l'électronique et la robotique. La Grande-Bretagne est un centre financier mondial avec des contributions importantes du secteur des services financiers et des industries innovantes. Le Canada est connu pour son économie stable et ses ressources abondantes, notamment dans les domaines de l'énergie et des matières premières. La France est l'une des plus grandes économies d'Europe, avec des entreprises leaders dans les secteurs du luxe, de l'automobile et de l'aéronautique.