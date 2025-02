ETF MSCI ACWI IMI

Le choix entre le MSCI World et le MSCI ACWI IMI dépend des objectifs et des préférences de placement individuels. Le MSCI World comprend environ 1 600 grandes et moyennes entreprises de 23 pays industrialisés et offre une stabilité, car il se concentre sur les marchés établis et exclut les pays émergents. Le MSCI ACWI IMI comprend plus de 8 800 grandes, moyennes et petites entreprises de 23 pays développés et 24 pays émergents, ce qui entraîne une plus grande diversification et un potentiel de rendement plus élevé, mais aussi une plus grande volatilité. Le MSCI ACWI IMI offre une diversification plus large et un potentiel de rendement plus élevé grâce aux pays émergents, tandis que le MSCI World est moins volatil, car il se concentre sur les marchés développés.