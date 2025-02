Les ETF Suisse sont un moyen pratique d'investir en Suisse, ce qui est souvent difficile pour les investisseurs allemands via des actions individuelles et n'est pas non plus simple du point de vue fiscal. De nombreux portefeuilles peuvent en outre potentiellement profiter d'une addition de la Suisse, car la Suisse est considérée comme un pays très prospère et politiquement stable avec une monnaie forte. Bien que cela ne soit pas une garantie pour l'avenir, cela pourrait aussi contribuer à minimiser les risques de votre allocation d'actifs et aider à éviter un risque de concentration en investissant dans un seul pays.