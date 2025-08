Le cacao est l'ingrédient principal du chocolat et une matière première importante dans l'industrie alimentaire. Avec l'augmentation de la demande dans les pays émergents et la popularité croissante des produits de chocolat de qualité, le cacao offre des possibilités d'investissement intéressantes. On distingue deux types de fèves de cacao : Le cacao noble et le cacao de consommation. Le cacao de consommation domine la majeure partie de la production mondiale de cacao depuis environ cinquante ans. Le cacao est cultivé toute l'année, la principale période de récolte commençant en septembre et pouvant s'étendre jusqu'aux premiers mois de la nouvelle année.

Le cacao est également utilisé dans le monde entier pour produire du beurre de cacao. Le beurre de cacao est utilisé dans une grande variété de produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Pour les investisseurs qui souhaitent investir dans le marché des matières premières, les ETC sur le cacao offrent un moyen simple de profiter des mouvements de prix. Ces titres négociés en bourse permettent d'investir dans le cacao sans avoir à stocker le fruit lui-même.

Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC sur le cacao pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont ses avantages et ses inconvénients.