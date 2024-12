Plutôt crypto-monnaie ou ETP crypto ?

Les investissements dans les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires. Certains professionnels, comme le patron du plus grand gestionnaire d'actifs au monde BlackRock, considèrent déjà le bitcoin comme de l'or numérique. Bien sûr, un tel investissement doit être placé et conservé de manière aussi sûre que possible. D'autres investisseurs accordent une grande importance à la négociabilité et voient dans le commerce cryptographique une source de rendements rapides - la sécurité de la conservation passe alors inévitablement au second plan.

Les accès aux investissements dans les crypto-monnaies sont aussi variés que les objectifs d'investissement, et les types de conservation diffèrent aussi fondamentalement.

Dans cet article, nous revenons sur les différents avantages et inconvénients du commerce et de la conservation des crypto-monnaies et à quels obstacles, risques et coûts les investisseurs en crypto doivent s'attendre.