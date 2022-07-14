¿Qué son los ETFs?

Los ETF (Fondos Cotizados en Bolsa) han sido una fuente de inspiración para los inversores durante muchos años, debido a sus bajos costes y atractivos rendimientos potenciales. Con el tiempo, su popularidad ha ido aumentando, convirtiéndose en una forma popular de acumulación de activos a largo plazo, especialmente a través del planes de ahorro.

Pero, ¿qué son exactamente los ETFs y cómo funcionan? ¿Cómo surgieron? ¿En qué se diferencian de los fondos activos o de las acciones individuales? En esta guía, te proporcionaremos respuestas a estas y otras preguntas. Además, descubrirás datos interesantes y relevantes sobre el tema de los fondos cotizados, tales como su historia, su evolución y su papel en el mercado financiero actual.

Únete a nosotros en este viaje informativo y descubre todo lo que necesitas saber sobre los ETFs y cómo pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras.