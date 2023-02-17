¿Qué es una acción?
¿Qué es una acción? ¿Cómo puedes invertir en ella?
Las acciones son una parte fundamental del sistema financiero moderno, y permiten a los inversores participar en una empresa y beneficiarse de su éxito. Representan una participación en el capital de una empresa y se negocian en forma de títulos en bolsas de valores o en mercados extrabursátiles, y están sujetas a diversas normativas y leyes.
La inversión en acciones es una forma popular de inversión financiera que ofrece la oportunidad de beneficiarse de aumentos de precios y repartos de dividendos a largo plazo. Sin embargo, también conlleva riesgos, ya que los precios pueden fluctuar y los inversores pueden sufrir pérdidas. Por tanto, es importante estar bien informado y sopesar los posibles riesgos antes de invertir.
En esta guía, explicamos la información más importante sobre las acciones y lo que los inversores deben saber al comprarlas.
Lo esencialTodo lo que necesitas saber sobre las acciones
Definición: Las acciones son participaciones en una sociedad anónima. Se trata de una forma de sociedad en la que todos los accionistas poseen conjuntamente una empresa.
Valor de la empresa: El valor nominal es puramente una formalidad, el factor decisivo es el valor bursátil de una empresa, la llamada capitalización bursátil. Esta es una medida del tamaño de una empresa en el mercado de valores.
Inversión: Las acciones suelen negociarse en bolsa y sus precios pueden fluctuar mucho a corto plazo. Al comprar acciones, los inversores especulan con las ganancias de los precios y con una parte de los beneficios, el dividendo que la empresa distribuye a sus accionistas.
Derecho de voto: Los accionistas tienen derecho de voto y cogestión. Todos los años se celebra la junta general anual, en la que la empresa informa a sus accionistas y éstos pueden opinar y tomar decisiones sobre la marcha futura de la empresa.
¿Qué son las acciones?
Las acciones representan participaciones en una empresa. Al comprar una acción, los inversores se convierten en copropietarios de una sociedad anónima (SA) y pueden influir en la toma de decisiones estratégicas de la compañía. Cada acción adquirida equivale a una fracción del capital social de la SA, lo que se conoce como valor nominal. Sin embargo, este valor no es el mismo que el valor de mercado de la acción, que se determina por la oferta y la demanda en la bolsa de valores.
¿Cómo se calcula el valor bursátil de una empresa?
Los inversores suelen fijarse en el precio de las acciones. Si multiplicas el precio actual de la acción por el número de acciones emitidas, obtienes el valor bursátil de una empresa, también llamado capitalización bursátil en la jerga técnica. Permite hacer comparaciones y muestra cómo se estima el valor global de una sociedad anónima. Como la cotización en bolsa fluctúa constantemente, la capitalización bursátil también cambia constantemente. Sin embargo, la capitalización bursátil no desempeña ningún papel en el balance de una empresa. Es el capital social el que aparece allí. Si divides el capital social por el número de acciones emitidas, obtienes el valor nominal de una acción.
¿Cuál es la diferencia entre valor nominal, valor de mercado y capitalización bursátil?
Para determinar la capitalización bursátil, hay que conocer el número de acciones en circulación y la cotización bursátil actual. La información sobre las acciones emitidas la publican las sociedades anónimas en su informe anual.
Un ejemplo de cálculo ilustra las diferencias: Supongamos que una acción cotiza en bolsa a 35 euros y la empresa muestra en su balance un capital social de 1.000.000 euros. El valor nominal es de 1 euro. Por tanto, hay 1.000.000 de acciones. La capitalización bursátil de la empresa en este caso es de 35 millones de euros.
Fórmulas:
Número de acciones = capital social : valor nominal
Capitalización bursátil = número de acciones x valor de mercado de la acción
El ETF Explorer gratuito para tus inversiones financieras.
Todo lo que necesitas saber para comenzar en el mundo de los ETFs. Fácil de entender, bien fundamentado, ¡y gratuito! En el ETF-Explorer descubrirás:
- Cómo puedes alcanzar fácilmente tus objetivos financieros.
- Cómo funcionan los ETFs y por qué son una herramienta esencial para las inversiones.
- Cómo establecer la base para la construcción de tu patrimonio con ETF globales.
- Cómo y dónde comprar tu primer ETF.
- Qué estrategias prometen el mayor éxito a largo plazo.
¿Qué son las acciones sin valor nominal o acciones sin valor nominal?
En la práctica, además de acciones con valor nominal, también existen acciones sin valor nominal, las llamadas acciones sin valor nominal o acciones sin valor nominal. Tienen un valor nominal aritmético que debe corresponder como mínimo a una acción del capital social de un euro. Así lo prescribe la Ley alemana de Sociedades Anónimas. Las acciones sin valor nominal son habituales en otros países, por lo que algunas empresas eligen esta variante. Es importante saberlo: No influye en el valor de una acción el hecho de que sea una acción sin valor nominal o una acción con valor nominal. Por tanto, los inversores pueden ignorar este hecho con toda seguridad.
¿Qué distingue a las acciones al portador de las acciones nominativas?
Una sociedad anónima puede decidir si emite acciones al portador o acciones nominativas. Para el inversor, se trata de una mera formalidad y, en última instancia, no supone ninguna diferencia.
Con las acciones nominativas, los propietarios suelen inscribirse en el registro de acciones de la sociedad con su nombre y dirección. Para la empresa, las acciones nominativas tienen la ventaja de que la sociedad anónima puede contactar directamente con sus accionistas. Esto no es tan fácil con las acciones al portador. Sin embargo, de todos modos, los inversores suelen recibir información importante a través del banco depositario.
¿Por qué algunas empresas tienen acciones ordinarias y preferentes?
Una sociedad anónima puede emitir acciones preferentes además de acciones ordinarias. Las acciones preferentes no suelen conceder derecho de voto en la junta general. Para compensar la falta de derecho de voto, las acciones preferentes suelen ofrecer un dividendo superior al de las acciones ordinarias.
¿Qué es una OPI y qué ocurre durante una OPI?
Cuando se funda una sociedad anónima, los fundadores reciben acciones. Sin embargo, éstas sólo se negocian en bolsa y pueden ser adquiridas por cualquier inversor si la sociedad anónima lo solicita. El procedimiento de admisión se denomina OPI (Oferta Pública Inicial). Suele ser complejo y a menudo transcurren varios meses antes de que las acciones se negocien en bolsa. En una OPI, se emiten nuevas acciones y los ingresos de la venta van directamente a la sociedad anónima. Si el precio de las acciones sube o baja después de la OPI, esto no tiene ningún efecto sobre la situación de los beneficios de la sociedad anónima. Esto se debe a que el comprador paga el precio de compra y el vendedor lo recibe. En lenguaje llano: la sociedad anónima queda al margen.
¿Quién determina el valor de una acción?
En pocas palabras: los inversores. Porque cuando muchos inversores quieren comprar las acciones de una empresa, el precio sube. El trasfondo: la demanda es mayor que la oferta. A la inversa, si muchos inversores quieren vender sus acciones pero sólo unos pocos quieren comprar, el precio baja. Por tanto, el mercado de valores no es un juego de suma cero, sino que depende de la oferta y la demanda. Si muchos inversores compran, los precios suben, y viceversa.
El valor de una acción
¿Qué influye en el precio de las acciones?
Que aumente o disminuya la oferta o la demanda de una acción depende de varios factores. El primero y más importante es la valoración que hacen los inversores de las perspectivas futuras de la empresa. Pero las noticias de actualidad, los rumores, la situación de los beneficios, el pago de dividendos previsto, la posición de los competidores, las recomendaciones de compra de los analistas o las perspectivas futuras del sector respectivo y de la economía en general, etc., también pueden influir en el precio de la acción.
¿Cómo comprar acciones?
Las acciones se negocian en bolsa.El requisito previo para comprar acciones en bolsa es tener una cuenta de valores y el capital necesario. Puedes encontrar proveedores favorables de cuentas de valores en nuestra comparación de intermediarios. Si ambos están disponibles, coloca una orden de compra. Como mínimo, tienes que especificar cuántas acciones quieres comprar y durante cuánto tiempo debe ser válida la orden. Además, los inversores tienen la opción de fijar un límite. Éste es el precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar o el precio mínimo que un vendedor quiere recibir por sus acciones.
¿Qué son los dividendos?
Lo que el interés es para los bonos, los dividendos lo son para las acciones, es decir, el rendimiento del capital invertido. Con el dividendo, los propietarios de la empresa, los accionistas, participan en el éxito de la empresa. Sin embargo, la cuantía del dividendo no es fija, por lo que no es un pago seguro. Algunas sociedades anónimas, sobre todo las jóvenes con altos índices de crecimiento, no suelen pagar dividendo alguno, prefiriendo invertir los beneficios en el crecimiento de la empresa. Otras distribuyen parte o la totalidad del beneficio anual a los accionistas.
¿Cuándo hay que comprar una acción para recibir el dividendo?
Los dividendos se pagan al final del ejercicio en el caso de las sociedades anónimas alemanas. En las sociedades extranjeras también hay pagos de dividendos semestrales o dividendos trimestrales, por ejemplo en el caso de las acciones americanas. Si quieres recibir el dividendo, no tienes que poseer la acción todo el tiempo, sino sólo en una determinada fecha de registro.
Para las acciones alemanas, es el día de la junta general anual. Ese día, el consejo de administración y los accionistas se reúnen y toman decisiones, incluida la votación sobre el importe del dividendo. El consejo hace una propuesta al respecto, que suele ser aprobada por la junta general. El dividendo suele pagarse tres días después de la junta general.
¿Sabías qué?Derechos de cogestión de los accionistas
Los accionistas pueden opinar sobre decisiones importantes: Una vez al año se reúnen en la asamblea general anual y adoptan acuerdos. Por ejemplo, deciden sobre el destino de los beneficios, es decir, si el superávit anual se reinvierte íntegramente en la empresa o si parte de él se distribuye entre los accionistas.
¿Qué estrategias merecen la pena a la hora de invertir en acciones?
Existen diversas estrategias de inversión. A menudo, las estrategias individuales funcionan muy bien durante un periodo de años, pero luego pierden importancia en favor de otras estrategias. Los inversores deben decidir ante todo qué estrategia se adapta mejor a sus ideas personales y a las expectativas del mercado.
Por ejemplo, quienes quieran centrarse en rendimientos continuos pueden hacerlo con la estrategia de dividendos. Además de la estrategia de dividendos, las estrategias más conocidas son la de valor y la de crecimiento. Hemos resumido más sobre este tema en la guía Estrategias de inversión con ETFs.
¿Cuáles son las oportunidades de rentabilidad para los inversores con acciones?
Quienes poseen acciones tienen dos posibles fuentes de ingresos: Las ganancias de precio y los dividendos. Por un lado, el valor de los activos aumenta cuando sube el precio de las acciones. Por otro, los inversores tienen derecho a una parte de los beneficios si la empresa genera beneficios y los distribuye entre los propietarios.
¿Cuál es el riesgo asociado a la inversión en acciones?
Existe un riesgo de mercado general y un riesgo de acción individual. El riesgo de mercado general afecta más o menos a todos los inversores en acciones si los precios de todo el mercado bursátil se desploman. La causa puede ser, por ejemplo, una crisis económica o una catástrofe natural, etc. En este caso, los efectos suelen ser inesperados y afectan a todo el mercado de valores.
La situación es diferente con el riesgo de una acción individual: en contra de la tendencia general del mercado, una acción individual puede perder mucho valor, por ejemplo porque la dirección haya tomado decisiones equivocadas. El mayor riesgo para el inversor es la pérdida total. Si una empresa quiebra, las acciones de los accionistas no valen nada. Para minimizar el riesgo de una sola acción, los inversores compran varias acciones o ETF y así distribuyen el riesgo lo más ampliamente posible.
Invertir en acciones conlleva varios riesgos. Aquí hemos enumerado los más importantes:
- Riesgo económico/inestabilidad económica
- Evolución de la empresa (por ejemplo, errores de gestión)
- Riesgo de precio
- Riesgo de impago de dividendos
- Riesgo de insolvencia
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de inflación
- Cambios normativos (por ejemplo, fiscales)
- Decisiones políticas (por ejemplo, eliminación progresiva del carbón)
- Riesgo de divisas (por ejemplo, acciones extranjeras)
También hemos contrastado las acciones y los ETF en nuestro podcast:
¿Por qué son útiles los ETF de renta variable?
Incluso más fácil que comprar acciones individuales y asumir muchos riesgos individuales es comprar ETF de renta variable. Esto se debe a que siguen un índice compuesto por un determinado número de acciones y distribuyen ampliamente el riesgo. Esto ahorra tiempo y costes al inversor, porque los ETF se negocian en bolsa como las acciones y sus costes son muy bajos.
La rentabilidad y el rendimiento de los ETF también hablan en su favor: Los estudios científicos y las comparaciones de rendimiento demuestran que ni siquiera los gestores de fondos profesionales consiguen, en la inmensa mayoría de los casos, mayores rendimientos a largo plazo que los inversores que invierten en ETF.
ConclusiónAcciones: Oportunidad lucrativa para crear riqueza
Invertir en acciones es una forma atractiva de beneficiarse de las subidas de precios y recibir dividendos a largo plazo. Los inversores adquieren participaciones en el capital de una empresa, que suelen negociarse en bolsa en forma de acciones.
Sin embargo, invertir en acciones también conlleva riesgos, ya que los precios pueden fluctuar y el inversor puede sufrir pérdidas. Para minimizar este riesgo, es importante obtener información completa y sopesar los posibles riesgos antes de invertir. Una estrategia de inversión diversificada, es decir, repartir la inversión entre varias empresas e industrias, puede ayudar a minimizar el riesgo. Esto puede llevarse a cabo de forma económica y sencilla con los ETF de acciones.
En general, invertir en acciones puede ser una forma lucrativa de aumentar el patrimonio, pero requiere ciertos conocimientos y experiencia en el manejo de valores. Por tanto, es esencial una investigación exhaustiva, una estrategia de inversión individual y una perspectiva a largo plazo.
Con la búsqueda de acciones extraETF, puedes buscar acciones adecuadas para tu cartera.
Preguntas importantes sobre las acciones
- Todo lo que necesitas saber sobre las acciones
- ¿Qué son las acciones?
- ¿Cómo se calcula el valor bursátil de una empresa?
- ¿Qué es una OPI y qué ocurre durante una OPI?
- ¿Cómo comprar acciones?
- ¿Qué son los dividendos?
- Derechos de cogestión de los accionistas
- ¿Qué estrategias merecen la pena a la hora de invertir en acciones?
- ¿Cuáles son las oportunidades de rentabilidad para los inversores con acciones?
- ¿Cuál es el riesgo asociado a la inversión en acciones?
- ¿Por qué son útiles los ETF de renta variable?
- Acciones: Oportunidad lucrativa para crear riqueza
- Preguntas importantes sobre las acciones