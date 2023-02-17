¿Qué es una acción?

Las acciones son una parte fundamental del sistema financiero moderno, y permiten a los inversores participar en una empresa y beneficiarse de su éxito. Representan una participación en el capital de una empresa y se negocian en forma de títulos en bolsas de valores o en mercados extrabursátiles, y están sujetas a diversas normativas y leyes.

La inversión en acciones es una forma popular de inversión financiera que ofrece la oportunidad de beneficiarse de aumentos de precios y repartos de dividendos a largo plazo. Sin embargo, también conlleva riesgos, ya que los precios pueden fluctuar y los inversores pueden sufrir pérdidas. Por tanto, es importante estar bien informado y sopesar los posibles riesgos antes de invertir.

En esta guía, explicamos la información más importante sobre las acciones y lo que los inversores deben saber al comprarlas.