Bonos: explicación sencilla
¿Qué es un bono? ¿Cómo puedes invertir en él?
Cuando se trata de invertir dinero, la mayoría de la gente suele pensar primero en acciones. Sin embargo, los bonos son otra forma popular de inversión que puede ofrecer un rendimiento estable y una volatilidad menor que las acciones. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por empresas o gobiernos que ofrecen al titular un tipo de interés fijo y la devolución del capital invertido en una fecha determinada. En este sentido, los bonos son una forma de inversión más conservadora que las acciones. Pero no todos los bonos son iguales.
En esta guía te explicamos por qué los bonos difieren de las acciones y otros valores en muchos aspectos.
Lo esencialTodo lo que necesitas saber sobre los bonos
Definición: Un inversor presta dinero a un deudor y recibe intereses a cambio. Al final del plazo, se devuelve el dinero.
Tipos de bonos: Los bonos también se denominan obligaciones. Los bonos de empresa son bonos de empresa, los bonos del Estado son bonos del Estado.
Riesgo de precio: los precios de los bonos caen cuando suben los tipos de interés y viceversa. En resumen, cuando suben los tipos de interés del mercado, los inversores cambian sus bonos por otros más nuevos que rinden tipos de interés más altos.
Rendimiento: El interés no es igual al rendimiento. Si los precios de los bonos suben o bajan, el rendimiento también cambia.
Riesgo de crédito: El mayor riesgo de los bonos es la insolvencia del deudor. Las agencias de calificación asignan calificaciones crediticias: AAA es la mejor calificación, D significa impago.
Definición: ¿Qué son los bonos?
La palabra bono contiene la expresión "pedir prestado", y eso es exactamente de lo que tratan los bonos. Un deudor pide dinero prestado. Si la deuda se tituliza en un valor, se llama bono. El precio del préstamo es el interés, por lo que los deudores pagan intereses mientras dura el préstamo de dinero. Al final del plazo acordado, se devuelve la cantidad prestada y el bono expira.
En el lenguaje técnico, a menudo se utiliza el término inglés "bonds" en lugar de "bonos": los bonos del Estado son bonos emitidos por los estados. Los bonos del Estado son los más importantes. Los bonos corporativos son bonos emitidos por empresas. Otros sinónimos comunes son obligaciones, títulos de renta fija, bonos, anualidades y valores que devengan intereses.
El deudor también se llama emisor porque emite el bono. Los compradores del bono, por su parte, se llaman acreedores y el importe de la deuda es el valor nominal o importe facial. En relación con los bonos, a menudo hablamos también de solvencia, es decir, de la solvencia de un deudor. Las agencias de calificación evalúan la solvencia.
Los términos de un vistazo
En relación con los bonos, a menudo hablamos de bonos a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del vencimiento de los mismos.
Bonos a corto plazo: vencimiento de hasta 3 años.
Bonos a mediano plazo: vencimiento de 3 a 7 años.
Bonos a largo plazo: vencimiento de 7 años o más.
¿Qué tipos de bonos existen?
Las características típicas de los bonos son un importe nominal fijo, un pago de intereses constante y un plazo fijo acordado. Sin embargo, también existen otras variantes:
¿Cómo se compran los bonos?
A diferencia de las acciones, los bonos no cotizan en unidades, sino en porcentaje del valor nominal. Por tanto, el valor nominal es relevante para la compra. Si un bono cotiza al 101%, al comprar 10.000 euros de valor nominal hay que pagar un total de 10.100 euros.
Valor nominal x precio / 100
Ejemplo: (10.000 x 101) / 100 = 10.100 euros
A este importe pueden añadirse los gastos bancarios y bursátiles, así como los intereses devengados, si procede.
Si la compra se realiza en el momento de la emisión, no se aplican los intereses devengados. Sin embargo, si un bono lleva ya varias semanas o meses en el mercado, el comprador debe pagar al vendedor los intereses devengados prorrateados. Esto se indica por separado en la declaración. El cálculo se basa en la fórmula clásica de los intereses:
Valor nominal x interés nominal x número de días 360 x 100.
Ejemplo: (1000 x 3 x 90) : 360 x 100 = 7,50 euros
El pago anual de intereses y el reembolso del valor nominal al final del plazo se realizan automáticamente. Por lo tanto, el dinero acaba en la cuenta sin ninguna otra acción.
¿Dónde se negocian los bonos?
Comprar bonos es relativamente fácil. Los bancos y los corredores online suelen ofrecer bonos actuales para su compra, y muchos bonos también cotizan en bolsa. Sin embargo, a diferencia de las acciones, la negociación de bonos no suele ser muy líquida, es decir, sólo unos pocos bonos cambian de manos en la bolsa. Además, los bonos corporativos suelen emitirse con denominaciones mínimas elevadas de 50.000 o 100.000 euros, lo que hace que estos bonos sean prohibitivamente caros para los inversores con cantidades más pequeñas para invertir.
Por tanto, los ETF de bonos pueden ser una alternativa a la compra directa de bonos, razón por la que hemos dedicado el siguiente episodio del podcast al tema:
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¿Cuál es la diferencia entre interés y rendimiento?
El tipo de interés, también llamado interés nominal, cupón o simplemente interés, se fija en el momento de la emisión y permanece invariable durante la vigencia de un bono ordinario. La situación es diferente con el rendimiento, que indica la rentabilidad porcentual para el inversor.
Los precios de los bonos fluctúan, es decir, pueden estar por encima o por debajo del 100%. Por ejemplo, si un bono con un plazo de un año y un tipo de interés del 3% se compra a un precio del 101%, al cabo de un año el inversor recibirá tres euros de intereses y el valor nominal de 100 euros, es decir, un total de 103 euros. Pero como pagó 101 euros cuando compró el bono, sólo ganó dos euros. Calculado de forma aproximada, el rendimiento en este caso es del dos por ciento.
¿Por qué fluctúan los precios de los bonos?
En pocas palabras, los precios de los bonos fluctúan debido a la oferta y la demanda. Sin embargo, que un bono tenga demanda o no depende de varios factores, el más importante de los cuales es el nivel de los tipos de interés. Si los tipos de interés suben repentinamente en el mercado de capitales, los inversores intentan comprar nuevos bonos con tipos de interés más altos y vender bonos con cupones más bajos. Los precios de los bonos con tipos de interés más bajos caen porque son menos atractivos en comparación con los papeles con tipos de interés más altos. Sin embargo, los precios también pueden fluctuar por otras razones, por ejemplo, si los inversores temen que un deudor tenga problemas y no pueda devolver el bono.
El poder de los bonos: un pilar esencial para tu cartera
¿Cuáles son los riesgos de los bonos?
En general, los bonos se consideran muy seguros. Sin embargo, hay una serie de riesgos que conviene conocer.
¿Qué oportunidades de rendimiento ofrecen los bonos?
Los bonos ofrecen un cupón de interés que garantiza unos ingresos regulares durante el plazo. Además, los inversores pueden beneficiarse de posibles ganancias de precio si venden sus títulos durante el plazo. Sin embargo, esta oportunidad sólo existe si los tipos de interés bajan durante el plazo. En cambio, si los tipos de interés suben, existe el riesgo de sufrir pérdidas. Los bonos en divisas ofrecen una oportunidad adicional de rentabilidad. Si la moneda extranjera se aprecia frente al euro durante el plazo, se pagan intereses más altos en euros y también aumenta el importe del rescate.
¿Por qué deberían los inversores comprar ETF de bonos?
Un ETF de bonos está respaldado por un gran número de bonos, lo que reparte ampliamente el riesgo. Los ETF permiten comprar bonos con distintos vencimientos, regiones, etc. en un único valor. Además, los ETF son muy rentables y pueden dar acceso a tipos de bonos que no ofrecen todos los bancos o corredores online. Los ETF de bonos también ofrecen a los inversores la oportunidad de reinvertir los ingresos por intereses automáticamente y sin coste adicional. A la hora de elegir, es importante seleccionar un ETF de acumulación. Los ETF de bonos con toda la información están disponibles en la búsqueda de ETF, donde todos los bonos pueden filtrarse y seleccionarse rápida y fácilmente según criterios como región, vencimiento, divisa, calificación, etc.
ConclusiónLos bonos son un buen complemento de la cartera
Los bonos son una clase de activo popular que ofrece una serie de ventajas. Suelen proporcionar ingresos estables y predecibles en forma de pagos regulares de intereses. Esto puede ser una ventaja importante, especialmente cuando se necesitan ingresos fiables. Además, los bonos pueden ser un componente importante de una cartera diversificada y enriquecer su asignación de activos, ya que tienen menor volatilidad que la renta variable.
Antes de invertir en bonos, sin embargo, hay que tener claro en qué bonos se está invirtiendo, ya que bonos diferentes pueden tener riesgos y rendimientos diferentes.
extraETF ha seleccionado ETF de bonos que son adecuados para mercados de bonos específicos.
Preguntas importantes sobre los bonos
- Todo lo que necesitas saber sobre los bonos
- Definición: ¿Qué son los bonos?
- Los términos de un vistazo
- ¿Qué tipos de bonos existen?
- ¿Cómo se compran los bonos?
- ¿Dónde se negocian los bonos?
- ¿Cuál es la diferencia entre interés y rendimiento?
- ¿Por qué fluctúan los precios de los bonos?
- ¿Cuáles son los riesgos de los bonos?
- ¿Qué oportunidades de rendimiento ofrecen los bonos?
- ¿Por qué deberían los inversores comprar ETF de bonos?
- Los bonos son un buen complemento de la cartera
- Preguntas importantes sobre los bonos