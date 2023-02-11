Bonos: explicación sencilla

Cuando se trata de invertir dinero, la mayoría de la gente suele pensar primero en acciones. Sin embargo, los bonos son otra forma popular de inversión que puede ofrecer un rendimiento estable y una volatilidad menor que las acciones. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por empresas o gobiernos que ofrecen al titular un tipo de interés fijo y la devolución del capital invertido en una fecha determinada. En este sentido, los bonos son una forma de inversión más conservadora que las acciones. Pero no todos los bonos son iguales.

En esta guía te explicamos por qué los bonos difieren de las acciones y otros valores en muchos aspectos.