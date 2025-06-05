extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
País

Amundi ETFs

Amundi ETFs forma parte del Grupo Amundi, uno de los principales gestores de activos del mundo. Amundi ETFs ofrece una amplia gama de productos en las bolsas más importantes de Europa.
Amundi Luxembourg S.A.

Contacto

Así puedes ponerte en contacto con Amundi:

Sitio web:amundi.es
Correo electrónico:atencionalcliente@amundi.com
Social Media:Instagram
Teléfono:+34 91 436 72 00

Enlaces de interés

Noticias e información importante:

Todos los ETFs de Amundi ETFs de Acciones de Amundi ETFs de bonos de Amundi Carteras de ETFs de Amundi
markus-jordan-review-extraetf.png

“Amundi es una de las principales gestoras de activos del mundo y ofrece una amplia gama de ETFs”

Markus Jordan, extraETF

Amundi ETFs

Todo lo que necesitas saber sobre la gestora de ETFs Amundi.

El Grupo Amundi fue pionero en el mercado de ETFs cuando lanzó sus primeros productos en 2001. Desde 2008, este segmento es incluso una de las principales áreas de negocio estratégicas del Grupo Amundi. Desde entonces, el crecimiento de Amundi ETF (antes CASAM ETF) se ha basado en dos puntos fuertes: el desarrollo continuo de su gama de productos y la rápida expansión de sus actividades comerciales en Europa. Con unas comisiones de gestión que figuran entre las más bajas del mercado, Amundi ETF ofrece a los inversores ETFs de alta calidad en condiciones atractivas.

Preguntas frecuentes sobre los ETFs de Amundi

