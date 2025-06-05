Amundi ETFs

Amundi ofrece una amplia gama de productos y servicios de inversión para inversores institucionales, corporativos y privados. La empresa opera en varios países del mundo y tiene oficinas y filiales en numerosos mercados financieros.

Amundi es conocido por su experiencia en varias clases de activos, como acciones, bonos, propiedades, inversiones alternativas y más. La empresa ofrece fondos de inversión, gestión de carteras, soluciones de gestión de activos y servicios de asesoramiento.