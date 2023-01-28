Acerca de extraETF.com

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Brindamos claridad en el complejo mundo de las inversiones y te proporcionamos información valiosa para que logres a invertir de manera exitosa. Nuestro objetivo es brindarte todo el apoyo posible para que puedas aumentar tu patrimonio invirtiendo en ETFs, acciones, criptomonedas u otros productos financieros.
 

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Equipo

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Markus Jordan

Fundador y CEO

Franz Rieber, extraETF
Franz Rieber

Desarrollo empresarial

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Julia Immel

Jefe de Marketing

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Verena Straus

Gestor de cuentas clave senior

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Allen Memic

Atención al cliente y gestión de productos

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Thomas Brummer

Subdirector

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Martin Templer

Jefe de Ventas

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Alexandra Michel

Diseñadora gráfica

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Teresa Michel

Diseñadora gráfica

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Benjamin Jakschik

Diseñador de medios & motion

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Diana Hirzel

Diseñadora gráfica senior

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Stefany Huber

Asistente de oficina & Junior Content Manager

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Diana Degenhardt

Gestor de cuentas clave junior

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Tina Pache

Marketing para estudiantes

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Carlos Hauk

Marketing para estudiantes

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Tasja Hauk

Marketing para estudiantes