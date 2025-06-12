ETFs de Invesco

Invesco Ltd. es una empresa internacional de inversión y gestión de activos. La empresa se fundó en 1935 y ha crecido a lo largo de los años hasta convertirse en uno de los principales actores del sector de los servicios financieros.

Invesco ofrece una amplia gama de productos y servicios de inversión a inversores institucionales, corporativos y privados de todo el mundo. Las clases de activos que ofrece incluyen acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario, inversiones alternativas, fondos cotizados en bolsa (ETF) y mucho más.

Invesco opera internacionalmente y tiene oficinas y filiales en muchos países del mundo.