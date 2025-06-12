extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Invesco ofrece una amplia gama de productos y servicios de inversión a inversores institucionales, corporativos y minoristas de todo el mundo.
Sitio web:invesco.com
Correo electrónico:atencionalcliente@mad.invesco.com
Teléfono:+34 91 781 30 20

“Invesco ofrece una amplia gama de ETFs. Una de las mejores gestoras de ETFs de Europa.”

Markus Jordan, extraETF

Invesco es una de las mayores gestoras de activos independientes del mundo, con aproximadamente 1,5 billones de USD en activos gestionados, oficinas en 25 países y clientes en más de 120 países. Invesco ofrece una amplia gama de ETFs de bajo coste que siguen eficazmente los principales índices de renta variable y renta fija. La mayoría de los ETFs de Invesco sobre los índices más importantes son más baratos que la media de sus competidores.

Preguntas frecuentes sobre los ETFs de Invesco

