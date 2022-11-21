¿Qué es un plan de ahorro en ETF?
Todo sobre costes, tipos de ahorro y ETFs adecuados para un plan de ahorro
Los planes de ahorro en ETFs tienen un papel especial en la acumulación de activos. Incluso con poco dinero, invertir regularmente en ETF a través de un plan de ahorro es una medida importante. La alta flexibilidad, los bajos costos y la amplia gama de productos hacen que los planes de ahorro en ETFs sean cada vez más populares entre los inversores. Además, los centros de asesoramiento al consumidor recomiendan unánimemente los planes de ahorro en ETFs como un instrumento adecuado para la acumulación de activos a largo plazo.
En este artículo, te explicamos en qué consiste un plan de ahorro ETF y cómo puedes utilizarlo para construir patrimonio.
Lo esencialTodo sobre planes de ahorro en ETFs
Definición: Inviertes regularmente una cantidad determinada en ETFs. Los planes de ahorro en ETFd son posibles a partir de 1€ al mes.
Comparación: Las ofertas de planes de ahorro en ETFs varían mucho entre los diferentes proveedores. Con nuestra comparativa de planes de ahorro en ETF, puedes comparar y seleccionar la mejor opción para ti.
Previsión para la jubilación: los planes de ahorro en ETFs son ideales para acumular activos a largo plazo y planificar tu jubilación. Permiten una inversión rentable ampliamente diversificada en acciones.
Explicación: ¿Qué es un plan de ahorro ETF?
Un plan de ahorro en ETF es una orden permanente de compra periódica de fondos cotizados en bolsa (ETF), que te permite invertir regularmente una cantidad determinada en estos instrumentos financieros. En este tipo de plan, le das instrucciones a tu banco para que compre participaciones de ETF en tu cuenta de valores por un importe específico cada mes. El banco cargará el importe necesario para la compra de los ETF en tu cuenta de compensación, aunque también puedes cargarlo en tu cuenta corriente.
Los planes de ahorro en ETFs ofrecen a los inversores la oportunidad de ahorrar regularmente en pequeñas cantidades, en lugar de invertir una gran suma de dinero en un ETF de una sola vez. Estos planes son una excelente forma de acumular riqueza a largo plazo, ya que te permiten invertir regularmente en valores y aprovechar los beneficios del promedio de costos.
¿En qué situaciones resulta apropiado considerar un plan de ahorro en ETFs?
Un plan de ahorro en ETFs tiene sentido para todos los inversores que quieren acumular activos a largo plazo, pero sólo quieren o pueden invertir una pequeña cantidad cada mes. Los planes de ahorro ETF son posibles a partir de una inversión mímina de 1€ al mes.
Así que no hay razón para no empezar con un plan de ahorro ETF.
Con un plan de ahorro ETF, puedes empezar a ahorrar en ETF de forma fácil y económica. Los planes de ahorro ETF te permiten acumular activos en valores durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, para la jubilación u otro objetivo de ahorro a largo plazo. De esta forma, puedes beneficiarte óptimamente del efecto del interés compuesto. Dependiendo de tus medios económicos, puedes invertir en ETFs mediante un plan de ahorro ETF o una inversión puntual.
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Ventajas de un plan de ahorro ETF
Con un plan de ahorro ETF, puedes invertir dinero de forma regular y automática en ETFs. El plan de ahorro es adecuado para entornos de bajos tipos de interés y se puede adaptar fácilmente a las necesidades individuales. Los costos de los planes de ahorro en ETF son bajos y en algunos casos, incluso gratuitos. Además, los ETFs tienen comisiones considerablemente más bajas en comparación con los fondos activos, lo que también se aplica a los ETFs en los que inviertes con un plan de ahorro en ETF.
A diferencia de los fondos, los ETF suelen tener un mejor desempeño a largo plazo en comparación con sus índices de referencia. En muchos casos, aunque no superan a los índices, su rendimiento es mejor que el de los fondos activos que intentan batir al mercado.
¿Cuáles son las posibles desventajas de un plan de ahorro con ETFs?
Un plan de ahorro ETF tiene pocas desventajas. Una de ellas es que los inversores no pueden superar la rentabilidad del índice subyacente. Es decir, el rendimiento del ETF será similar al del índice que sigue. Además, invertir solo en acciones puede ser arriesgado, por lo que es mejor diversificar la cartera invirtiendo en varios ETFs. De esta manera, puedes tener una cartera ampliamente diversificada y beneficiarte de las ventajas de los planes de ahorro ETF.
Comparación del plan de ahorro ETF ofrecidos por diferentes proveedores
Lee nuestra comparativa de planes de ahorro ETF. Descubre qué proveedores ofrecen planes de ahorro ETF y cuales recomendamos.
¿Qué rentabilidad puedo conseguir con un plan de ahorro ETF?
Una cartera ampliamente diversificada en ETFs puede proporcionar un rendimiento medio del 4 al 6% anual a largo plazo. En combinación con el efecto del interés compuesto y un horizonte de inversión a largo plazo, puedes esperar un crecimiento significativo en los activos de tu cartera.
Puedes utilizar nuestra calculadora del plan de ahorro en ETF para probar diferentes escenarios.
El sitio web DividendenAdel calcula un triángulo de rentabilidad anual del Índice MSCI World. Muestra la rentabilidad del MSCI World para distintos periodos de inversión. Este triángulo de rentabilidad también se calcula para un plan de ahorro sobre el Índice MSCI World. Los resultados muestran la rentabilidad que pueden esperar los inversores a largo plazo con un plan de ahorro ETF. Resumimos a continuación los resultados para los periodos de 5 años, 10 años, 30 años y 50 años.
Los planes de inversión con ETF
Tasas: ¿Cuánto cuesta un plan de ahorro en ETFs?
Los costos regulares de un plan de ahorro ETF varían entre el 0,2% y el 2,5% de la tasa de ahorro. Esto significa que para un plan de ahorro con una tasa de ahorro de 100 euros, los costos de ejecución oscilan entre 0,20 euros y 2,5 euros. Sin embargo, es posible reducir significativamente estos costos utilizando neobrokers o aprovechando una campaña de descuentos para crear un plan de ahorro en ETFs.
Los costes de un plan de ahorro ETF varían de un banco a otro. Con un neobroker, normalmente puedes crear un plan de ahorro en ETFs de forma gratuita. Muchos otros bancos también ofrecen una gama limitada de ETFs sin coste adicional. Sin embargo, estos ETFs promocionales se ofrecen en colaboración con los proveedores de ETFs y suelen estar limitados en el tiempo. Además de los costes bajos o nulos en los planes de ahorro en ETFs, también es importante asegurarte de que optas por una cuenta de custodia sin cargos.
Para saber qué bancos ofrecen un plan de ahorro ETF permanentemente gratuito, puedes consultar nuestra comparativa de planes de ahorro ETF.
¿Cómo puedo crear un plan de ahorro ETF?
A continuación te explicamos cómo crear un plan de ahorro ETF en tu banco en cuatro pasos.
Primer paso: abrir una cuenta de custodia. Puedes abrir una gratuitamente en muchos bancos. Utiliza nuestra comparativa de planes de ahorro ETF para encontrar los mejores proveedores.
Segundo paso: selecciona un ETF para tu plan de ahorro ETF. Recomendamos ETF sobre índices ampliamente diversificados, como el Índice MSCI ACWI o el Índice FTSE All-World. Con las acciones de estos ETF inviertes en miles de acciones de todo el mundo.
Tercer paso: configura el plan de ahorro ETF en tu banco. Debes especificar la tasa de ahorro, la frecuencia de ejecución y la fecha de ejecución deseada. A menudo también puedes elegir si la tasa de ahorro debe aumentar anualmente mediante una dinámica.
Cuarto paso: seleccionar en qué cuenta deseas que se cargue la cuota de tu plan de ahorro ETF. En la fecha de ejecución que hayas especificado, tu banco llevará a cabo la operación según las condiciones establecidas
Recomendación: Los ETF más populares para un plan de ahorro ETF
Los planes de ahorro ETF se utilizan para acumular riqueza a largo plazo. Por tanto, no es sorprendente que los ETF más populares sean los que mejor se adaptan a este propósito de ahorro. Por eso recomendamos ETF sobre índices ampliamente diversificados.
Los ETF ampliamente diversificados son los que siguen el Índice MSCI World o el Índice MSCI de Mercados Emergentes, o una combinación como el Índice MSCI ACWI o el Índice FTSE All-World. Con estos ETFs no sólo inviertes en miles de acciones sino que también logras diversificar el riesgo de forma óptima.
ConclusiónLo que debes tener en cuenta con un plan de ahorro ETF
Un plan de ahorro ETF es una forma excelente de acumular riqueza a largo plazo. Asegúrate de que los costes del plan de ahorro ETF son bajos. Utiliza nuestro comparador de planes de ahorro ETF para encontrar las mejores ofertas de planes de ahorro en ETFs.
Para minimizar el riesgo de tu plan de ahorro ETF, debes invertir en valores lo más diversificados posible. Para ello son adecuados los ETF sobre índices bursátiles mundiales como el MSCI World, el MSCI ACWI o el FTSE All-World.
Quienes invierten a largo plazo en fondos indexados cotizados pueden beneficiarse del efecto del interés compuesto y acumular un patrimonio considerable con el tiempo.
Respondemos a tus preguntas sobre el plan de ahorro ETF
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- Explicación: ¿Qué es un plan de ahorro ETF?
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- ¿Qué rentabilidad puedo conseguir con un plan de ahorro ETF?
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