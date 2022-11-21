¿Qué es un plan de ahorro en ETF?

Los planes de ahorro en ETFs tienen un papel especial en la acumulación de activos. Incluso con poco dinero, invertir regularmente en ETF a través de un plan de ahorro es una medida importante. La alta flexibilidad, los bajos costos y la amplia gama de productos hacen que los planes de ahorro en ETFs sean cada vez más populares entre los inversores. Además, los centros de asesoramiento al consumidor recomiendan unánimemente los planes de ahorro en ETFs como un instrumento adecuado para la acumulación de activos a largo plazo.

En este artículo, te explicamos en qué consiste un plan de ahorro ETF y cómo puedes utilizarlo para construir patrimonio.

