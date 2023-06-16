El efecto del costo promedio
¿Realmente aumenta el rendimiento la estrategia del efecto del costo promedio?
La fluctuación de los precios en los mercados financieros a menudo lleva a muchos inversores a desear comprar en el punto más bajo de un precio y vender en el punto más alto. Pero lo que parece tan simple en teoría no es posible en la práctica. Y si lo fuera, sería impredecible y producto del azar.
Muchos inversores optan por un plan de acumulación en lugar de una inversión única, con el fin de aprovechar el efecto del costo promedio. Pero, ¿qué es este efecto y cómo funciona? ¿Conduce a un mayor rendimiento y a un menor riesgo?
En este artículo responderemos las preguntas más importantes sobre el efecto del costo promedio y mostraremos cómo los inversores pueden beneficiarse de él.
Lo esencialTodo sobre el efecto del costo promedio en resumen
Definición: El efecto del costo promedio ocurre cuando se realizan compras múltiples o se utilizan planes de acumulación en acciones, ETF o fondos, donde se invierte regularmente con una cuota fija. Como resultado, a lo largo del tiempo se forma un precio promedio de entrada.
Fluctuaciones de precio: Los inversores se benefician especialmente del efecto del costo promedio durante períodos de altas fluctuaciones de precio y cuando los precios disminuyen durante un largo período de tiempo.
Inversión única: Un plan de ahorro no siempre es más rentable que una inversión única. De hecho, a menudo una inversión única asegura a largo plazo un rendimiento superior.
Crítica: El costo promedio es particularmente desventajoso en comparación con una inversión única cuando los precios aumentan a largo plazo.
Explicado de manera sencilla: El efecto del costo promedio
El efecto del costo promedio se produce cuando, a través de la compra regular de valores durante un período de tiempo determinado, como a través de un plan de acumulación de ETF, se obtiene un precio promedio de entrada. Este precio promedio puede ser inferior al precio de entrada de una inversión única. El precio promedio de entrada se puede reducir gracias al efecto del costo promedio, ya que con un precio más bajo es posible adquirir más participaciones con la misma cantidad de dinero.
Al invertir regularmente una suma fija en valores como acciones, fondos o ETF, independientemente de si el precio es alto o bajo, con el tiempo se adquirirán menos acciones si el precio es alto y más acciones si es bajo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el efecto del costo promedio no siempre conduce a un precio de entrada más favorable y, por lo tanto, a un rendimiento superior en comparación con una inversión única. Puede suceder que una inversión única sea más rentable.
Ejemplo: ¿Cómo se puede calcular el efecto del costo promedio?
El cálculo del efecto del costo promedio se puede ilustrar y calcular mediante un ejemplo de un plan de acumulación de ETF. Su efectividad se vuelve especialmente evidente cuando se compara con una inversión única.
En nuestro ejemplo, supongamos una cantidad de inversión de 1.000 euros, que se invierte a través de un plan de acumulación mensual de ETF con cuotas de inversión de 200 euros cada una, durante un período de 5 meses. Por otro lado, en el caso de la inversión única, la suma completa de 1.000 euros se invierte inmediatamente en el primer mes en el mismo ETF.
En total, con la inversión única de 1.000 euros se adquirieron 5 participaciones, mientras que el plan de acumulación con el efecto del costo promedio resultó en un total de 5,667 participaciones. Este ejemplo ilustra cómo el efecto del costo promedio puede ayudar a reducir el precio promedio de adquisición de instrumentos financieros como ETF o acciones, aumentando así el rendimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este efecto no siempre ocurre y puede haber situaciones en las que una inversión única sea más ventajosa.
Pero ahora examinemos más detenidamente la comparación entre un plan de acumulación y una inversión única.
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El efecto del costo promedio: Plan de acumulación vs. Inversión única
El efecto de Costo Promedio puede manifestarse tanto en un plan de acumulación de ETF como en una inversión única dividida en varias transacciones.
Con una inversión única, los inversores destinan toda la suma de inversión de una vez. Si en el momento de la compra el precio es más favorable que el promedio de un plan de acumulación, esto puede llevar a un rendimiento más alto.
Sin embargo, con una inversión única surge el problema de que los inversores deben ser capaces de identificar el momento adecuado para la compra, lo cual rara vez se logra en la práctica debido a la imprevisibilidad de los mercados financieros y las emociones de los inversores. Además, generalmente se requiere una suma mayor para una inversión única.
Con un plan de acumulación, por otro lado, se invierte regularmente durante un período de tiempo más largo, lo que puede reducir el riesgo de un precio de compra demasiado alto y corresponde a una diversificación temporal. Esto también se puede hacer con pequeñas sumas de dinero.
Si una inversión única o un plan de acumulación es más conveniente en términos de costos depende del monto de la inversión o la cuota de acumulación en relación con los costos de transacción o las comisiones del plan de acumulación, así como del spread.
El efecto del Cost Average
Efecto del Costo Promedio
El efecto del Cost Average es especialmente adecuado para inversores a largo plazo, como aquellos que desean invertir regularmente en los mercados financieros a través de un plan de acumulación de ETF para la jubilación o la construcción de patrimonio. Incluso los inversores con menos capital pueden beneficiarse de este efecto si no disponen de una suma más grande para una inversión única. Además, aquellos que no desean dedicarse intensamente a las fluctuaciones a corto plazo de los precios en el mercado de valores y los mercados financieros pueden beneficiarse del efecto del Cost Average.
El efecto del Cost Average puede ser parte de una estrategia de inversión simple y automatizada, como a través de un plan de acumulación, que por lo general no permite identificar el punto más alto o más bajo de un precio, pero puede proporcionar a los inversores pacientes un precio promedio. De esta manera, también puede tener un impacto psicológico y ayudar a reducir los temores, especialmente para aquellos que son nuevos en los planes de acumulación de ETF.
Sin embargo, es importante considerar los objetivos y estrategias de inversión individuales y no depender exclusivamente del efecto del Cost Average. Además, no es en absoluto una garantía de rendimiento, ya que el tipo de producto de inversión y otros factores, como la estrategia de inversión, la duración de las inversiones o la capacidad para soportar el riesgo, desempeñan un papel importante. Por lo tanto, las pérdidas son siempre posibles.
Ventajas y desventajas
El efecto del Costo Promedio puede tener ventajas y desventajas para los inversores, las cuales hemos resumido aquí.
Los beneficios del efecto del costo medio
- Alta volatilidad: El efecto del costo medio puede ser ventajoso para los planes de acumulación a largo plazo con fuertes fluctuaciones de precios. Reduce el riesgo de ingresar en un momento desfavorable, a pesar de la imprevisibilidad de las tendencias de precios.
- En caso de caída de precios: A largo plazo, el precio medio puede reducirse.
- Efectos psicológicos: Especialmente en los planes de acumulación de ETF, ayuda a reducir la incertidumbre de los inversores principiantes.
- Inversión rutinaria: El dinero se invierte a largo plazo, de manera regular y automática. Las emociones se excluyen de la decisión de inversión a través de un plan de acumulación.
- Pequeñas sumas: Incluso sin una gran inversión inicial, con el tiempo es posible acumular de manera continua un patrimonio significativo.
Gli svantaggi dell'effetto del costo medio
- En caso de aumento de precios: A largo plazo, en comparación con el rendimiento de una inversión única, puede resultar desventajoso.
- Baja o ninguna volatilidad: Muestra sus fortalezas principalmente en mercados volátiles. No tiene influencia en el rendimiento en caso de precios constantes y laterales.
- Miedo a perder rendimientos: Existe la posibilidad de perder oportunidades únicas de compra, como durante correcciones bruscas de precios, cuando el mercado ofrece temporalmente buenas oportunidades de rendimiento. Este miedo se conoce como "Fear of Missing Out" (Miedo a perderse).
- Efecto reducido a lo largo del tiempo: El éxito de las inversiones depende, entre otras cosas, del monto del plan de acumulación, ya que a lo largo del tiempo la proporción entre el monto del plan de acumulación y el monto ya invertido disminuye.
- Posibles costos de transacción más altos: Al distribuir el monto del plan de acumulación en varios pagos, pueden aplicarse costos de transacción más altos, según el bróker utilizado.
ConclusiónAprovechar los mercados volátiles con el efecto del promedio de costos
El efecto del promedio de costos puede formar parte de una estrategia de inversión a largo plazo y ampliamente diversificada con ETF, con el objetivo de aprovechar los mercados volátiles a largo plazo. Es especialmente útil para inversores con pequeñas sumas para invertir y conocimientos limitados del mercado, ya que ayuda a reducir los temores relacionados con los mercados financieros y permite comenzar a invertir con pequeñas cantidades.
Sin embargo, el efecto del promedio de costos se manifiesta principalmente en períodos de caídas de precios o fuertes fluctuaciones, y a largo plazo tiende a ser menos rentable en comparación con una inversión única en ETF globalmente diversificados.
Preguntas
- Todo sobre el efecto del costo promedio en resumen
- Explicado de manera sencilla: El efecto del costo promedio
- Ejemplo: ¿Cómo se puede calcular el efecto del costo promedio?
- El efecto del costo promedio: Plan de acumulación vs. Inversión única
- Efecto del Costo Promedio
- Ventajas y desventajas
- Aprovechar los mercados volátiles con el efecto del promedio de costos
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