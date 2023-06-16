La fluctuación de los precios en los mercados financieros a menudo lleva a muchos inversores a desear comprar en el punto más bajo de un precio y vender en el punto más alto. Pero lo que parece tan simple en teoría no es posible en la práctica. Y si lo fuera, sería impredecible y producto del azar.

Muchos inversores optan por un plan de acumulación en lugar de una inversión única, con el fin de aprovechar el efecto del costo promedio. Pero, ¿qué es este efecto y cómo funciona? ¿Conduce a un mayor rendimiento y a un menor riesgo?

En este artículo responderemos las preguntas más importantes sobre el efecto del costo promedio y mostraremos cómo los inversores pueden beneficiarse de él.