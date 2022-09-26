Las mejores estrategias de inversión

Grandes Capitales

Las grandes capitalizaciones son acciones de grandes empresas con un elevado volumen de negocio, en cuya evolución de precios se basan los principales índices. Se caracterizan por un alto volumen de negociación y un mayor compromiso de los inversores institucionales. Las fluctuaciones de precios suelen ser menores. Los líderes del mercado, los llamados blue chips, en la bolsa alemana son BASF, Siemens, Volkswagen y Allianz.

Empresas de mediana capitalización

Mid-cap es el término inglés para las sociedades anónimas con una "capitalización bursátil media". Las empresas de mediana capitalización también suelen tener un volumen de negociación inferior al de las blue chips. En la bolsa alemana, los valores con una capitalización bursátil de entre mil y cinco mil millones de euros se denominan de mediana capitalización. Las empresas del MDAX, por ejemplo, están clasificadas como tales. En términos de valor bursátil, siguen a los 40 valores estándar que cotizan en el DAX.

Las empresas de mediana capitalización, a diferencia de las de gran capitalización, suelen caracterizarse por una mayor volatilidad. Este mayor riesgo se compensa con una serie de ventajas u oportunidades fundamentales. Las empresas de mediana capitalización tienen un mayor potencial de crecimiento debido a su menor tamaño. Son más flexibles y adaptables que las grandes y a menudo son objeto de adquisiciones, por lo que ofrecen un mayor potencial alcista en general.

Pequeñas empresas

Las empresas de pequeña capitalización son empresas pequeñas en bolsa. Las acciones de estas empresas dejan mucho margen a la especulación y están sujetas a mayores fluctuaciones que las acciones medianas y grandes. Por un lado, esto ofrece un mayor potencial de precios con mayores beneficios que las acciones grandes y de mediana capitalización, pero, por otro, también ofrece un riesgo mucho mayor. Esto último se ve agravado por el hecho de que el análisis de las empresas de pequeña capitalización es mucho más complejo que el de las grandes empresas, ya que la comunicación financiera es menos pronunciada en las empresas más pequeñas.