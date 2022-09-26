Las mejores estrategias de inversión
¿Cómo encuentro la estrategia adecuada para mi inversión?
Si quieres invertir tu dinero de forma rentable en la bolsa, necesitas una estrategia de inversión adecuada. La estrategia establece de manera enfocada y a largo plazo el marco de cómo se procederá al comprar y vender ETFs, acciones, bonos u otros valores.
Las estrategias de inversión deben basarse no sólo en criterios objetivos proporcionados por el análisis fundamental y técnico de los valores, sino también en las perspectivas generales sobre la evolución de la economía, los tipos de interés y los tipos de cambio, así como también en los objetivos individuales de inversión, la situación financiera y las preferencias personales de los inversores.
Pero, en primer lugar, ¿qué estrategias de inversión existen? ¿Cómo puedo asegurarme de lograr una diversificación adecuada? ¿Y cómo puedo aprovechar las oportunidades y limitar los riesgos?
"En esta guía, ofrecemos respuestas a estas preguntas, exploramos las estrategias de inversión disponibles, sus particularidades y lo que se debe tener en cuenta antes de comprar las primeras participaciones en un ETF o en cualquier acción."
Lo esencial¿Qué son las estrategias de inversión?
Definición: Una estrategia de inversión describe la estrategia de compra y venta ya sea de ETFs, acciones, bonos u otros valores, para conseguir el éxito al invertir de la manera más rentable posible.
Tipos de inversión: Dependiendo del tipo de inversión, se puede seleccionar una estrategia de inversión adecuada para los ETFs, acciones o bonos. Se distingue entre tipos de inversión especulativa, a medio plazo y conservadora.
Estrategias de inversión: Las estrategias de inversión que se pueden aplicar son, por ejemplo, la estrategia de valor o de reequilibrio. Las estrategias pueden aplicarse, por ejemplo, con un plan de ahorro ETF, una cartera ETF, acciones o bonos.
Selección: la selección debe estar alineada con los objetivos de ahorro y la capacidad de asumir riesgos del inversor. Una vez que la estrategia esté claramente definida antes de la inversión, debe mantenerse durante el período de inversión.
¿Qué es una estrategia de inversión?
Una estrategia de inversión describe la estrategia de compra y venta de acciones, ETFs, bonos u otros valores mediante un enfoque específico, la mayoría de las veces a largo plazo, para lograr con éxito la inversión de la manera más rentable posible.
Las estrategias de inversión deben basarse no sólo en criterios objetivos proporcionados por el análisis fundamental y técnico de los valores, sino también en las perspectivas generales sobre la evolución de la economía, los tipos de interés y los tipos de cambio, así como también en los objetivos individuales de inversión, la situación financiera y las preferencias personales de los inversores.
Una estrategia de inversión sólida y bien fundamentada deberá tener en cuenta:
- Objetivos financieros
- Tolerancia al riesgo
- Situación patrimonial
- Situación de vida
- Necesidades financieras futuras
Dado que todos estos factores y preferencias pueden diferir individualmente entre sí, no existe una única estrategia de inversión en ETFs que sea la mejor para todos los inversores y que genere el mayor rendimiento.
La estrategia de inversión también se refiere al enfoque utilizado en las inversiones en acciones, es decir, las reglas, el cuándo, el cómo y en qué empresas se invierte. Aunque algunos enfoques pueden parecer similares, en su mayoría son bastante diferentes. Algunas estrategias también pueden combinarse. Es recomendable pensar en el enfoque desde el principio, para evitar errores desde el principio en la estrategia de inversión.
¿Qué tipos de inversión existen?
|Tipos de inversión
|Duración de la inversión
|Riesgo de inversión
|Conservador
|Mayoritariamente a largo plazo
|Bajo
|Equilibrado
|Medio a largo plazo
|Medio
|Especulativo
|Más a corto plazo
|Alto
Suele haber tres tipos diferentes de inversiones: Tipos de inversión conservadora, equilibrada y especulativa. Están estrechamente relacionados con el horizonte de inversión, es decir, la duración prevista de la inversión real. También difieren mucho en la ponderación de las distintas clases de activos en las que invierten. Por tanto, los inversores deben pensar a qué tipo de inversión corresponden y cuál es su capacidad de asumir riesgos antes de poner en práctica determinadas estrategias de inversión.
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¿Cuáles son las estrategias de inversión?
Existen muchas estrategias de inversión. Pueden centrarse en valores e índices concretos a la hora de invertir. También difieren en su estructura, en los supuestos básicos subyacentes y en su enfoque. Sin embargo, todas ellas persiguen el objetivo de generar la mayor rentabilidad posible.
Para tener una visión general, ahora nos gustaría presentar brevemente las estrategias de inversión más importantes:
Gracias a los distintos enfoques, cada persona puede invertir según sus preferencias personales. Es importante saber que no todas las estrategias funcionan en todas las fases bursátiles.
Veamos ahora algunos ejemplos de estrategias de inversión que pueden ser adecuadas para los inversores en función de su nivel de tolerancia al riesgo:
|Tipo de inversor
|Estrategias de inversión
|Baja tolerancia al riesgo
|Tolerancia al riesgo media
|Tolerancia al riesgo alta
En el siguiente ejemplo, hemos comparado el rendimiento relativo de ETF que siguen diferentes estrategias de inversión a lo largo del tiempo. También los hemos comparado con un ETF del índice MSCI World como referencia.
Resulta evidente que los ETFs mostrados han tenido un comportamiento bastante diferente y, dependiendo del producto y de su estrategia de inversión, han superado o no a una inversión en el MSCI World. Hay que tener en cuenta que un rendimiento históricamente mejor o peor de una estrategia no permite sacar ninguna conclusión sobre su calidad o su rendimiento futuro. Especialmente en el caso de los ETFs que han superado al índice de referencia en el pasado, debemos ser conscientes de que no hay garantía de que esto ocurra en el futuro y de que las mayores oportunidades suelen ir acompañadas de mayores riesgos.
Invertir vs Especular: La Sutil Diferencia
¿Qué significa asumir riesgos?
La tolerancia al riesgo define la inclinación personal a asumir riesgos cuando se invierte dinero. Es subjetiva y es el resultado de la experiencia y los conocimientos personales en el manejo del dinero. Por regla general, se distingue entre tres estilos de inversión, que incluyen las acciones como clase de activo y, por tanto, también pueden referirse a los ETF de renta variable o a los fondos de renta variable. Por supuesto, son posibles otras gradaciones según las preferencias individuales:
¿Cómo encuentro la estrategia de inversión adecuada?
Existen varias estrategias de inversión, pero ninguna puede satisfacer todos los deseos y expectativas. La mejor estrategia de inversión es la que se adapta a tu propio perfil de riesgo y a tus necesidades personales. Con estas seis preguntas, los inversores pueden averiguar cuáles les convienen.
¿Qué clases de activos puedo utilizar para aplicar mi estrategia de inversión?
Hay distintas clases de activos que prometen distintos rendimientos potenciales. Dependiendo de la clase de activos elegida, los riesgos también varían. Por tanto, antes de realizar una inversión, es esencial que los inversores se familiaricen en detalle con la estrategia de inversión elegida, las opciones de inversión, las oportunidades y los riesgos, así como las clases de activos utilizadas.
|Clase de activo
|Forma de inversión
|Riesgo
|Oportunidad
|Liquidez
|Cuenta corriente, dinero a la vista
|Bajo
|Bajo
|Acciones
|Acciones, fondos, ETFs
|Alta
|Alta
|Bonos
|Bonos, fondos, ETF
|Media
|Media
|Inmobiliario
|Inmobiliario, REITs, ETFs, fondos
|Media
|Media
|Materias primas
|Físicas, fondos, ETFs
|Alta
|Alto
|Inversiones alternativas
|Capital riesgo, arte, criptomonedas
|Media
|Media
Al elegir una asignación de activos para la propia estrategia de inversión, deben tenerse en cuenta las posibles interacciones entre las distintas clases de activos. Sin embargo, la combinación de varias clases de activos no sólo puede conducir a una mejor diversificación, sino que también influye en la volatilidad de toda la cartera. También hay que tener en cuenta que cada clase de activos también tiene características específicas y que sus oportunidades y costes de negociación pueden variar.
Conclusión¿Cuál es la mejor estrategia de inversión para los ETF?
No existe una única estrategia de inversión que sea la mejor, ya que los inversores pueden diferir en sus objetivos de inversión, situaciones vitales, perfiles de riesgo u horizontes de inversión. Además, hay un gran número de estrategias de inversión diferentes que son objeto de polémicas entre los expertos y a menudo se basan en conceptos y supuestos contradictorios. En principio, las inversiones pueden realizarse mediante un plan de ahorro en ETF o una inversión puntual en ETF.
La diversificación puede ser un factor decisivo para la propia estrategia de inversión a la hora de seleccionar ETF, ya que puede ayudar a repartir mejor el riesgo y reducir las fluctuaciones del valor de una cartera. Pero la inclusión de diferentes clases de activos también puede enriquecer la propia estrategia de inversión. Sin embargo, como éstas también pueden tener características individuales, así como oportunidades y riesgos específicos, los inversores deben informarse a fondo sobre ellas antes de cada inversión.
Preguntas frecuentes sobre estrategias de inversión con ETFs
- ¿Qué son las estrategias de inversión?
- ¿Qué es una estrategia de inversión?
- ¿Qué tipos de inversión existen?
- ¿Cuáles son las estrategias de inversión?
- ¿Qué significa asumir riesgos?
- ¿Cómo encuentro la estrategia de inversión adecuada?
- ¿Qué clases de activos puedo utilizar para aplicar mi estrategia de inversión?
- ¿Cuál es la mejor estrategia de inversión para los ETF?
- Preguntas frecuentes sobre estrategias de inversión con ETFs