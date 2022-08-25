Diferencias entre ETFs y fondos de inversión

Los fondos activos y los fondos indexados de gestión pasiva, es decir, los ETF, combinan las ventajas de una inversión ampliamente diversificada para los inversores. Esto permite invertir simultáneamente en numerosos valores de distintos países, sectores o clases de activos, lo que puede reducir significativamente tu riesgo en el mercado bursátil. Ambos tipos de fondos de inversión también se consideran activos especiales.

Además de estas similitudes, los ETFs y los fondos activos también tienen diferencias significativas. Los ETFs, por ejemplo, ofrecen ventajas decisivas a largo plazo, sobre todo por sus bajos costes, combinados con una gran transparencia y flexibilidad.

En este artículo queremos explicarte cuál de los dos conceptos te conviene más.