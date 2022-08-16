Los ETFs son un producto financiero cada vez más popular, y no sin razón. Los fondos indexados cotizados son baratos, transparentes y ofrecen la posibilidad de obtener altos rendimientos.

Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que invertir en bolsa siempre conlleva cierto riesgo. Por tanto, antes de invertir tu dinero, debes considerar de antemano el riesgo de los ETFs y compararlo con tu estrategia individual de inversión y tu tolerancia al riesgo.

Te mostramos lo seguros que son los ETFs, cómo evaluar los riesgos y cómo prevenir posibles pérdidas.