El riesgo de los ETFs
Todo sobre la seguridad de los fondos indexados cotizados
Los ETFs son un producto financiero cada vez más popular, y no sin razón. Los fondos indexados cotizados son baratos, transparentes y ofrecen la posibilidad de obtener altos rendimientos.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que invertir en bolsa siempre conlleva cierto riesgo. Por tanto, antes de invertir tu dinero, debes considerar de antemano el riesgo de los ETFs y compararlo con tu estrategia individual de inversión y tu tolerancia al riesgo.
Te mostramos lo seguros que son los ETFs, cómo evaluar los riesgos y cómo prevenir posibles pérdidas.
Lo esencialResumen de los riesgos de la ETFs
Definición: Los ETF son fondos indexados que cotizan en bolsa. Replican un índice lo más 1:1 posible.
Riesgo: Como inversión bursátil, los ETF están expuestos a ciertos riesgos. Entre ellos está el riesgo de mercado general que surge debido a la volatilidad del mercado bursátil. Además, existe el riesgo de tipo de cambio o el riesgo de contraparte en el caso de los ETF de swaps.
Comportamiento de los inversores: El comportamiento de los inversores también puede influir en el riesgo de los ETF. Puedes reducir el riesgo si no vendes inmediatamente tu inversión en caso de caídas de precios a corto plazo.
Seguridad: Debido a su diversificación, los ETF tienen un riesgo menor que las acciones individuales. Con una estrategia de inversión ampliamente diversificada y a largo plazo, se puede reducir el riesgo con los ETF.
Riesgo: ¿Hasta qué punto son seguros los ETFs?
Las cotizaciones bursátiles están sujetas a fluctuaciones constantes. Por lo tanto, al igual que cualquier inversión bursátil, los ETFs no están exentos de riesgos. Sin embargo, en comparación con otras formas de inversión, como las acciones individuales, los ETFs tienen un menor riesgo. Debido a que los fondos indexados cotizados siguen un índice y, por tanto, contienen muchos valores individuales diferentes, el riesgo de la inversión se distribuye automáticamente.
Si un valor incluido pierde valor, los demás valores suelen compensarlo con el tiempo.
El dinero invertido en ETFs también se trata como activos especiales. Esto significa que tu dinero invertido se mantiene separado de los activos de la empresa del fondo. Si la empresa del fondo tiene que declararse insolvente, tu inversión está protegida. Lo mismo ocurre si el banco depositario se declara insolvente.
Los ETF no están exentos de riesgos, pero a diferencia de otras formas de inversión, están cubiertos frente a diversos escenarios.
Los inversores en ETF deben ser conscientes de estos riesgos
Estos son los riesgos de la ETF que debes conocer:
- Riesgo de mercado
- Riesgo de tipo de cambio
- Riesgo de liquidez
- Riesgo de contraparte con los ETF de swaps
- Riesgo debido al elevado poder de mercado
- Riesgo debido al comportamiento de los inversores
Los ETF reparten tu dinero entre cientos, a menudo miles de valores. De este modo, las pérdidas de un único valor pueden compensarse con las ganancias de muchos otros. Por tanto, un fondo diversificado puede ayudarte a invertir con menos riesgo. No obstante, los inversores deben ser conscientes de los riesgos de una inversión en ETF.
La gestión del riesgo
Riesgo general de mercado
El riesgo general de mercado resume todos los factores económicos que pueden tener un impacto negativo en los mercados. Entre ellos están las catástrofes naturales, los cambios políticos o las crisis como la pandemia de Corona. Como el valor de un ETF depende directamente del rendimiento del índice en el que se basa el ETF, las fluctuaciones del mercado bursátil también tienen un impacto directo en los fondos indexados.
El riesgo de mercado tiene el mismo impacto en todos los inversores y no puede evitarse. Sólo con la ayuda de una estrategia de inversión a largo plazo puedes intentar equilibrar el riesgo de mercado y reducirlo.
Riesgo de tipo de cambio
Existe un riesgo de tipo de cambio con los ETF que no cotizan en la moneda del país. Por ejemplo, los valores del MSCI World cotizan en dólares estadounidenses. Unos tipos de cambio desfavorables pueden anular las ganancias del ETF. A la inversa, sin embargo, los tipos de cambio también pueden representar una oportunidad.
Ejemplo: Supongamos que el dólar estadounidense es débil frente al euro. Por tanto, tus acciones estadounidenses pierden valor, medido en euros. Y esto aunque las cotizaciones de las inversiones en USD crezcan positivamente.
Para minimizar el riesgo de tipo de cambio, algunos ETF utilizan una estrategia de derivados (cobertura de divisas). Con ello se pretende cubrir automáticamente el valor de la cartera frente a las fluctuaciones de las divisas. Sin embargo, los proveedores de estos ETF cobran un 0,1 - 0,3 por ciento adicional al año por la cobertura. Si tu objetivo es una inversión a largo plazo de 10 años o más con tu ETF, normalmente puedes prescindir de esta protección. Si se producen fluctuaciones monetarias, suelen compensarse durante este largo periodo.
Riesgo de contrapartida con los ETF de swap
Mientras que los ETF físicos compran exactamente los valores que también están incluidos en el índice respectivo, los ETF sintéticos -también conocidos como ETF de swap- pueden contener también otros valores. El índice de referencia subyacente se replica mediante una operación de swap con una entidad financiera. El socio del swap garantiza los posibles rendimientos, lo que hace que el ETF dependa de que este último cumpla sus obligaciones.
Debido a este procedimiento, los ETF de réplica sintética están sujetos al denominado riesgo de contraparte. Si el socio de intercambio deja de cumplir sus obligaciones, los inversores pueden sufrir pérdidas. Si el socio de intercambio se declara insolvente, alrededor del 90% del dinero invertido está protegido por la ley, pero el 10% restante no lo está. Por tanto, los inversores corren el riesgo de perder parte del dinero que han invertido.
Riesgo de liquidez
Si se produce una caída brusca en el mercado bursátil, muchos inversores tienden a reaccionar precipitadamente y quieren vender sus participaciones del ETF lo antes posible. Si en este caso no hay suficientes compradores, se produce un cuello de botella de liquidez. En el peor de los casos, los críticos ven aquí el peligro de que los inversores también quieran vender otros activos lo antes posible.
Sin embargo, las últimas décadas han demostrado repetidamente que las cotizaciones bursátiles se recuperan. Una venta precipitada de acciones de ETF no aporta ninguna ventaja. Por tanto, es importante planificar un periodo de inversión de al menos 15 años con los ETF. De este modo, las posibles pérdidas de los ETF pueden recuperarse con el tiempo.
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¿Existe algún riesgo debido al poder de mercado de los proveedores de ETF?
Al comparar los proveedores de ETF, habrás observado que el mercado está dominado por unos pocos grandes proveedores. Los mayores proveedores de ETF en Europa son iShares, una marca de la gestora de activos estadounidense BlackRock, Amundi y Xtrackers de DWS Investment. Les siguen UBS, Vanguard, Invesco, State Street y WisdomTree. En algunos nichos, como la beta inteligente, hay otros proveedores más pequeños.
Los críticos expresan más a menudo su preocupación por una posición de monopolio y el consiguiente aumento de los costes de los ETF. Hasta ahora, sin embargo, no hay pruebas de que la concentración en unos pocos proveedores haya tenido un impacto negativo en la inversión.
Cuidado con las falsas promesas de marketing
A los nuevos proveedores les cuesta establecerse en el mercado de ETF porque está dominado por unos pocos proveedores. Para destacar, algunos proveedores intentan atraer a los inversores con rendimientos excepcionalmente altos. Sin embargo, en la mayoría de los casos los altos rendimientos van asociados a un alto riesgo de pérdidas. Por tanto, los recién llegados a los ETF deben concentrarse primero en los fondos establecidos.
Como norma general, se supone que el fondo sólo puede ser económicamente rentable a partir de un volumen de fondos de unos 50 millones de euros. Por tanto, los inversores deberían echar un vistazo al volumen de fondos del ETF antes de invertir.
Riesgo de los ETF debido al comportamiento de los inversores
Los riesgos de los ETF no sólo se derivan del rendimiento y los movimientos de los precios en el mercado bursátil. El comportamiento de los inversores también puede influir negativamente en la inversión. En principio, los ETF sólo son adecuados para la inversión a largo plazo. Tienen menos sentido como inversión a corto plazo.
Si un gran número de inversores vende sus acciones cuando bajan los precios, esto puede contribuir a una tendencia a la baja en el mercado de valores. Este "comportamiento gregario" aumenta así el riesgo de pérdidas para todos los inversores en ETF. Por tanto, tiene sentido una estrategia de inversión a largo plazo para cubrir las pérdidas a corto plazo.
Conclusión¿Es posible reducir el riesgo de los ETF?
Como cualquier inversión, los ETF también entrañan algunos riesgos para los inversores. Sin embargo, esto no debe ser motivo para renunciar a esta forma de inversión, sino todo lo contrario. Los beneficios potenciales son significativamente mayores que con las formas conservadoras de inversión.
Lo importante aquí es centrarse en una estrategia de inversión a largo plazo. Con un horizonte de inversión de al menos 15 años, los ETF pueden describirse como una inversión de bajo riesgo. Siempre que los inversores no vendan inmediatamente cuando bajen los precios. Si sigues tu estrategia de inversión con coherencia, las posibles pérdidas pueden compensarse con el tiempo.
Por tanto, para reducir el riesgo con los ETF, debes
- Diversificar tu inversión
- Seguir una estrategia de inversión a largo plazo
- Tener cuidado con las trampas del marketing y concentrarte en fondos que lleven mucho tiempo en el mercado.
- elegir fondos con un volumen suficiente
- informarte con suficiente antelación sobre los posibles riesgos de los ETF.
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