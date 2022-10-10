Los costos de los ETF

Cualquiera que se decida por un ETF espera, con razón, dos aspectos: Que sea barato y que siga al índice con la mayor precisión posible.

El ratio de gastos totales, a menudo abreviado como TER, puede averiguarse para cualquier ETF en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esto es sólo la mitad de la historia. Esto se debe a que, sólo en casos excepcionales, un ETF se asemeja completamente al índice. Al intentar seguirlo, el ETF suele estar ligeramente por debajo o por encima del índice. Esta desviación se denomina diferencia de seguimiento. Las principales razones de estas desviaciones del índice son los ingresos por préstamo de valores y los beneficios fiscales.

En contra de la definición convencional, extraETF.com calcula la diferencia de seguimiento basándose en la siguiente fórmula:

Diferencia de seguimiento = Índice de rendimiento - ETF de rendimiento.

Esto tiene la ventaja de que la diferencia de seguimiento se puede poner mejor en relación con el ratio de gastos totales.

Un ETF con un TER del 0,30 por ciento y una diferencia de seguimiento del 0,10 por ciento en realidad sólo le ha costado al inversor un 0,10 por ciento, y por tanto menos que el TER declarado. La diferencia del 0,20 por ciento la ganó el proveedor del ETF mediante los procedimientos de optimización antes mencionados y benefició al rendimiento del ETF.

Al seleccionar un ETF, la diferencia de seguimiento debe tenerse en cuenta durante un periodo de tiempo más largo. Esto se debe a que esta cifra clave puede fluctuar mucho.