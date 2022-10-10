Los costos de los ETF
Análisis y resumen de las tasas
A diferencia de los fondos activos, los ETF se caracterizan por unos costes extremadamente bajos. Pero el dicho popular "lo que cuesta poco vale poco" definitivamente no se aplica a los ETF. Es cierto que los ETF carecen de gestión activa de fondos y siguen pasivamente un índice subyacente para conseguir la rentabilidad de un mercado. Pero son sobre todo las ventajas de los bajos costes combinados con el bajo riesgo debido a la amplia diversificación de los ETF lo que puede contribuir significativamente a los importantes rendimientos a largo plazo. Los costes de los ETF pueden variar, sin embargo, según el ETF y son un importante criterio de selección por este motivo, entre otros.
Por eso, a continuación queremos explicar con más detalle los términos más importantes y mostrar cómo se componen los costes de los ETF y en qué deben fijarse los inversores.
Lo esencialLos costes de la ETF de un vistazo
Ratio de gastos totales (TER): El TER representa los gastos corrientes anuales de un ETF. Sin embargo, contrariamente a lo que sugiere su nombre, no incluye todos los costes.
Coste Total de Propiedad (CTP): El TCO representa los costes totales de la compra y propiedad de acciones de ETF. Además del TER, también pueden incluir, por ejemplo, comisiones por órdenes o costes de reequilibrio de los valores.
Costes medios: Los costes medios de los ETF, considerando todas las clases de activos, son del 0,37% anual (excluyendo los ETP apalancados, a 31.08.2022).
Comparación: Los costes de funcionamiento de los ETF suelen ser bastante más baratos que los de los fondos activos. Por ejemplo, los ETF de renta variable cobran entre el 0,04 y el 0,95 por ciento anual, mientras que los costes anuales de los fondos de renta variable gestionados activamente suelen oscilar entre el 1,5 y el 1,8 por ciento.
Tasas: ¿Cuánto cuestan los ETF?
Los costes de los ETF se derivan esencialmente de la ratio de gastos totales (TER), que en el caso de los ETF de renta variable suele ser sólo del 0,04 al 0,95 por ciento anual e incluye, entre otras cosas, las comisiones de gestión del ETF. Además, muchos ETF suelen caracterizarse por unos costes de negociación bajos y un diferencial bajo, como diferencia entre el precio de compra y el de venta. También puede haber otros costes, como las comisiones de custodia, los costes de transacción y los impuestos sobre los ETF.
Al comprar ETFs, a diferencia de muchos fondos activos, no hay ni una carga inicial única ni se cobra una comisión de reembolso al venderlos. Además, a menudo los ETF pueden comprarse o negociarse a un precio muy bajo con corredores de bolsa online, que normalmente ni siquiera cobran una comisión por gestionar la cuenta de valores.
Los ETF son también mucho más rentables que los fondos activos, ya que, entre otras cosas, no hay cambio permanente, lo que reduce al mínimo los costes de transacción.
En detalle: ¿En qué costes incurriré con los ETF?
Hay toda una serie de costes asociados a los ETF. El Ratio de Gastos Totales (TER) ofrece a los inversores una buena visión general de los costes corrientes de un ETF.
Incluye las comisiones de gestión, custodia, licencia y distribución del ETF.
Sin embargo, también hay costes que no figuran en el TER. Pueden ser, por ejemplo, costes de transacción o impuestos a pagar sobre los rendimientos de la inversión. Pero también se puede incurrir en comisiones por la transacción bursátil (swap) en el caso de los ETF de swap o de réplica sintética.
La siguiente tabla ofrece una visión general de los costes:
|Costes
|Descripción
|Componente del Ratio de Gastos Totales (TER)
|Comisiones de gestión
|Gastos de gestión y funcionamiento
|Gastos de custodia
|Costes de la cuenta de custodia del ETF
|Gastos de licencia
|Licencias para replicar el índice
|Gastos de distribución
|Gastos de comercialización y distribución del producto (por ejemplo, folletos, cotización en bolsa)
|No forman parte del ratio de gastos totales (TER)
|Costes de transacción
|Costes en los que se puede incurrir al reequilibrar la cartera del ETF (por ejemplo, diferenciales)
|Comisiones de swap
|Costes que hay que pagar por el swap en el caso de los ETF de réplica sintética.
|Ingresos por préstamo de valores
|Ingresos generados por el préstamo de valores
|Impuestos sobre las plusvalías
|Retención final del 25 por ciento + recargo de solidaridad del 5,5 por ciento, que se aplica sobre la retención final + posible impuesto eclesiástico
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Ratio de gastos totales: ¿Qué es el Ratio de Gastos Totales (TER)?
El Ratio de Gastos Totales (TER) proporciona información sobre los costes anuales de un ETF como ratio de gastos totales. El TER incluye los siguientes costes
- Comisiones de gestión
- Gastos de custodia
- Gastos de licencia
- Gastos de distribución
El ratio de gastos totales (TER) se puede encontrar, por ejemplo, en la ficha informativa del ETF correspondiente, que también contiene mucha otra información importante sobre el ETF en cuestión.
La hoja informativa correspondiente a un ETF también se puede encontrar, por ejemplo, en la página del perfil correspondiente del ETF en extraETF.com. Los inversores pueden acceder a estas páginas a través de la búsqueda de ETF, donde también se pueden comparar los costes de los productos ETF, como las ratios de gastos totales de los distintos ETF.
Atención: los ETF con un TER más bajo no van necesariamente de la mano de una mayor rentabilidad.
¿Qué costes no están incluidos en la TER?
El Ratio de Gastos Totales (TER) no incluye todos los componentes de los costes de un ETF. Aunque estos costes no se reflejen en el TER, siguen influyendo en la rentabilidad del ETF correspondiente.
Estos costes no se incluyen en el TER:
- Costes de transacción / costes de reequilibrio.
- Comisiones de swap
- Ingresos por préstamo de valores
- Optimización fiscal
- Diferencial (diferencial entre precio de compra y de venta)
- Comisiones por órdenes
- Impuestos
Coste total de propiedad (CTP): ¿Todos los costes de la ETF en una sola cifra clave?
El Coste Total de Propiedad (CTP) representa los costes totales de comprar y poseer acciones de ETF. Además de los costes internos de un ETF, que incluyen el ratio de gastos totales (TER), también tiene en cuenta los costes externos que surgen, por ejemplo, al negociar ETF.
No obstante, el cálculo del costo total de propiedad no está regulado por la ley y, por ende, no se incluye en las fichas informativas de los ETF. Por lo tanto, antes de comprar un ETF, es importante que los inversores se informen sobre sus costes totales. Además, la cifra de la diferencia de seguimiento, que se explica brevemente a continuación, también puede proporcionar una buena orientación.
ETF y costos
La diferencia de seguimiento de los ETF
Cualquiera que se decida por un ETF espera, con razón, dos aspectos: Que sea barato y que siga al índice con la mayor precisión posible.
El ratio de gastos totales, a menudo abreviado como TER, puede averiguarse para cualquier ETF en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esto es sólo la mitad de la historia. Esto se debe a que, sólo en casos excepcionales, un ETF se asemeja completamente al índice. Al intentar seguirlo, el ETF suele estar ligeramente por debajo o por encima del índice. Esta desviación se denomina diferencia de seguimiento. Las principales razones de estas desviaciones del índice son los ingresos por préstamo de valores y los beneficios fiscales.
En contra de la definición convencional, extraETF.com calcula la diferencia de seguimiento basándose en la siguiente fórmula:
Diferencia de seguimiento = Índice de rendimiento - ETF de rendimiento.
Esto tiene la ventaja de que la diferencia de seguimiento se puede poner mejor en relación con el ratio de gastos totales.
Un ETF con un TER del 0,30 por ciento y una diferencia de seguimiento del 0,10 por ciento en realidad sólo le ha costado al inversor un 0,10 por ciento, y por tanto menos que el TER declarado. La diferencia del 0,20 por ciento la ganó el proveedor del ETF mediante los procedimientos de optimización antes mencionados y benefició al rendimiento del ETF.
Al seleccionar un ETF, la diferencia de seguimiento debe tenerse en cuenta durante un periodo de tiempo más largo. Esto se debe a que esta cifra clave puede fluctuar mucho.
Ejemplo: ¿Cómo se calculan los costes de la ETF?
Es difícil calcular los costes de invertir con un ETF. Los parámetros de cálculo de los distintos inversores son sencillamente demasiado diferentes. Aunque el Ratio de Gastos Totales (TER) es el mismo para todos, las comisiones por órdenes, las comisiones de gestión de la cuenta de custodia o los costes del centro de negociación a veces pueden diferir significativamente.
El siguiente ejemplo pretende ilustrar los distintos costes. Se invierten 10.000 euros en un ETF. Las comisiones por la compra ascienden a 29,90 euros. La inversión en el ETF aumenta de valor un 5% anual. Al cabo de 5 años, se vende la cartera ETF de 12.155 euros. Esto supone otros 35,29 euros en gastos de venta. Los costes totales en este ejemplo, incluida la ratio total de gastos tomada del ETF, fueron de 230,96 euros.
|Importe
|TER
|Costes
|Comisiones de compra
|0,25 % + 4,90 €
|29,90 €
|Año 1
|10.000 €
|0,30 %
|30,00 €
|Año 2
|10.500 €
|0,30 %
|31,50 €
|Año 3
|11.025 €
|0,30 %
|33,08 €
|Año 4
|11.576 €
|0,30 %
|34,73 €
|Año 5
|12.155 €
|0,30 %
|36,47 €
|Tasas de venta
|0,25 % + 4,90 €
|35,29 €
|Costes totales
|230,96 €
Costes diferentes según el método de réplica de los ETFs
El coste total de un ETF puede variar mucho según el método de réplica. Por ejemplo, la réplica completa sigue incurriendo en comisiones adicionales de reequilibrio cuando se reequilibra el índice. Los ETF de réplica sintética, a su vez, tienen que pagar comisiones adicionales al socio de intercambio.
La siguiente tabla muestra los costes medios en porcentaje por método de replicación y clase de activos:
|Replicación
|Todos los ETF
|Acciones
|Bonos
|Materias primas
|Bienes inmuebles
|Físicos
|0,32 %
|0,31 %
|0,21 %
|0,35 %
|0,38 %
|Completamente
|0,37 %
|0,31 %
|0,19 %
|0,35 %
|0,38 %
|Optimizado
|0,25 %
|0,30 %
|0,22 %
|-
|0,42 %
|Sintético
|0,41 %
|0,33 %
|0,27 %
|0,58 %
|0,37 %
|Financiado
|0,43 %
|0,27 %
|-
|0,46 %
|-
|Sin financiación
|0,32 %
|0,33 %
|0,27 %
|0,32 %
|0,37 %
¿Sabías qué?Costes (ocultos) de los ETF de materias primas
Muchos ETC y ETN cobran una serie de comisiones adicionales además de los gastos corrientes. Entre ellas se incluyen, para los fondos de metales preciosos con depósito físico, las comisiones de custodia y almacenamiento, los costes de depósito de garantías y las comisiones de licencia de índices. Los costes de depósito de garantía reflejan los costes incurridos para reducir el riesgo de contraparte de los ETC y ETN sintéticos. Los estudios del Deutsche Bank han demostrado que estos costes ascienden a una media del 0,40% para los ETC y del 0,23% para los ETN.
Además, el Deutsche Bank calcula que las comisiones de índice para los proveedores de ETC son de una media del 0,38% anual. Estas comisiones rara vez forman parte del coeficiente total de gastos y a veces ni siquiera se mencionan en los documentos del fondo. Por tanto, los inversores deben ser conscientes de los posibles costes ocultos de los ETF.
Las comisiones de los ETF difieren según estos criterios
Los costes de los ETF no sólo difieren según el tipo de seguimiento del índice. La clase de activos y el mercado a seguir también influyen en el nivel de costes. Cuanto más exótico es el mercado, más difícil es acceder a él, lo que aumenta los costes de negociación de los valores y de gestión del ETF, entre otras cosas.
A continuación veremos con más detalle cómo pueden diferir los costes de los ETF en función del activo y la clase de activo:
ConclusiónQué deben tener en cuenta los inversores en los costes de los ETF
Los costes de los ETF, como los de cualquier inversión, influyen considerablemente en el rendimiento. Pero aunque los ETF sean significativamente más baratos que los fondos activos, los costes deben considerarse detenidamente antes de cada inversión.
Para ello, los inversores deben comparar distintos ETF, por ejemplo, que sigan el mismo índice, como el MSCI World. Sin embargo, no hay que fijarse sólo en el ratio de gastos totales (TER). Dado que éste no incluye todos los costes de los ETF, es aconsejable prestar más atención al coste total de propiedad (CTP) y a las comisiones de las respectivas bolsas o mercados de valores.
En las páginas de perfil de ETF de extraETF, los inversores también pueden encontrar mucha información útil que puede influir en los costes, como la diferencia de seguimiento. Una vez adquirido el ETF, se puede gestionar, analizar y controlar la propia cartera del inversor con el gestor financiero.
Estas son las preguntas que se hacen los inversores sobre los costes de los ETF
- Los costes de la ETF de un vistazo
- Tasas: ¿Cuánto cuestan los ETF?
- En detalle: ¿En qué costes incurriré con los ETF?
- Ratio de gastos totales: ¿Qué es el Ratio de Gastos Totales (TER)?
- ¿Qué costes no están incluidos en la TER?
- Coste total de propiedad (CTP): ¿Todos los costes de la ETF en una sola cifra clave?
- La diferencia de seguimiento de los ETF
- Ejemplo: ¿Cómo se calculan los costes de la ETF?
- Costes diferentes según el método de réplica de los ETFs
- Costes (ocultos) de los ETF de materias primas
- Las comisiones de los ETF difieren según estos criterios
- Qué deben tener en cuenta los inversores en los costes de los ETF
- Estas son las preguntas que se hacen los inversores sobre los costes de los ETF