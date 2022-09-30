ETF o acciones: ¿cuál es la diferencia?
¿Invertir en ETFs o en acciones individuales?
Muchos inversores se preguntan si deberían invertir en ETFs o en acciones individuales. Ambas formas de inversión tienen sus ventajas y desventajas. Por eso es importante comprender las diferencias entre acciones y ETFs antes de tomar una decisión.
Te mostramos por qué invertir en acciones individuales y en ETF no son mutuamente excluyentes y cuál es exactamente la diferencia.
Lo esencialComprender mejor la diferencia entre acciones y ETFs
ETF: Los fondos cotizados son fondos indexados que cotizan en bolsa. Los ETFs reproducen pasivamente el rendimiento de un índice subyacente, lo que sólo conlleva unos costes bajos. Otra diferencia entre los fondos activos y los ETFs es que los ETFs tienen como objetivo el rendimiento de un mercado.
Acciones: Una acción certifica la participación en una empresa. Cuando compras acciones, te conviertes en copropietario de la empresa. Esto suele darte derecho al reparto de beneficios (dividendos) y al derecho de voto.
Fondos de renta variable: Los fondos gestionados activamente son un conjunto de valores, en este caso de acciones. Un gestor de fondos intenta superar al mercado seleccionando activamente acciones, pero esto implica comisiones más elevadas.
¿Cuál es la diferencia entre ETFs y acciones?
La diferencia entre los ETF y las acciones es que las acciones son valores que representan una participación en una empresa. Los ETF, en cambio, son cestas de diversos activos, como acciones, y pueden seguir pasivamente índices o mercados enteros. Los índices más conocidos son, por ejemplo, el Índice Accionario Alemán (DAX) o el MSCI World.
Aquí tienes un resumen de las principales diferencias entre los ETF y las acciones individuales:
A diferencia de la compra de una acción individual, los ETFs dan a los inversores la oportunidad de invertir en cientos o incluso miles de empresas al mismo tiempo. Al invertir en numerosas acciones, el riesgo de los ETFs se diversifica y, por tanto, suele ser menor.
Las acciones individuales, en cambio, dependen del rendimiento de una empresa. Esto significa que el riesgo de una pérdida total sea significativamente mayor en caso de que la empresa quiebre.
|ETFs
|Acciones
|La abreviatura ETF significa "Exchange Traded Fund" (fondo cotizado en bolsa), que se traduce como fondo de índices cotizados en la bolsa. Los ETFs pueden contener acciones, bonos, materias primas o incluso una combinación de los tres. Sus precios vienen determinados por el valor subyacente de sus activos.
|Las acciones son participaciones en la propiedad de una empresa que se negocian en la bolsa. Por tanto, cuando compras una acción de una empresa como Apple, te conviertes en copropietario. Los accionistas suelen tener también ciertos derechos, como el de voto.
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¿Cuándo vale la pena invertir en acciones individuales?
Las acciones individuales pueden ser rentables para los inversores que desean invertir de manera específica en ciertas industrias o empresas y tienen una alta tolerancia al riesgo. Sin embargo, es especialmente importante disponer de una cantidad considerable de tiempo para evaluar las empresas, estudiar de cerca su modelo de negocio, su gestión y sus indicadores financieros.
Sin embargo, para lograr la diversificación amplia que un ETF proporciona por defecto, los inversores deben encargarse por sí mismos al invertir en acciones individuales. De lo contrario, correrían el riesgo de poner todos los huevos en una sola canasta o de asumir riesgos innecesarios.Especialmente esto último puede ocurrir rápidamente si se eligen acciones que están correlacionadas entre sí.
El riesgo de que los ETFs estén insuficientemente diversificados o tengan una diversificación excesivamente sesgada es mucho menor cuando siguen pasivamente un índice existente. Sin embargo, además de los ETFs de acciones mundiales, también se puede invertir en ciertos ETFs que siguen sectores, temas o estrategias de inversión concretos. Aunque esto proporciona una mayor diversificación en comparación con una sola acción, sigue siendo una apuesta sectorial que generalmente conlleva un mayor riesgo, menor diversificación, costos ligeramente más altos y riesgos de concentración.
¿Prefieres acciones o ETFs? ¡No siempre tiene que ser blanco o negro!
Los inversores no tienen que elegir necesariamente entre acciones o ETFs. Al fin y al cabo, el objetivo de ahorro respectivo, la capacidad de asumir riesgos o el horizonte de inversión pueden ser muy diferentes para cada persona. Por muy diferentes que sean las distintas formas de inversión y sus características, a veces pueden complementarse bien.
Si observamos la diferencia entre los fondos activos y los ETFs, queda claro que incluso los gestores de fondos profesionales que compran y venden activamente acciones para conseguir un rendimiento mejor que el del mercado no suelen conseguir batir a sus ETFs de referencia a largo plazo. Sin embargo, con una estrategia núcleo-satélite, se puede combinar un ETF de renta variable mundial como núcleo de la inversión con uno o varios satélites de ETFs temáticos o acciones individuales. De este modo, es posible beneficiarse de las ventajas de ambos mundos, aunque las mayores oportunidades también vayan acompañadas de mayores riesgos. Por tanto, el ajuste de la ponderación de los distintos componentes debe corresponder a la capacidad personal de asumir riesgos. En cualquier caso, es importante que los inversores estudien intensamente cualquier forma de inversión e inviertan sólo en lo que entienden.
ETF vs Acciones
Antes de comprar acciones o ETF, los inversores deben plantearse las siguientes preguntas:
- ¿Quiero asumir un mayor riesgo o invertir de forma diversificada?
- ¿Durante cuánto tiempo quiero invertir mi dinero?
- ¿Cuánta experiencia he adquirido ya en bolsa?
Por tanto, que los ETF o las acciones individuales sean adecuados para una inversión depende en gran medida de los objetivos individuales y de la tolerancia al riesgo del inversor. En el siguiente resumen hemos resumido las diferencias entre los ETF y las acciones individuales:
|ETFs
|Acciones
|Horizonte de inversión
|Al menos 15 años
|Indefinido
|Diversificación
|Ya diversificada
|Inversión en empresas individuales
|Oportunidades de rentabilidad
|Los ETF siguen la evolución de los índices y, por tanto, rinden como el mercado
|Los inversores intentan batir al mercado
|Riesgo
|El riesgo se reduce significativamente debido a la diversificación
|Mayor riesgo de pérdida total debido a la concentración en valores individuales
|Tiempo necesario y conocimientos previos
|Los ETF también son adecuados para principiantes
|Crear activos con acciones individuales es más complicado y requiere conocimientos previos
|Costes
|Los costes de los ETF son muy bajos. Por tanto, también son adecuados para acumular activos a largo plazo
|Debido a las constantes compras y ventas, invertir en acciones individuales puede resultar muy caro
Conclusión¿Son mejores los ETF o las acciones individuales?
No se puede decir en términos generales si es mejor invertir en ETF o en acciones individuales, ya que ambas formas de inversión tienen características específicas, así como sus ventajas y desventajas. Además, los objetivos de inversión, el horizonte de inversión y la capacidad de asumir riesgos del inversor pueden variar mucho de una persona a otra.
Un argumento a favor de la compra de acciones individuales es que los inversores pueden invertir específicamente en empresas seleccionadas. La ventaja de los ETFs es exactamente la contraria: la diversificación. Aunque la diversificación también es posible con acciones individuales, un posicionamiento igual de amplio que con los ETFs lleva asociado un esfuerzo mucho mayor y costos más altos.
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