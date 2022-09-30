ETF o acciones: ¿cuál es la diferencia?

Aunque la mayoría de los corredores online ya no cobran por la gestión de la cuenta de valores, normalmente hay que pagar comisiones por cada compra o venta de acciones o ETFs. Además, el spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta, puede generar costos adicionales. Por lo tanto, se recomienda prestar atención a los horarios de negociación de estos fondos indexados negociados en la bolsa (ETFs), además de la liquidez al operar con ellos.

En el caso de los ETFs, también hay costes de gestión para el proveedor del ETF. Sin embargo, son bastante más bajos, sobre todo si se comparan con los de los fondos activos. Al comprar un ETF, a menudo es posible invertir en varios cientos, si no varios miles, de acciones individuales con una sola transacción. Por tanto, los inversores que compraran todas estas acciones individualmente no sólo tendrían que realizar un esfuerzo considerablemente mayor, sino también pagar unos costos mucho más elevados.

En general, cuando se trata de acciones y ETFs, todo depende del horizonte de inversión y de la frecuencia de las operaciones. Si los activos se compran o venden con frecuencia en un corto período de tiempo, los costos pueden aumentar significativamente. Esto hace que las tarifas de la orden y el spread sean mucho más relevantes.

Por último, pero no por ello menos importante, un viejo dicho bursátil dice:

"Las idas y venidas vacían los bolsillos".