Cómo invertir en ETF

¿Invertir dinero en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente? Desde hace algunos años, estas opciones apenas reportan intereses a los ahorradores. Por eso, se necesita otra opción con la que invertir el dinero de forma rentable a largo plazo. En la búsqueda de tales alternativas, seguro que te encuentras rápidamente con los ETF como una inversión con un riesgo relativamente bajo y una rentabilidad potencial atractiva. Con ellos se puede invertir ampliamente en acciones. No es de extrañar, por tanto, que los ETF sean cada vez más populares como forma de inversión y que los activos que los inversores invierten en ETF crezcan continuamente.

Más de 20 millones de resultados de búsqueda en los motores de búsqueda sugieren que la información sobre los ETF es diversa. Pero, ¿cómo se pueden comprar estos fondos indexados cotizados? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Dónde puedo comprar ETF? ¿Y qué ETF son adecuados para comprar?



Te mostramos qué debes buscar al comprar ETF y qué opciones tienes para iniciarte en la Bolsa.