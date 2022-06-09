Cómo invertir en ETF
Descubre cómo invertir en ETF.
¿Invertir dinero en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente? Desde hace algunos años, estas opciones apenas reportan intereses a los ahorradores. Por eso, se necesita otra opción con la que invertir el dinero de forma rentable a largo plazo. En la búsqueda de tales alternativas, seguro que te encuentras rápidamente con los ETF como una inversión con un riesgo relativamente bajo y una rentabilidad potencial atractiva. Con ellos se puede invertir ampliamente en acciones. No es de extrañar, por tanto, que los ETF sean cada vez más populares como forma de inversión y que los activos que los inversores invierten en ETF crezcan continuamente.
Más de 20 millones de resultados de búsqueda en los motores de búsqueda sugieren que la información sobre los ETF es diversa. Pero, ¿cómo se pueden comprar estos fondos indexados cotizados? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Dónde puedo comprar ETF? ¿Y qué ETF son adecuados para comprar?
Te mostramos qué debes buscar al comprar ETF y qué opciones tienes para iniciarte en la Bolsa.
Lo esencialComprar ETFs
ETF: Los fondos cotizados en bolsa son fondos indexados que se negocian en bolsa y replican pasivamente un índice, como el índice alemán IBEX 35, con el objetivo de lograr un rendimiento similar al del índice subyacente.
Opciones: Como inversor, tienes varias opciones sobre cómo y dónde comprar ETF. Por ejemplo, puedes invertir en ETF como parte de un plan de ahorro regular o en forma de inversión puntual.
Consejos: La elección de qué ETF o fondos indexados cotizados comprar depende de tu estrategia individual de inversión, que incluye factores como la seguridad o la rentabilidad deseada. Nuestras recomendaciones de ETF pueden ayudarte a seleccionar los ETF adecuados.
¿Por qué comprar ETF?
Los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos indexados que cotizan en bolsa y replican el comportamiento de un índice de mercado específico. Al invertir en un ETF, tienes la oportunidad de acceder a todo un mercado con una sola transacción.
Una de las mayores ventajas de los ETF es que, a diferencia de los fondos gestionados activamente, no están administrados por un gestor de fondos, lo que se traduce en comisiones de compra relativamente bajas. Por esta razón, los fondos indexados cotizados se han vuelto una inversión popular para muchos inversores, especialmente para aquellos que buscan acumular activos a largo plazo.
Pero empecemos por el principio: Los bajos tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE), así como la inflación cada vez mayor, han hecho que las inversiones clásicas de ahorro, como tener el dinero en una cuenta corriente o en una libreta de ahorros, apenas hayan producido intereses en los últimos años. Incluso algunos bancos cobran tipos de interés negativos. Aunque con las cuentas de depósito a un día o a plazo fijo, los ahorradores tienen un poco más de posibilidades de obtener tipos de interés más altos, ni siquiera estos pueden compensar la elevada inflación, lo que resulta en un tipo de interés real negativo.
Invertir en ETFs (o en la bolsa y el mercado de capitales en general) implica un mayor riesgo, pero los inversores tienen, gracias a esta alternativa a las formas clásicas de ahorro, mayores posibilidades de obtener rentabilidad.
¿Sabías qué?Costes del ETF
Al comprar ETFs, se pueden incurrir en costos y gastos que varían según el ETF y el proveedor. Entre ellos se encuentran el ratio de gastos totales (TER), que incluye, por ejemplo, las comisiones de gestión, los gastos de licencia y otros costos del fondo. Además, existen comisiones bursátiles estándar o comisiones de pedido de valores. En promedio, las comisiones por la compra de ETFs oscilan entre el 0,15% y el 0,5% anual. En comparación, las comisiones por comprar fondos activos pueden ascender hasta el 2% anual, más la carga inicial. Si deseas obtener más información sobre este tema, te recomendamos que consultes nuestra guía sobre los costos de los ETF.
Pero, ¿por qué hay tanta diferencia entre los fondos gestionados activamente y los ETF?
Con los fondos gestionados activamente, la dirección de un fondo intenta generar el mejor rendimiento posible. Para ello, la dirección decide, basándose en la estrategia de inversión especificada, en qué valores o acciones se invertirá exactamente el dinero y realiza constantemente los ajustes oportunos. La diferencia entre los fondos activos y los ETF también se expresa en el hecho de que los ETF -como forma pasiva de inversión-, por otra parte, no intentan superar la rentabilidad del índice, sino generar una rentabilidad similar a la de éste. Al seguir pasivamente el índice subyacente, no hay necesidad de una costosa gestión de fondos, lo que hace que los ETF sean menos caros.
En general, debes tener en cuenta que las inversiones en el mercado de capitales -y, por tanto, también la compra de ETF- están asociadas a un cierto riesgo. No obstante, los ETF suelen tener un riesgo de pérdida menor que las acciones individuales. Esto se debe a que los ETF agrupan muchos valores. Por tanto, el riesgo está ampliamente distribuido: si uno de esos valores sufre pérdidas, éstas pueden compensarse con las ganancias de otros valores. Si el riesgo está ampliamente distribuido, esto se llama diversificación.
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¿Qué ETFs debo comprar?
La elección del ETF a comprar dependerá principalmente de tus objetivos de inversión, situación financiera y capacidad para asumir riesgos, así como de tu horizonte de inversión, estrategia y perfil de riesgo personal. Es importante informarse adecuadamente antes de adquirir un ETF para evitar errores. Por ejemplo, ¿quieres invertir a largo plazo para acumular ahorros para la jubilación? Las preferencias personales también pueden influir en la selección de los ETF, como aquellos que buscan invertir en índices sostenibles.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta los costos del ETF antes de invertir, ya que pueden reducir la rentabilidad, y familiarizarse con el nivel de riesgo de los ETF.
Qué hacer antes de comprar un ETF
Con nuestras listas de ETF (pronto disponibles), puedes filtrar rápida y fácilmente según las categorías que desees, como región, país o sector. De un vistazo, puedes ver los datos más importantes sobre cada ETF. En las páginas correspondientes, encontrarás información más detallada, incluyendo los números WKN e ISIN de cada ETF. Estos números únicos de letras y números te permiten identificar los ETF. Puedes anotar estos números y buscarlos más tarde en la máscara de búsqueda de tu proveedor al comprar ETF. Así puedes encontrar fácilmente qué ETF comprar.
¿Dónde puedo comprar ETF?
Los ETF se pueden adquirir a través de bancos o brokers online. A través de ellos, puedes establecer un plan de ahorro en ETF o realizar una compra puntual. Los proveedores pueden tener diferentes selecciones de ETF en su gama. Para comprar ETF, primero debes abrir una cuenta de valores.
Con una cuenta de valores, puedes almacenar de manera segura los ETF comprados y acceder a ellos en cualquier momento. También puedes utilizarla para negociar otros valores, como acciones o fondos de inversión. Si se acumulan distribuciones o dividendos después de la compra de valores, el banco los transfiere directamente a tu cuenta de compensación. Esto significa que, en el caso de ETF de distribución, una vez deducidos los impuestos, también puedes recibir ingresos abonados en tu cuenta sin necesidad de vender los ETF.
Hay más de 8.000 ETF en todo el mundo y numerosos proveedores que los ofrecen. No es sorprendente que el mercado de ETF -y, por lo tanto, la variedad de productos para ti como inversor- haya crecido con fuerza en los últimos años. En Europa, iShares, una marca de la gestora de activos estadounidense BlackRock, Xtrackers de DWS Investment y Amundi se encuentran entre los mayores y más reconocidos proveedores de ETF.
¿Cómo puedo comprar ETF?
Puedes comprar ETF una vez que hayas abierto una cuenta de custodia en un banco o en un corredor de bolsa online. Antes de comprar, puedes informarte sobre los distintos ETF, como el MSCI World, en las páginas de perfil de extraETF.com. Puedes acceder fácilmente a ellas a través de la búsqueda de ETF. Una vez que te hayas decidido por uno o varios ETF, puedes buscarlos y ordenarlos en las plataformas de los proveedores utilizando los códigos de seguridad individuales o ISIN.
Guía paso a paso para comprar ETF
Hemos elaborado una guía para que sepas cómo comprar ETFs. Con la mayoría de bancos y proveedores, solo necesitas seguir 3 pasos y podrás empezar a invertir en poco tiempo.
Abre una cuenta de valores: Puedes abrir una cuenta de custodia en sucursales bancarias o intermediarios online. Con los proveedores online, esto suele ser más económico y se puede hacer en unos minutos con solo unos clics. Échale un vistazo a nuestra comparativa de intermediarios de ETF. Tras un procedimiento de legitimación por correo o vídeo ID, podrás empezar a invertir.
Selecciona ETF: Hay distintas formas de elegir y comprar ETF de distintos proveedores. Algunas plataformas y bancos ya ofrecen carteras de ETF confeccionadas en las que se puede invertir dinero. Sin embargo, también es posible crear tu propia cartera de ETF después de haber obtenido información previa.
Crea un plan de ahorro:
Con un plan de ahorro en ETF, puedes programar aportaciones periódicas de forma automática, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual. Con muchos proveedores, puedes comenzar con aportaciones desde solo 1 euro. Una vez que hayas establecido un plan de ahorro, no tienes que preocuparte por transferir manualmente el dinero, ya que se ejecuta automáticamente siempre y cuando tu cuenta tenga fondos suficientes. Un plan de ahorro en ETF es una buena opción para los inversores que quieren invertir gradualmente en lugar de hacer una gran inversión de una sola vez, y para aquellos que no quieren controlar constantemente sus inversiones. Encuentra el plan de ahorro en ETF adecuado para ti en nuestra comparativa de planes de ahorro en ETF.
Inversión puntual:
También puedes comprar participaciones del ETF en unidades de forma puntual. El importe de la inversión puede convertirse en el número respectivo de unidades al precio de demanda correspondiente. Con los bancos online puedes introducir el número de unidades en la máscara de orden correspondiente y comprar el ETF. Comprar ETF como inversión puntual tiene sentido sobre todo para los inversores que quieren invertir una cantidad mayor de una sola vez.
Inversión puntual:
También puedes comprar participaciones del ETF en unidades de forma puntual. El importe de la inversión puede convertirse en el número respectivo de unidades al precio de demanda correspondiente. Con los bancos online puedes introducir el número de unidades en la máscara de orden correspondiente y comprar el ETF. Comprar ETF como inversión puntual tiene sentido sobre todo para los inversores que quieren invertir una cantidad mayor de una sola vez.
ConclusiónEsto es lo que debes tener en cuenta al comprar ETFs
La selección de ETF depende de varios factores individuales, como tu estrategia personal de inversión o si quieres comprar ETF a través de un plan de ahorro o en forma de inversión puntual. Por esta razón, no es posible hacer una afirmación general sobre qué ETF deberías comprar.
Puedes encontrar información detallada y otros criterios que debes tener en cuenta al comprar ETF en nuestros consejos sobre la selección de ETF.