ETFs temáticos

Con los ETFs temáticos, puedes invertir en diversos temas de inversión. En esta página te presentamos los mejores ETFs temáticos.

Temáticos más populares

Imagen portada del artículo sobre ETFs de Inteligencia Artificial

ETFs de Inteligencia Artificial

Rendimiento de 1 mes
-1,64 %
Volatilidad de 1 año
21,83 %
Volumen
10,42 mil M€
ETFs disponibles
9
Ir a ETFs de Inteligencia Artificial
Portada artículo ETFs de Digitalización

ETFs de digitalización

Rendimiento de 1 mes
+0,33 %
Volatilidad de 1 año
16,29 %
Volumen
936,07 M€
ETFs disponibles
3
Ir a ETFs de digitalización
Coche eléctrico en una estación de recarga

ETFs de Electromovilidad

Rendimiento de 1 mes
+2,90 %
Volatilidad de 1 año
20,24 %
Volumen
574,69 M€
ETFs disponibles
3
Ir a ETFs de Electromovilidad
Imagen de robots industriales

ETFs de Robótica

Rendimiento de 1 mes
+1,52 %
Volatilidad de 1 año
21,01 %
Volumen
5718,76 M€
ETFs disponibles
7
Ir a ETFs de Robótica
69 Temáticos
255 ETFs
171,09 mil M€

Vista general de todos los Temáticos

Bild einer startenden Rakete

ETFs espaciales

Rendimiento de 1 mes
+23,25 %
Volatilidad de 1 año
35,93 %
Volumen
1809,75 M€
ETFs disponibles
2
Ir a ETFs espaciales
Bild aus einer Silbermine

ETFs de minería de plata

Rendimiento de 1 mes
+19,44 %
Volatilidad de 1 año
30,68 %
Volumen
1201,47 M€
ETFs disponibles
1
Ir a ETFs de minería de plata
Bild einer Seltene Erden-Mine

ETFs de tierras raras

Rendimiento de 1 mes
+16,79 %
Volatilidad de 1 año
36,09 %
Volumen
1369,46 M€
ETFs disponibles
3
Ir a ETFs de tierras raras

ETFs de defensa

Rendimiento de 1 mes
+12,78 %
Volatilidad de 1 año
18,80 %
Volumen
15,86 mil M€
ETFs disponibles
7
Ir a ETFs de defensa
Imagen de una mina de oro

ETFs de minería de oro

Rendimiento de 1 mes
+12,71 %
Volatilidad de 1 año
27,99 %
Volumen
11,34 mil M€
ETFs disponibles
6
Ir a ETFs de minería de oro
Imagen de la tecnología de pilas

ETFs de baterías

Rendimiento de 1 mes
+10,58 %
Volatilidad de 1 año
23,86 %
Volumen
851,97 M€
ETFs disponibles
4
Ir a ETFs de baterías
Bild von Computerchips

ETFs de semiconductores

Rendimiento de 1 mes
+8,85 %
Volatilidad de 1 año
32,42 %
Volumen
6004,67 M€
ETFs disponibles
2
Ir a ETFs de semiconductores
Bild von Solarzellen

ETFs de energía solar

Rendimiento de 1 mes
+7,46 %
Volatilidad de 1 año
29,79 %
Volumen
120,43 M€
ETFs disponibles
1
Ir a ETFs de energía solar
Bild von Banken

ETFs bancarios

Rendimiento de 1 mes
+7,27 %
Volatilidad de 1 año
15,93 %
Volumen
14,60 mil M€
ETFs disponibles
7
Ir a ETFs bancarios
Hand hält Uran

ETFs de uranio

Rendimiento de 1 mes
+6,66 %
Volatilidad de 1 año
52,45 %
Volumen
2464,69 M€
ETFs disponibles
2
Ir a ETFs de uranio
Bild von Windkraftanlagen

ETFs de energía eólica

Rendimiento de 1 mes
+6,38 %
Volatilidad de 1 año
15,96 %
Volumen
9,25 M€
ETFs disponibles
1
Ir a ETFs de energía eólica
Bild von Reisenden in ihrer Freizeit

ETFs de viajes y ocio

Rendimiento de 1 mes
+5,93 %
Volatilidad de 1 año
22,07 %
Volumen
184,18 M€
ETFs disponibles
2
Ir a ETFs de viajes y ocio
Bild des Finanzsektors

ETFs del sector financiero

Rendimiento de 1 mes
+5,82 %
Volatilidad de 1 año
12,58 %
Volumen
5149,78 M€
ETFs disponibles
9
Ir a ETFs del sector financiero
Bild von Holz

ETFs forestales

Rendimiento de 1 mes
+4,42 %
Volatilidad de 1 año
15,22 %
Volumen
80,49 M€
ETFs disponibles
2
Ir a ETFs forestales
Bild von Private Equity

ETFs de capital privado

Rendimiento de 1 mes
+4,41 %
Volatilidad de 1 año
17,88 %
Volumen
1959,66 M€
ETFs disponibles
3
Ir a ETFs de capital privado
Zum Beten gefaltete Hände auf der Bibel

ETFs de principios cristianos

Rendimiento de 1 mes
+3,84 %
Volatilidad de 1 año
8,39 %
Volumen
171,70 M€
ETFs disponibles
1
Ir a ETFs de principios cristianos
Senioren sitzen um einen Tisch

ETFs Envejecimiento de la sociedad

Rendimiento de 1 mes
+3,66 %
Volatilidad de 1 año
11,53 %
Volumen
605,79 M€
ETFs disponibles
2
Ir a ETFs Envejecimiento de la sociedad
Bild von Geschlechtergleichstellung

ETFs sobre igualdad de género

Rendimiento de 1 mes
+3,64 %
Volatilidad de 1 año
7,61 %
Volumen
68,03 M€
ETFs disponibles
1
Ir a ETFs sobre igualdad de género
Bild von Wasserverschmutzung

ETFs de Economía Azul

Rendimiento de 1 mes
+3,63 %
Volatilidad de 1 año
7,87 %
Volumen
100,54 M€
ETFs disponibles
1
Ir a ETFs de Economía Azul

ETFs de logística de comercio electrónico

Rendimiento de 1 mes
+3,57 %
Volatilidad de 1 año
13,39 %
Volumen
75,07 M€
ETFs disponibles
1
Ir a ETFs de logística de comercio electrónico

Riesgos y retos de los ETFs temáticos

Inversiones temáticas

Con los ETFs temáticos, los inversores pueden realizar inversiones específicas en sectores y tendencias prometedores. Desde la tecnología y la sostenibilidad hasta la sanidad y las energías renovables, estos ETFs especializados ofrecen una amplia gama de oportunidades de inversión.

Lo esencial
Todo lo que debes saber sobre los ETFs temáticos

  • Definición: Los ETFs temáticos son fondos cotizados especializados que invierten en empresas que operan en sectores o temas específicos, como las energías renovables, la tecnología o la sanidad.

  • Diversificación: Estos ETFs permiten a los inversores realizar inversiones específicas en sectores prometedores a la vez que distribuyen el riesgo construyendo una amplia cartera dentro de un tema.

  • Riesgos: A pesar de los rendimientos potencialmente elevados, los ETFs temáticos suelen ser volátiles y pueden verse muy afectados por la evolución del mercado y los cambios normativos, lo que los hace más arriesgados que los ETFs ampliamente diversificados.

  • Temas favoritos: Algunos de los ETFs temáticos más populares son los centrados en energías renovables, tecnología e hidrógeno.

¿Qué son los ETFs temáticos?

¿Qué son los ETFs temáticos?

Los ETFs temáticos son fondos cotizados que, como su nombre indica, se centran en temas específicos.

Estos ETFs permiten a los inversores invertir en un gran número de empresas que se benefician de un tema específico y ofrecen una amplia diversificación dentro de este tema. Los ETFs temáticos se centran en tendencias o sectores específicos que se consideran especialmente prometedores para el futuro, como las energías renovables, la inteligencia artificial, la sanidad, la tecnología o las inversiones sostenibles.

El ETF Explorer gratuito para tus inversiones financieras.

El ETF Explorer gratuito para tus inversiones financieras.

Todo lo que necesitas saber para comenzar en el mundo de los ETFs. Fácil de entender, bien fundamentado, ¡y gratuito! En el ETF-Explorer descubrirás:

  • Cómo puedes alcanzar fácilmente tus objetivos financieros.
  • Cómo funcionan los ETFs y por qué son una herramienta esencial para las inversiones.
  • Cómo establecer la base para la construcción de tu patrimonio con ETF globales.
  • Cómo y dónde comprar tu primer ETF.
  • Qué estrategias prometen el mayor éxito a largo plazo.
¿Por qué debería invertir en ETFs temáticos?

Ventajas: ¿Por qué debería invertir en ETFs temáticos?

  • Diversificación: El riesgo se reparte invirtiendo en distintas empresas dentro de un tema.
  • Accesibilidad: Los ETFs temáticos son fáciles de negociar en bolsa y ofrecen acceso a mercados y sectores específicos.
  • Eficiencia de costes: En comparación con los fondos gestionados activamente, los costes suelen ser más bajos.
  • Enfoque en las tendencias de crecimiento: Invierte en tendencias futuras y benefíciate de las oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Criterios importantes para la selección de ETFs temáticos

  1. Costes: Presta atención al ratio de gastos totales (TER) de un ETF. Unos costes más bajos significan mayores rendimientos para ti. Las comisiones bajas son especialmente importantes, ya que influyen en el rendimiento de tu inversión a largo plazo.
  2. Volumen de fondos: Los ETFs con un mayor volumen de fondos suelen ser más estables y tienen menores costes de negociación. Un volumen de fondos elevado es un indicador de la popularidad y liquidez del ETF.
  3. Método de réplica: Hay ETFs de réplica física, que compran directamente los valores contenidos en el índice, y ETF de réplica sintética, que utilizan derivados. La réplica física suele considerarse más transparente y menos arriesgada.
  4. Edad del ETF: Los ETFs más actuales pueden no haber demostrado aún su rendimiento y ser más volátiles. Un ETF más antiguo ofrece más datos históricos para evaluar su estabilidad y trayectoria.
  5. Selección del índice: El índice subyacente del ETF debe estar claramente definido y ser comprensible. Comprueba si el índice refleja realmente el tema en el que quieres invertir.
  6. Error de seguimiento: Este valor indica lo cerca que el ETF sigue a su índice subyacente. Un error de seguimiento bajo es deseable, ya que muestra que el ETF se mantiene próximo al rendimiento del índice.

Conclusión
ETFs temáticos: sopesar las oportunidades y los riesgos

Los ETFs temáticos ofrecen una oportunidad apasionante de invertir en sectores de futuro y alto crecimiento. Permiten beneficiarse de tendencias como la inteligencia artificial, las energías renovables y la transformación digital. Sin embargo, los inversores no deben subestimar los riesgos. Las inversiones tardías en ETFs de tendencias pueden provocar pérdidas cuando el mercado ya está sobrecalentado. Por eso es importante investigar a fondo y hacer una selección cuidadosa.

Nuestra búsqueda de ETFs te ofrece más información exhaustiva y opciones de comparación para ayudarte a encontrar el ETF ideal para tu estrategia de inversión.

Ir a la búsqueda de ETFs

Respondemos a más preguntas sobre los ETFs temáticos

Indicación de afiliados
