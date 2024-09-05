Los ETFs temáticos son fondos cotizados que, como su nombre indica, se centran en temas específicos.

Estos ETFs permiten a los inversores invertir en un gran número de empresas que se benefician de un tema específico y ofrecen una amplia diversificación dentro de este tema. Los ETFs temáticos se centran en tendencias o sectores específicos que se consideran especialmente prometedores para el futuro, como las energías renovables, la inteligencia artificial, la sanidad, la tecnología o las inversiones sostenibles.