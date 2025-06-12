iShares es una marca de BlackRock, Inc, una de las mayores gestoras de activos del mundo. BlackRock se fundó en 1988 y tiene su sede en Nueva York (EE.UU.). La empresa gestiona una amplia gama de productos de inversión, como fondos de inversión, ETF y otros activos.

iShares es una línea especializada de ETF que ofrece BlackRock. Los ETFs iShares cubren una amplia gama de clases de activos y mercados, y son populares entre los inversores por su liquidez, bajo coste y amplia diversificación.

En conjunto, BlackRock es uno de los mayores actores del sector mundial de la gestión de activos, e iShares es una de las marcas más reconocidas en el espacio de los ETFs.