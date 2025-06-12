ETFs iShares
Todo lo que necesitas saber sobre la gestora de ETFs iShares.
Acerca de iShares
El objetivo de iShares es desbloquear oportunidades en distintos mercados para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores. Con más de veinte años de experiencia, una oferta global de más de 1.500 fondos cotizados (ETF) y 4,3 billones de USD en activos gestionados a 31 de marzo de 2025, iShares pretende seguir impulsando la evolución de la industria financiera. Los fondos iShares se benefician de la experiencia en gestión de carteras y riesgos del gestor de activos BlackRock.
Acerca de BlackRock
El propósito de BlackRock es ayudar a que cada vez más personas alcancen el bienestar financiero. Como fideicomisario de los inversores y proveedor líder de tecnología financiera, ayudan a millones de personas a crear ahorros que les beneficiarán durante toda su vida. Para lograrlo, quieren que invertir sea más fácil y asequible.
