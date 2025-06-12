extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
ETFs iShares

iShares es la marca de ETFs de la gestora de activos estadounidense BlackRock y el principal proveedor de ETFs del mundo en términos de activos gestionados.
BlackRock Asset Management (DEU) AG

Contacto

Así puedes ponerte en contacto con iShares:

Sitio web:ishares.es
Social Media:Instagram
Teléfono:+ 34 91 788 9400

Enlaces de interés

Noticias e información importante:

Todos los ETFs iShares ETFs iShares Top 10 Serie Básica iShares Ahorrar con ETFs
markus-jordan-review-extraetf.png

“Una de las principales referencias en ETFs. iShares es el principal proveedor de ETFs a nivel mundial.”

Markus Jordan, extraETF

ETFs iShares

Todo lo que necesitas saber sobre la gestora de ETFs iShares.

Acerca de iShares

El objetivo de iShares es desbloquear oportunidades en distintos mercados para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores. Con más de veinte años de experiencia, una oferta global de más de 1.500 fondos cotizados (ETF) y 4,3 billones de USD en activos gestionados a 31 de marzo de 2025, iShares pretende seguir impulsando la evolución de la industria financiera. Los fondos iShares se benefician de la experiencia en gestión de carteras y riesgos del gestor de activos BlackRock.

Acerca de BlackRock

El propósito de BlackRock es ayudar a que cada vez más personas alcancen el bienestar financiero. Como fideicomisario de los inversores y proveedor líder de tecnología financiera, ayudan a millones de personas a crear ahorros que les beneficiarán durante toda su vida. Para lograrlo, quieren que invertir sea más fácil y asequible.

Puedes encontrar más información en el sitio web del proveedor.

Preguntas frecuentes sobre los ETFs de iShares

