En el portal del inversor extraETF, los usuarios registrados pueden obtener visiones generales virtuales de sus propias carteras de valores con la ayuda del Gestor Financiero extraETF. Además, el usuario dispone de toda la información importante sobre el rendimiento y las participaciones de las carteras. Mediante una visualización gráfica, el usuario registrado puede ver todos los valores que contiene su cartera, incluida la distribución porcentual y el rendimiento histórico.

Con el Gestor Financiero extraETF puedes controlar tus carteras fácil y cómodamente desde casa o de viaje. De esta forma, puedes vigilar tus acciones, ETFs o fondos en todo momento. También puedes saber en qué clase de activos, valores o países están invertidos tus activos. No necesitas instalar ningún software nuevo porque todos los precios se actualizan automáticamente. Y, por último, tienes acceso a informes detallados que pueden hacerte visibles los riesgos existentes. Además, tienes la posibilidad de crear carteras individuales para probar tu estrategia de inversión sin riesgos. Más información sobre el Gestor Financiero extraETF aquí.

El uso del Gestor Financiero de extraETF, así como el uso de los servicios prestados en nuestro sitio web de.extraetf.com, se rige por las siguientes Condiciones Generales de Contratación (CGC) de Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Múnich, Alemania, operador de extraETF.com (en lo sucesivo, "extraETF").

1. ámbito de aplicación

1.1 Las presentes Condiciones Generales (en adelante, "CGC") de Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Múnich, Alemania (en adelante, "extraETF"), se aplican al uso de los servicios prestados en el sitio web extraetf.com.

1.2 Si fuera necesario, extraETF tiene derecho a modificar estas condiciones de uso con efecto para el futuro. En este caso, extraETF informará al usuario de los cambios de forma adecuada. Los cambios se considerarán aceptados si el usuario no se opone en un plazo de 14 días a partir de la notificación por escrito o por correo electrónico a support@extraETF.com. extraETF informará al usuario dentro de la notificación sobre el derecho a oponerse y las consecuencias legales de incumplir el plazo. extraETF tiene derecho a dar de baja al usuario en caso de oposición.

1.3 Las condiciones generales divergentes, contradictorias o complementarias del usuario no formarán parte del contrato, aunque sean conocidas, a menos que extraETF haya aceptado explícitamente su validez por escrito.

2. servicios, celebración del contrato

2.1. En su sitio web y tienda online, así como en las aplicaciones móviles asociadas (en adelante, "portales"), extraETF ofrece una cuenta de usuario ("extraETF Finanzmanager") en tres versiones diferentes (Básica, Estándar, Premium), además de numerosa información bursátil e informes de mercado, boletines y otros contenidos relacionados con la economía. Con la ayuda del Gestor Financiero extraETF, el usuario puede, entre otras cosas, gestionar y supervisar sus carteras introducidas manual o automáticamente. Aquí encontrarás más información.

2.2 El usuario puede introducir transacciones manual o automáticamente vinculando una cuenta bancaria en el portal del inversor extraETF utilizando el Gestor Financiero extraETF con la cuenta de cliente existente. El usuario recibe entonces toda la información importante sobre el rendimiento y las participaciones de su cartera. El alcance exacto de los servicios depende del paquete de funciones previamente seleccionado. Al registrarse en el portal del inversor extraETF, el usuario adquiere inicialmente una membresía gratuita (en adelante: "paquete básico"). El usuario puede cambiar el paquete básico por una membresía de pago en cualquier momento. La membresía de pago se divide en dos modelos. extraETF ofrece una membresía estándar y una membresía premium (en adelante: "paquete estándar" o "paquete premium"). Los modelos de pago se diferencian del modelo gratuito en el alcance de las opciones del usuario. Aquí se describen detalladamente las funciones incluidas de cada uno de los paquetes.

2.3 En la medida en que extraETF proporciona información bursátil o económica, precios, índices, noticias, datos de mercado, así como otra información general de mercado en sus portales, éstos sólo sirven para informar y apoyar la decisión de inversión independiente del usuario. Aunque extraETF comprueba cuidadosamente toda la información integrada, extraETF no afirma que el contenido sea correcto, completo o actualizado. Es responsabilidad del usuario comprobar la exactitud, integridad y actualidad de estos datos. Esto se aplica en particular, pero no exclusivamente, a los datos de precios de fuentes de terceros. La información facilitada no constituye una invitación a comprar, mantener o vender valores y productos financieros derivados, ni establece una relación individual de asesoramiento o información. No constituye asesoramiento jurídico, fiscal o de otro tipo y no puede sustituir a dicho asesoramiento.

2.4 En la medida en que extraETF utilice datos de precios externos y datos de distribución a efectos de valoración de las carteras y para el cálculo automático de las operaciones, esto no es vinculante. La transmisión incorrecta de precios puede dar lugar a una visualización incorrecta de los datos de precios. extraETF se reserva el derecho de corregir posteriormente los precios en el sistema.

2.5. extraETF no se hace responsable de los servicios de Internet prestados por terceros, a los que extraETF enlace desde sus páginas o en los que extraETF medie. En particular, la modificación, interrupción, otra terminación o sustitución de los servicios externos o las interrupciones del servicio en la relación entre el usuario y el tercero proveedor no influyen en la relación contractual entre extraETF y el usuario respecto a la pertenencia al portal del inversor de extraETF. Para los servicios adicionales de terceros proveedores se aplican los términos y condiciones y las declaraciones de protección de datos de los respectivos terceros proveedores, que son a su vez personas contractuales y de contacto de los usuarios. extraETF no asume ninguna responsabilidad ni garantía por el servicio de terceros proveedores.

3. registro

3.1 El uso de las ofertas descritas en la sección 2 requiere la creación de una cuenta de cliente en el portal del inversor extraETF. Con el registro, el usuario tiene derecho a utilizar las ofertas en el portal del inversor extraETF debido a un contrato (en adelante: "contrato") con extraETF.

3.2 El registro requiere que el usuario sea una persona física con plena capacidad jurídica. La persona física puede registrarse por sí misma o como representante de una persona jurídica. Al registrarse como representante de una entidad jurídica, la persona física que se registra garantiza que tiene el poder de representación adecuado. Un paquete de servicios sólo puede ser gestionado por un usuario. Si el registro se realizó para una entidad jurídica, los datos de acceso sólo pueden ponerse a disposición de un empleado de dicha entidad jurídica. La supervisión de una afiliación puede transferirse a otro empleado sobre la base de una razón de hecho. El usuario es responsable de garantizar que una membresía sólo sea utilizada por una persona. No sólo es inadmisible el uso simultáneo de una membresía, sino también la posibilidad de acceso existente en paralelo. El usuario registrado es responsable de garantizar que las personas que actúen en su nombre cumplan las condiciones de uso de los servicios establecidas en estas CGC.

3.3 Las ofertas que el usuario encuentre en los portales de extraETF no se dirigen expresamente a personas que se encuentren en países que prohíban la presentación o consulta de los contenidos allí publicados. Cada usuario es responsable de informarse sobre las posibles restricciones antes de llamar a los portales y de cumplirlas.

3.4 La información solicitada durante el registro debe ser completa y veraz. Las personas jurídicas son responsables a este respecto de sus órganos, representantes y empleados. Si el usuario proporciona culpablemente datos incorrectos o incompletos, extraETF se reserva el derecho a la rescisión extraordinaria del contrato con efecto inmediato y a hacer valer reclamaciones por daños y perjuicios.

3.5 Tras proporcionar todos los datos solicitados, se envía automáticamente un correo electrónico de activación a la dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario. A continuación, el usuario hace clic en el enlace de registro contenido en este correo electrónico de activación para confirmar su registro.

3.6 Tras hacer clic en el enlace de registro, el usuario recibe un correo electrónico de confirmación. De este modo se completa el registro y se activa la afiliación del usuario.

Con el registro y la creación de la cuenta de cliente, cada usuario registrado utiliza automáticamente el paquete básico. El usuario puede cambiar su afiliación en cualquier momento a un paquete estándar o premium de pago. Para ello, el usuario debe seleccionar el respectivo paquete de funciones de pago mientras está conectado, introducir la dirección y los datos de pago adicionales que puedan ser necesarios y transmitir esta información a extraETF haciendo clic en el botón "Pedido con obligación de pago". El contrato para la membresía respectiva se concluye tan pronto como extraETF confirma al usuario la conclusión del paquete de funciones seleccionado y la cuenta de usuario respectiva se activa en consecuencia.

3.7 No existe ningún derecho legal al registro y a la conclusión de un paquete de funciones. extraETF tiene derecho a rechazar la aceptación de la solicitud de registro y, por tanto, la conclusión del contrato de usuario sin indicar los motivos. El usuario se compromete a informar a extraETF sobre los cambios de sus datos contractuales facilitados en el registro sin ser preguntado y sin demora.

3.8 El usuario está obligado a mantener en secreto sus datos de acceso para evitar el uso indebido por parte de terceros no autorizados. En caso de transmitir los datos de acceso a terceros, el usuario también será responsable de sus acciones. El usuario debe informar inmediatamente a extraETF de cualquier uso indebido de sus datos de acceso, así como de cualquier otra violación de las normas de seguridad. extraETF excluye cualquier responsabilidad por pérdidas o daños derivados del incumplimiento por parte del usuario de las obligaciones mencionadas.

4. obligaciones del usuario

4.1 El usuario está obligado a no utilizar ningún contenido ilegal o que atente contra la moralidad dentro del ámbito de la aplicación, especialmente a no almacenar, copiar, distribuir, publicar, ejecutar, emitir y/o hacer accesible públicamente. Los contenidos ilegales incluyen, entre otros, contenidos que violen los derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro tipo de terceros, en particular los derechos de autor, los derechos de marca y los derechos personales de terceros. Además, el usuario está obligado a no utilizar ni reproducir, distribuir, publicar, ofrecer y/o hacer públicamente accesible ningún vídeo/película dentro del ámbito de la aplicación que contenga contenido relevante según la legislación penal, pornográfico, perjudicial para menores, desordenado, racista y/o que glorifique la violencia.

4.2 El usuario garantiza que los contenidos subidos no perjudican la funcionalidad o los servicios individuales de los portales.

4. 3. extraETF tiene derecho a crear y comercializar estadísticas anonimizadas de las carteras que el usuario registra automáticamente con la cuenta de miembro vinculando una cuenta bancaria o que se crean manualmente.

4.4 El usuario sólo tiene derecho a utilizar el contenido proporcionado por extraETF para fines privados. En particular, no tiene derecho a transmitir contenidos o partes de los mismos a terceros ni a proporcionar a terceros acceso a contenidos de pago. Las normas que se desvíen de esto, en particular un uso comercial, sólo son válidas con el permiso por escrito de extraETF.

4.5 Todos los contenidos ofrecidos por extraETF están sujetos a derechos de propiedad industrial y sólo pueden utilizarse en la forma, modo y manera aprobados por extraETF. Los derechos de autor siguen perteneciendo al respectivo titular de los derechos de propiedad. No está permitida la reproducción, publicación o uso de los servicios ofrecidos en forma electrónica u otras publicaciones impresas sin el consentimiento expreso por escrito de extraETF. En particular, no está permitida la recuperación automatizada del contenido proporcionado por extraETF de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito.

5. registro automático de transacciones mediante la vinculación de una conexión bancaria

5.1 Para el registro automático de transacciones mediante conexión bancaria con el gestor financiero extraETF, extraETF accede a la cartera del usuario respectivo a través de una interfaz. A continuación, los datos de la cartera del banco respectivo se transmiten a extraETF de forma encriptada y se visualizan en el gestor financiero de extraETF.

5.2 Los servicios de extraETF se ofrecen al usuario bajo reserva de disponibilidad. extraETF intenta garantizar que los servicios de extraETF estén disponibles para el usuario sin perturbaciones. Debido a trabajos de mantenimiento y/o desarrollo posterior y/u otras perturbaciones (por ejemplo, de proveedores de datos u otros proveedores de servicios), las posibilidades de uso pueden verse limitadas y/o interrumpidas temporalmente. Esto también puede provocar la pérdida de datos en determinadas circunstancias. Esto no dará lugar a ninguna reclamación de compensación por parte de los usuarios afectados. extraETF también tendrá derecho a cambiar o interrumpir los servicios ofrecidos en cualquier momento, a su propia discreción y sin previo aviso.

6. tarifas, facturación, condiciones de pago

6.1 Si el usuario decide registrar las transacciones automáticamente a través de su cuenta de cliente vinculando una cuenta bancaria, no se cobrará ninguna tarifa por el uso del paquete básico.

6. 2 Por el uso del Paquete Estándar o del Paquete Premium, el Usuario pagará las tarifas mensuales o anuales aplicables a los mismos de acuerdo con la versión vigente en el momento de la celebración del contrato o en caso de modificación del mismo.

6.3 Las tarifas del Paquete Estándar o del Paquete Premium se pagarán por adelantado para el periodo contractual respectivo. Las facturas se enviarán por correo electrónico en formato PDF. El usuario se compromete a pagar el precio acordado en un plazo de 14 días a partir de la recepción de la factura. El pago se realizará mediante el método de pago especificado en el momento del registro. El usuario puede elegir entre pago por domiciliación bancaria o tarjeta de crédito como forma de pago al registrarse.

6.4 En caso de impago por parte del usuario, extraETF tiene derecho a retener la prestación de los servicios que le corresponden contractualmente, en particular se puede bloquear el paquete de servicios seleccionado.

6.5 El usuario tiene que asumir los costes de la devolución de la domiciliación bancaria por falta de fondos o por su culpa o por la culpa del banco depositario de la cuenta o del instituto depositario de la cuenta.

7. derecho de desistimiento para paquetes estándar o premium de pago

Los consumidores en el sentido del § 13 BGB (es decir, las personas físicas que celebran un negocio jurídico con fines que no pueden atribuirse predominantemente ni a su actividad comercial ni a su actividad profesional independiente) tienen un derecho legal de revocación con respecto a las afiliaciones Estándar y Premium de pago de acuerdo con las siguientes instrucciones.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Derecho de revocación

Tienes derecho a revocar el presente contrato en un plazo de catorce días sin indicar motivo alguno. El plazo de revocación es de 14 días a partir del día de la celebración del contrato.

Para ejercer tu derecho de revocación, debes enviarnos a

Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Múnich, Alemania;

Correo electrónico: support@extraETF.com;

Tel.: 089/2020 8699 22; Fax: 089/2020 8699 18

mediante una declaración clara (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico) de tu decisión de revocar este contrato. Para ello, puedes utilizar el siguiente modelo de formulario de desistimiento, que, sin embargo, no es obligatorio.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que envíes la notificación del ejercicio del derecho de desistimiento antes de que expire el plazo de desistimiento.

Nota especial sobre el Paquete Estándar y Premium: El Paquete Estándar y Premium implica la provisión de "Contenidos Digitales", que se ponen a disposición en un área de cliente protegida por contraseña. Debido a su naturaleza, estos contenidos digitales no son susceptibles de devolución. No existe derecho de revocación según el § 312 d párrafo 4 nº 1 BGB. El derecho de revocación expira prematuramente con el primer uso de los datos personales de acceso, ya que el contrato ha sido cumplido completamente por ambas partes a petición expresa del cliente antes de que éste haya ejercido su derecho de revocación.

Consecuencias de la revocación

Si revocas el presente contrato, deberemos reembolsarte todos los pagos que hayamos recibido de ti inmediatamente y, a más tardar, en el plazo de 14 días a partir del día en que hayamos recibido la notificación de tu revocación del presente contrato. Para este reembolso, utilizaremos el mismo medio de pago que utilizaste para la transacción original, a menos que se acuerde expresamente otra cosa contigo; en ningún caso se te cobrarán comisiones por este reembolso.

Si has solicitado que el servicio comience durante el periodo de desistimiento, deberás abonarnos una cantidad razonable correspondiente a la proporción de los servicios ya prestados hasta el momento en que nos hayas informado del ejercicio del derecho de desistimiento con respecto a este contrato en comparación con el alcance total de los servicios previstos en el contrato. Aquí tienes un modelo de formulario de desistimiento:

(Si deseas revocar el contrato, rellena y envía este formulario).

"A Isarvest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 Múnich, Alemania; e-mail: support@extraETF.com; Tel.: 089/2020 8699 22; Fax: 089/2020 8699 18

Yo/nosotros (*) revoco/revocamos el contrato celebrado por mí/nosotros (*) para la compra de los siguientes bienes (*)/la prestación del siguiente servicio (*)

Pedido el (*)/recibido el (*)

Nombre del (de los) consumidor(es)

Dirección del (de los) consumidor(es)

Firma del consumidor o consumidores (sólo en caso de comunicación en papel)

Fecha

(*) Táchese lo que no proceda".

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fin de la política de cancelación

8 Responsabilidad

8.1 Si un usuario infringe derechos de terceros o viola normas legales, el usuario es responsable por sí mismo y directamente. El usuario se compromete a eximir a extraETF de todas las reclamaciones por daños y perjuicios de terceros, que resulten de la inobservancia de los deberes resultantes de las CGC o de una infracción del usuario contra normas o requisitos legales.

8.2. extraETF proporciona información y datos propios, así como información de otros proveedores, mediante hipervínculos (enlaces de Internet) en Internet y en dispositivos móviles. Esta información y datos sirven únicamente para fines informativos, sin que el usuario pueda referirse o confiar en la actualidad, exactitud o integridad de la información. En este sentido, extraETF no asume ninguna garantía o responsabilidad, en particular no por daños directos o indirectos, que resulten del uso de la información o datos, que se pueden encontrar en los sitios web de extraETF. En particular, extraETF no asume ninguna responsabilidad por el contenido o la funcionalidad, exactitud o legalidad de los sitios web de terceros a los que se hace referencia mediante enlaces desde los sitios web de extraETF. extraETF no asume ninguna responsabilidad por la exactitud y puntualidad de los datos de precios transmitidos por proveedores externos.

8. 3. La información sobre el rendimiento de instrumentos financieros individuales en el pasado no constituye una previsión o garantía para el futuro.

8. 4. extraETF tampoco es responsable de

un posible retraso, borrado, transmisión errónea o fallo de memoria en la comunicación con extraETF y/o entre los usuarios individuales,

daños en el sistema informático del participante u otros equipos técnicos utilizados para el uso,

el uso indebido por parte de terceros de datos e información que los propios participantes hayan hecho accesibles a terceros

por la pérdida de datos de los usuarios o por la toma de conocimiento no autorizada por terceros de datos personales de los usuarios (por ejemplo, por piratas informáticos). Se realizará una copia de seguridad de los datos o la provisión de copias de seguridad por parte de extraETF de acuerdo con las prácticas habituales del sector. En caso de que el anunciante y/o editor sufra una pérdida de datos, extraETF se esforzará por restablecer el estado anterior a la pérdida de datos. Sin embargo, extraETF no está obligado a hacerlo.

8.5. extraETF no asume responsabilidad alguna por fallos de funcionamiento debidos a fuerza mayor, huelga, cierre patronal, interrupción del funcionamiento u otros impedimentos, a menos que los daños causados por ello estén cubiertos y sean reembolsados por una aseguradora de extraETF.

8.6 La responsabilidad de extraETF, así como de sus representantes o auxiliares ejecutivos, por daños y perjuicios, especialmente por demora, incumplimiento, mal cumplimiento o acción no autorizada, sólo existe en caso de violación de obligaciones contractuales esenciales, en cuyo cumplimiento pueda confiarse en un grado especial. Las obligaciones contractuales esenciales en este sentido son obligaciones en cuyo cumplimiento puede confiar regularmente el usuario y cuyo cumplimiento es esencial para alcanzar el objetivo del contrato. La responsabilidad en caso de incumplimiento de una obligación contractual esencial de este tipo se limita a los daños típicos del contrato que extraETF debía esperar al celebrar el contrato en función de las circunstancias conocidas en ese momento.

9. duración del contrato

9.1 El contrato comienza con la activación de la cuenta del usuario por parte de extraETF.

9. 2 El contrato sobre el uso del paquete básico se celebra por tiempo indefinido y finaliza con la eliminación de la cuenta de usuario, que es posible en cualquier momento.

9. 3 El contrato sobre el uso del paquete estándar o premium puede celebrarse mediante una suscripción mensual o anual.

9.3.1 Si el contrato para el uso del Paquete Estándar o Premium se celebra en una suscripción mensual, el periodo del contrato será de al menos cuatro semanas. El contrato siempre estará vigente hasta el final del periodo acordado y se prorrogará automáticamente por el mismo periodo si el usuario o extraETF no cancelan previamente la cuenta de cliente. La cancelación es posible hasta 5 días antes del final del periodo de servicio (ejemplo: el contrato para el uso del Paquete Premium finaliza el 01.12., si se canceló antes del 25 de noviembre).

9.3.2 Si el contrato para el uso del Paquete Estándar o Premium se celebra como una suscripción anual, el periodo del contrato será de al menos 12 meses. El contrato siempre estará vigente hasta el final del periodo acordado y se prorrogará automáticamente por el mismo periodo si la cuenta de cliente no es cancelada previamente por el usuario o extraETF. La cancelación es posible hasta 5 días antes del final del periodo de servicio (ejemplo: el contrato para el uso del Paquete Premium celebrado el 01.12.2020 finaliza el 01.12.2021 si se canceló antes del 25 de noviembre).

9.3.3 El modelo de remuneración respectivo puede seleccionarse al concluir el contrato. El usuario será claramente informado de ello. En caso de rescisión del contrato, por cualquier medio, todas las remuneraciones pendientes serán automáticamente exigibles.

9.4 El derecho de ambas partes a rescindir el contrato de forma extraordinaria por un motivo importante no se ve afectado por las normas anteriores para los paquetes estándar y premium con periodos mínimos de contratación, así como para los que no tienen un periodo de contratación fijo. Por ejemplo, extraETF puede rescindir el contrato sin previo aviso si el usuario ha proporcionado información incorrecta durante el registro o incumple repetidamente sus obligaciones contractuales y no se abstiene de hacerlo incluso después de ser requerido para ello por extraETF.

10. cláusulas finales

10.1 El derecho alemán es válido bajo exclusión del derecho de compra de la ONU. El fuero competente para todos los litigios de carácter patrimonial derivados directa o indirectamente de la relación contractual será Múnich, siempre que el usuario sea comerciante.

10.2 Si el usuario no tiene fuero general en Alemania, el fuero para todos los litigios será el domicilio social de extraETF. Además, extraETF tiene derecho a demandar en el fuero general del usuario.

10.3 En caso de que alguna de las disposiciones de estas CGC, incluido el presente reglamento, no sea válida en su totalidad o en parte, la validez del resto de las disposiciones o partes de las mismas no se verá afectada. Las disposiciones inválidas o que falten serán sustituidas por las respectivas disposiciones legales.

10.4 En caso de litigio, es posible resolverlo de forma rápida y económica en línea a través de la plataforma de Internet de la Comisión de la UE. El enlace a la denominada "plataforma OS" de conformidad con el Art.14 párrafo 1 del Reglamento (UE) nº 524/2013 es: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Estado: 02 Junio 2023