Política de privacidad

Esta declaración de protección de datos te informa sobre el tipo, alcance y finalidad del tratamiento de datos personales (en lo sucesivo, "datos") dentro de nuestra oferta en línea y los sitios web, funciones y contenidos asociados a ella, así como presencias en línea externas, como nuestros perfiles en redes sociales. (en lo sucesivo denominados colectivamente "oferta online"). Con respecto a la terminología utilizada, como "datos personales" o su "tratamiento", nos remitimos a las definiciones del Art. 4 del Reglamento General de Protección de Datos (DSGVO).

Persona responsable:

Empresa: Isarvest GmbH

Calle: Ickstattstraße 7

Código postal, ciudad, país: 80469 Múnich

Registro Mercantil/Nº: Juzgado Local de Múnich, HRB 168112

Director Gerente: Markus Jordan

Teléfono: +49 89 2020 86 99 21

Dirección de correo electrónico: datenschutz@isarvest.de

Tipos de datos tratados:

Datos de inventario (por ejemplo, nombres, direcciones).

Datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico, números de teléfono).

Datos contractuales (por ejemplo, objeto del contrato, plazo, categoría de cliente).

Datos de pago (por ejemplo, datos bancarios, historial de pagos).

Datos de uso (por ejemplo, sitios web visitados, interés en el contenido, horas de acceso).

Meta/datos de comunicación (por ejemplo, información del dispositivo, direcciones IP).

Tratamiento de categorías especiales de datos (Art. 9 párrafo 1 DSGVO):

En principio, no se procesan categorías especiales de datos, a menos que los usuarios los faciliten al procesamiento, por ejemplo, introduciéndolos en formularios en línea.

Categorías de personas afectadas por el tratamiento:

Clientes / interesados / proveedores.

Visitantes y usuarios de la oferta online.

En lo sucesivo, también nos referiremos a los interesados colectivamente como "usuarios".

Finalidad del tratamiento:

Provisión de la oferta online, sus contenidos y funciones.

Prestación de servicios contractuales, servicio y atención al cliente.

Respuesta a solicitudes de contacto y comunicación con los usuarios.

Marketing, publicidad y estudios de mercado.

Base jurídica pertinente

De conformidad con el art. 13 de la DSGVO, te informamos de la base jurídica de nuestro tratamiento de datos. Si la base legal no se menciona en la política de privacidad, se aplica lo siguiente: La base jurídica para obtener el consentimiento es el Art. 6(1)(a) y el Art. 7 DSGVO, la base jurídica para el tratamiento para la prestación de nuestros servicios y la aplicación de medidas contractuales, así como para responder a consultas, es el Art. 6(1)(b) DSGVO, la base jurídica para el tratamiento para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales es el Art. 6(1)(c) DSGVO, y la base jurídica para el tratamiento para la protección de nuestros intereses legítimos es el Art. 6(1)(f) DSGVO.

Cambios y actualizaciones de la política de privacidad

Te pedimos que te informes regularmente sobre el contenido de nuestra declaración de protección de datos. Adaptamos la declaración de protección de datos tan pronto como los cambios en el tratamiento de datos que llevamos a cabo lo hacen necesario. Te informaremos tan pronto como los cambios requieran un acto de cooperación por tu parte (por ejemplo, consentimiento) u otra notificación individual.

Medidas de seguridad

Adoptamos las medidas técnicas y organizativas apropiadas de conformidad con el artículo 32 del RGPD, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, las circunstancias y los fines del tratamiento, así como la probabilidad y gravedad variables del riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, con el fin de garantizar un nivel de protección adecuado al riesgo; las medidas incluyen, en particular, la salvaguardia de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos mediante el control del acceso físico a los datos, así como el acceso, la introducción, la divulgación, la garantía de disponibilidad y la separación de los datos. También disponemos de procedimientos para garantizar el ejercicio de los derechos de los interesados, la supresión de datos y la respuesta ante datos comprometidos. Además, ya tenemos en cuenta la protección de los datos personales durante el desarrollo o la selección del hardware, el software y los procedimientos, de acuerdo con el principio de protección de datos mediante el diseño tecnológico y mediante configuraciones predeterminadas respetuosas con la protección de datos (Art. 25 DSGVO).

Las medidas de seguridad incluyen, en particular, la transmisión encriptada de datos entre tu navegador y nuestro servidor.

Cooperación con procesadores y terceros

Si, en el curso de nuestro procesamiento, revelamos datos a otras personas y empresas (procesadores de pedidos o terceros), se los transmitimos o les concedemos acceso a los datos, esto sólo se hará sobre la base de un permiso legal (por ejemplo, si una transmisión de los datos a terceros, como a proveedores de servicios de pago, es necesaria para la ejecución del contrato de conformidad con el Art. 6 (1) lit. b DSGVO), tú has dado tu consentimiento, una obligación legal lo prevé o sobre la base de nuestros intereses legítimos (por ejemplo, cuando utilizamos agentes, anfitriones web, etc.).

Si encargamos a terceros el tratamiento de datos sobre la base del denominado "acuerdo de tratamiento de pedidos", esto se hace sobre la base del art. 28 DSGVO.

Transferencias a terceros países

Si procesamos datos en un tercer país (es decir, fuera de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE)) o si esto se hace en el contexto del uso de servicios de terceros o de la revelación o transferencia de datos a terceros, esto sólo se hace si es para cumplir nuestras obligaciones (pre)contractuales, sobre la base de tu consentimiento, debido a una obligación legal o sobre la base de nuestros intereses legítimos. Sujeto a permisos legales o contractuales, sólo procesamos o permitimos el procesamiento de datos en un tercer país si se cumplen los requisitos especiales del Art. 44 y ss. DSGVO. Esto significa, por ejemplo, que el tratamiento se lleva a cabo sobre la base de garantías especiales, como la determinación oficialmente reconocida de un nivel de protección de datos correspondiente al de la UE (por ejemplo, para EE.UU. mediante el "Escudo de la privacidad") o el cumplimiento de obligaciones contractuales especiales oficialmente reconocidas (las denominadas "cláusulas contractuales tipo").

Derechos de los interesados

Tienes derecho a solicitar confirmación sobre si se están procesando los datos en cuestión y a recibir información sobre estos datos, así como información adicional y una copia de los datos de acuerdo con el Art. 15 DSGVO.

Tienes según. Art. 16 del RGPD, tienes derecho a solicitar que se completen los datos que te conciernen o que se corrijan los datos inexactos que te conciernen.

De conformidad con el Art. 17 del RGPD, tienes derecho a exigir que los datos en cuestión se supriman sin demora, o alternativamente, de conformidad con el Art. 18 del RGPD, a exigir que se restrinja el tratamiento de los datos.

Tienes derecho a solicitar que los datos que te conciernen y que nos has proporcionado se reciban de conformidad con el Art. 20 del GDPR y a solicitar que se transfieran a otros responsables del tratamiento de datos.

También tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente de conformidad con el Art. 77 DSGVO.

Derecho de revocación

Tienes derecho a revocar cualquier consentimiento que hayas dado de conformidad con el Art. 7 (3) DSGVO con efecto para el futuro.

Derecho de oposición

Puedes oponerte al tratamiento futuro de los datos que te conciernen de conformidad con el Art. 21 DSGVO en cualquier momento. La objeción puede formularse en particular contra el tratamiento con fines de publicidad directa.

Cookies y derecho de oposición en caso de publicidad directa

Utilizamos cookies temporales y permanentes, es decir, pequeños archivos que se almacenan en los dispositivos de los usuarios (para una explicación del término y su función, véase la última sección de esta política de privacidad). En parte, las cookies sirven para fines de seguridad o son necesarias para el funcionamiento de nuestra oferta en línea (por ejemplo, para la visualización del sitio web) o para guardar la decisión del usuario al confirmar el banner de cookies. Además, nosotros o nuestros socios tecnológicos utilizamos cookies para fines de medición de alcance y de marketing, sobre los que se informa a los usuarios en el curso de la declaración de protección de datos.

Se puede declarar una objeción general al uso de cookies con fines de marketing online para un gran número de servicios, especialmente en el caso del seguimiento, a través del sitio estadounidense http://www.aboutads.info/choices/ o del sitio de la UE http://www.youronlinechoices.com/. Además, el almacenamiento de cookies se puede conseguir desactivándolas en la configuración del navegador. Ten en cuenta que en este caso no se pueden utilizar todas las funciones de esta oferta online.

Eliminación de datos

Los datos procesados por nosotros se eliminarán o se restringirá su procesamiento de conformidad con los artículos 17 y 18 de la DSGVO. A menos que se indique expresamente en el ámbito de esta declaración de protección de datos, los datos almacenados por nosotros se eliminarán tan pronto como ya no sean necesarios para los fines previstos y la eliminación no entre en conflicto con ninguna obligación legal de conservación. Si los datos no se suprimen porque son necesarios para otros fines legalmente permitidos, se restringirá su tratamiento. Es decir, los datos se bloquean y no se procesan para otros fines. Esto se aplica, por ejemplo, a los datos que deben conservarse por motivos de derecho mercantil o fiscal.

Prestación de servicios contractuales

Procesamos datos de inventario (nombres y direcciones, así como datos de contacto de los usuarios), datos contractuales (servicios utilizados, nombres de las personas de contacto, información de pago, datos bancarios/de cartera) con el fin de cumplir nuestras obligaciones contractuales y servicios de conformidad con el Art. 6 párr. 1 lit b. DSGVO. Las entradas marcadas como obligatorias en los formularios online son necesarias para la celebración del contrato.

Cuenta de usuario

Cuando se crea una cuenta de usuario, se proporcionan al usuario los datos obligatorios necesarios para el registro y se procesan de acuerdo con el Art. 6 párr. 1 lit. b DSGVO para proporcionar la cuenta de usuario y las funciones. Se trata de los datos introducidos por el usuario, a saber, nombre, contraseña, país de origen, tipo de inversor y dirección de correo electrónico.

Al registrarse, iniciar sesión y utilizar la cuenta de usuario, también procesamos la dirección IP y la hora de la acción del usuario. Esto sirve a nuestro interés legítimo de protección contra el uso indebido y no autorizado. La base jurídica es, por tanto, el art. 6 párr. 1 lit. f DSGVO.

No transmitimos estos datos a terceros a menos que exista una obligación legal de hacerlo en el sentido del Art. 6 párr. 1 lit. c DSGVO. Las direcciones IP se eliminan siete días después de su recogida.

Registro de transacciones de forma manual o automática mediante la vinculación de datos bancarios en la cuenta del usuario

En el portal del inversor extraETF, el usuario puede utilizar el gestor financiero extraETF para registrar automáticamente las transacciones en su cuenta de cliente existente vinculando una cuenta bancaria. El usuario recibe entonces toda la información importante sobre el rendimiento y las participaciones de su cartera. Además, el usuario puede crear manualmente carteras individuales. El alcance exacto de los servicios depende del paquete de funciones seleccionado (Básico, Estándar, Premium).

Para el registro automático de transacciones mediante la vinculación de la cuenta de usuario con los datos bancarios del usuario, es necesario proporcionar los datos bancarios. La base legal para ello es el Art. 6 párr. 1 lit. b) DSGVO.

Para vincular los datos bancarios con la ayuda del Gestor Financiero de extraETF, extraETF accede a la cartera del usuario correspondiente a través de una interfaz. Los datos bancarios de la cartera del banco respectivo se transmiten entonces a extraETF de forma encriptada y se visualizan en el portal de extraETF.

Los datos bancarios introducidos por el usuario no se transmitirán a terceros.

Tratamiento de los datos de pago de las afiliaciones de pago (afiliación estándar o premium)

Si un usuario que tiene una membresía estándar o premium registra automáticamente transacciones en su cuenta de usuario vinculando una cuenta bancaria, se requiere la provisión de datos de pago. La base jurídica para ello es el Art. 6 (1) lit. b DSGVO, a saber, el cumplimiento del contrato con el usuario.

La finalidad del tratamiento es la prestación de nuestros servicios contractuales en el marco del funcionamiento de la plataforma y la prestación de los servicios contractuales.

Eliminamos estos datos si su almacenamiento no entra en conflicto con ninguna obligación legal de conservación o archivo. En el caso de las obligaciones de conservación en virtud del derecho mercantil, después de seis años como máximo; en el caso de las obligaciones de conservación en virtud del derecho fiscal, después de diez años, de conformidad con los artículos 257 HGB, 147 AO, 14 UstG. La base jurídica para el almacenamiento es el art. 6 párr. 1 lit. c DSGVO.

Procesamiento de pagos/proveedores de servicios de pago

Al solicitar una suscripción estándar o premium de pago, el pago se realiza utilizando el método de pago especificado durante el registro. Al registrarte, puedes elegir entre el pago mediante domiciliación bancaria o tarjeta de crédito.

Al ponerte en contacto con nosotros (a través del formulario de contacto o por correo electrónico), los datos del usuario se procesan con el fin de gestionar la solicitud de contacto y su procesamiento de conformidad con el Art. 6 párrafo 1 lit. b) DSGVO.

Los datos del usuario pueden almacenarse en nuestro sistema de gestión de relaciones con los clientes ("sistema CRM") o en una organización de consultas comparable.

Utilizamos el sistema CRM "Zendesk", del proveedor Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103) sobre la base de nuestros intereses legítimos (procesamiento eficaz y rápido de las consultas de los usuarios). Para ello, hemos celebrado un contrato con Zendesk con las denominadas cláusulas contractuales tipo, en el que Zendesk se compromete a procesar los datos de los usuarios sólo de acuerdo con nuestras instrucciones y a cumplir el nivel de protección de datos de la UE. Zendesk también está certificado por el acuerdo Privacy Shield y ofrece así una garantía adicional de cumplimiento de la ley europea de protección de datos (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).

Eliminamos las solicitudes si ya no son necesarias. Revisamos la necesidad cada dos años; almacenamos las solicitudes de los clientes que tienen una cuenta de cliente de forma permanente y nos remitimos a los detalles de la cuenta de cliente para su eliminación. En el caso de las obligaciones legales de archivo, la supresión se produce tras su expiración (fin de la obligación de conservación del derecho mercantil (6 años) y fiscal (10 años)).

Comentarios y contribuciones

Cuando los usuarios dejan comentarios u otras contribuciones, sus direcciones IP se almacenan durante 7 días sobre la base de nuestros intereses legítimos definidos en el Art. 6 párr. 1 lit. f. DSGVO se almacenan durante 7 días.

Esto se hace por nuestra seguridad en caso de que alguien deje contenido ilegal en comentarios y entradas (insultos, propaganda política prohibida, etc.). En este caso, nosotros mismos podemos ser procesados por el comentario o post y, por tanto, estamos interesados en la identidad del autor.

Recogida de datos de acceso y archivos de registro

Recopilamos datos sobre cada acceso a nuestro sitio web sobre la base de nuestros intereses legítimos, tal y como se definen en el Art. 6 párr. 1 lit. f. DSGVO, recopilamos datos sobre cada acceso al servidor en el que se encuentra este servicio (los denominados archivos de registro del servidor). Los datos de acceso incluyen el nombre del sitio web al que se accede, el archivo, la fecha y hora de acceso, la cantidad de datos transferidos, la notificación de acceso correcto, el tipo y versión del navegador, el sistema operativo del usuario, la URL de referencia (la página visitada anteriormente), la dirección IP y el proveedor solicitante.

La información de los archivos de registro se almacena por motivos de seguridad (por ejemplo, para la aclaración de abusos o fraudes) durante un máximo de siete días y después se elimina. Los datos cuyo almacenamiento posterior sea necesario con fines probatorios están exentos de eliminación hasta que se haya aclarado definitivamente el incidente correspondiente.

Presencia online en redes sociales

Mantenemos presencia online en redes y plataformas sociales para poder comunicarnos con los clientes, interesados y usuarios activos en ellas e informarles sobre nuestros servicios en las mismas. Al acceder a las respectivas redes y plataformas, se aplican los términos y condiciones y las directrices de tratamiento de datos de sus respectivos operadores.

A menos que se indique lo contrario en nuestra declaración de protección de datos, procesamos los datos de los usuarios si se comunican con nosotros dentro de las redes y plataformas sociales, por ejemplo, si escriben posts en nuestras presencias online o nos envían mensajes.

Cookies y medición del alcance

Las cookies son fragmentos de información que se transmiten desde nuestro servidor web o servidores web de terceros a los navegadores web de los usuarios y se almacenan allí para su posterior recuperación. Las cookies pueden ser pequeños archivos u otros tipos de almacenamiento de información.

Se informa a los usuarios sobre el uso de cookies en el contexto de la medición del alcance seudónimo en el ámbito de esta declaración de protección de datos.

Si los usuarios no desean que se almacenen cookies en su ordenador, se les pide que desactiven la opción correspondiente en la configuración del sistema de su navegador. Las cookies almacenadas pueden eliminarse en la configuración del sistema del navegador. La exclusión de las cookies puede conllevar restricciones funcionales de esta oferta online.

Puedes oponerte al uso de cookies que sirven para medir el alcance y con fines publicitarios a través de la página de desactivación de la iniciativa de publicidad en red (http://optout.networkadvertising.org/) y, además, en el sitio web de EE.UU. (http://www.aboutads.info/choices) o en el sitio web europeo (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Google Analytics

Sobre la base de nuestros intereses legítimos (es decir, el interés en el análisis, la optimización y el funcionamiento económico de nuestra oferta en línea en el sentido del Art. 6 Párr. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google LLC ("Google"). Google utiliza cookies. La información generada por la cookie sobre el uso de la oferta online por parte de los usuarios se transmite normalmente a un servidor de Google en EE.UU. y se almacena allí.

Google cuenta con la certificación del acuerdo Privacy Shield y, por tanto, ofrece una garantía de cumplimiento de la legislación europea sobre protección de datos (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de tu uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Al hacerlo, se pueden crear perfiles de usuario seudónimos a partir de los datos procesados.

Utilizamos Google Analytics para mostrar los anuncios insertados en los servicios publicitarios de Google y sus socios sólo a aquellos usuarios que también hayan mostrado interés en nuestra oferta online o que tengan ciertas características (por ejemplo, intereses en ciertos temas o productos determinados en función de los sitios web visitados), que transmitimos a Google (las llamadas "Audiencias de Remarketing" o "Audiencias de Google Analytics"). Con la ayuda de las Audiencias de Remarketing, también queremos asegurarnos de que nuestros anuncios corresponden al interés potencial de los usuarios y no tienen un efecto acosador.

Sólo utilizamos Google Analytics con la anonimización de IP activada. Esto significa que la dirección IP de los usuarios es acortada por Google dentro de los estados miembros de la Unión Europea o en otros estados contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales se transmitirá la dirección IP completa a un servidor de Google en EE.UU. y se acortará allí.

La dirección IP transmitida por el navegador del usuario no se fusionará con otros datos de Google. Los usuarios pueden impedir el almacenamiento de cookies configurando el software de su navegador en consecuencia; los usuarios también pueden impedir la recopilación de los datos generados por la cookie y relacionados con su uso de la oferta online a Google, así como el procesamiento de estos datos por parte de Google, descargando e instalando el plugin del navegador disponible en el siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Para obtener más información sobre el uso de datos por parte de Google, la configuración y las opciones de inhabilitación, visita los sitios web de Google en: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Uso de datos por parte de Google cuando utilizas los sitios web o aplicaciones de nuestros socios"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Uso de datos con fines publicitarios"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Gestión de la información que Google utiliza para mostrarte anuncios").

Google Re/Servicios de marketing

Utilizamos los servicios de marketing y mercadotecnia de Google sobre la base de nuestros intereses legítimos (es decir, el interés en el análisis, la optimización y el funcionamiento económico de nuestra oferta en línea en el sentido del Art. 6 párr. 1 lit. f. DSGVO) los servicios de marketing y remarketing (en breve "Servicios de Marketing de Google") de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU., ("Google").

Google está certificada en virtud del acuerdo Privacy Shield y, por tanto, ofrece una garantía de cumplimiento de la ley europea de protección de datos (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Los servicios de marketing de Google nos permiten orientar los anuncios para y en nuestro sitio web con el fin de presentar a los usuarios sólo anuncios que potencialmente coincidan con sus intereses. Si, por ejemplo, a un usuario se le muestran anuncios de productos por los que ha mostrado interés en otros sitios web, esto se denomina "remarketing". A estos efectos, cuando se accede a nuestro sitio web y a otros sitios web en los que están activos los servicios de marketing de Google, Google ejecuta directamente un código y se integran en el sitio web las denominadas etiquetas de (re)marketing (gráficos o códigos invisibles, también conocidos como "balizas web"). Con su ayuda, se almacena una cookie individual, es decir, un pequeño archivo, en el dispositivo del usuario (también pueden utilizarse tecnologías comparables en lugar de cookies). Las cookies pueden ser establecidas por varios dominios, como google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com o googleadservices.com. Este archivo registra qué sitios web ha visitado el usuario, qué contenidos le interesan y en qué ofertas ha hecho clic, así como información técnica sobre el navegador y el sistema operativo, los sitios web de referencia, la hora de la visita y otra información sobre el uso de la oferta en línea. También se registra la dirección IP del usuario, por lo que informamos a Google Analytics de que la dirección IP se acorta dentro de los Estados miembros de la Unión Europea o en otros Estados contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y sólo en casos excepcionales se transmite íntegramente a un servidor de Google en EE.UU. y se acorta allí. La dirección IP no se fusionará con los datos del usuario dentro de otras ofertas de Google. Google también puede combinar la información mencionada con información de este tipo procedente de otras fuentes. Si el usuario visita posteriormente otros sitios web, es posible que se le muestren anuncios adaptados a sus intereses.

Los datos del usuario se procesan de forma seudónima como parte de los servicios de marketing de Google. Esto significa que Google no almacena ni procesa el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario, por ejemplo, sino que procesa los datos relevantes de forma relacionada con las cookies dentro de perfiles de usuario seudónimos. Es decir, desde la perspectiva de Google, los anuncios no se gestionan ni se muestran para una persona identificada específicamente, sino para el titular de la cookie, independientemente de quién sea este titular. Esto no se aplica si un usuario ha permitido expresamente a Google procesar los datos sin esta seudonimización. La información recopilada sobre los usuarios por los servicios de marketing de Google se transmite a Google y se almacena en los servidores de Google en Estados Unidos.

Los servicios de marketing de Google que utilizamos incluyen el programa de publicidad online "Google AdWords". En el caso de Google AdWords, cada cliente de AdWords recibe una "cookie de conversión" diferente. Por lo tanto, no se puede realizar un seguimiento de las cookies a través de los sitios web de los clientes de AdWords. La información obtenida con la ayuda de la cookie se utiliza para crear estadísticas de conversión para los clientes de AdWords que han optado por el seguimiento de conversiones. Los clientes de AdWords conocen el número total de usuarios que hicieron clic en su anuncio y fueron redirigidos a una página etiquetada con una etiqueta de seguimiento de conversiones. Sin embargo, no reciben ninguna información que pueda utilizarse para identificar personalmente a los usuarios.

Podemos integrar anuncios de terceros basados en el servicio de marketing de Google "DoubleClick". DoubleClick utiliza cookies para permitir a Google y a sus sitios web asociados publicar anuncios basados en las visitas de los usuarios a este sitio web o a otros sitios web de Internet.

Podemos incluir anuncios de terceros basados en el servicio de marketing de Google "AdSense". AdSense utiliza cookies para permitir a Google y a sus sitios web asociados publicar anuncios basados en las visitas de los usuarios a este sitio web o a otros sitios web de Internet.

También podemos utilizar el servicio "Google Optimizer". El Optimizador de Google nos permite rastrear los efectos de varios cambios en un sitio web (por ejemplo, cambios en los campos de entrada, diseño, etc.) como parte de las llamadas "pruebas A/B". Para estas pruebas, se colocan cookies en los dispositivos de los usuarios. Sólo se procesan datos seudónimos de los usuarios.

Además, podemos utilizar el "Google Tag Manager" para integrar y gestionar los servicios de análisis y marketing de Google en nuestro sitio web.

Para obtener más información sobre el uso de datos por parte de Google con fines de marketing, visita la página de información general: https://policies.google.com/technologies/ads, la política de privacidad de Google está disponible en https://policies.google.com/privacy.

Si deseas oponerte a la publicidad basada en intereses por parte de los servicios de marketing de Google, puedes utilizar las opciones de configuración e inhabilitación proporcionadas por Google:https://adssettings.google.com/authenticated.

Programa de afiliados de Amazon

Sobre la base de nuestros intereses legítimos (es decir, el interés en el funcionamiento económico de nuestra oferta en línea en el sentido del Art. 6 Párr. 1 lit. f. DSGVO), participamos en el programa de afiliados de la UE de Amazon, que está diseñado para proporcionar un medio para que los sitios web ganen comisiones por publicidad mediante la colocación de anuncios y enlaces a Amazon.es. Amazon utiliza cookies para rastrear el origen de los pedidos. Entre otras cosas, Amazon puede reconocer que has hecho clic en el enlace de socio de este sitio web.

Para más información sobre el uso que Amazon hace de los datos, consulta la política de privacidad de la empresa: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Boletín

Con la siguiente información te informamos sobre el contenido de nuestro boletín, así como sobre el procedimiento de registro, envío y evaluación estadística y sobre tus derechos de oposición. Al suscribirte a nuestro boletín, aceptas recibirlo y los procedimientos descritos.

Contenido del boletín: Enviamos boletines, correos electrónicos y otras notificaciones electrónicas con información promocional (en adelante, "boletín") sólo con el consentimiento de los destinatarios o un permiso legal. Si el contenido del boletín se describe específicamente en el curso del registro, es decisivo para el consentimiento de los usuarios. Aparte de eso, nuestros boletines contienen información sobre nuestros productos, ofertas, promociones y nuestra empresa.

Double-Opt-In y registro: La suscripción a nuestro boletín se realiza a través de un proceso llamado Double-Opt-In. Esto significa que después de registrarse, recibirá un correo electrónico solicitando la confirmación de su suscripción. Esta confirmación es necesaria para evitar que alguien se registre con direcciones de correo electrónico ajenas. Los registros para el boletín se registran para poder demostrar el proceso de registro de acuerdo con los requisitos legales. Esto incluye el almacenamiento de la fecha y hora del registro y la confirmación, así como la dirección IP. También se registran los cambios en los datos almacenados en el proveedor de servicios de envío.

Proveedor de servicios de envío: El envío de los boletines se realiza a través de "HubSpot", 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Estados Unidos. Puede consultar las políticas de privacidad del proveedor de servicios de envío aquí: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

El proveedor de servicios de envío está certificado bajo el Acuerdo del Escudo de Privacidad y, por lo tanto, ofrece una garantía de cumplimiento con los niveles de protección de datos europeos.

Además, según su propia información, el proveedor de servicios de envío puede utilizar estos datos de forma seudónima, es decir, sin asignarlos a un usuario, para optimizar o mejorar sus propios servicios, por ejemplo, para la optimización técnica del envío y la presentación del boletín o con fines estadísticos para determinar de qué países proceden los destinatarios. Sin embargo, el proveedor de servicios de envío no utiliza los datos de los destinatarios de nuestro boletín para escribirles él mismo ni para transmitirlos a terceros.

Datos de registro: Para registrarte en el boletín, basta con que introduzcas tu dirección de correo electrónico.

Medición del rendimiento: Los boletines contienen un denominado "web beacon", es decir, un archivo del tamaño de un píxel que se recupera del servidor del proveedor de servicios de envío cuando se abre el boletín. En el marco de esta recuperación, se recoge inicialmente información técnica, como información sobre el navegador y tu sistema, así como tu dirección IP y la hora de la recuperación. Esta información se utiliza para la mejora técnica de los servicios en función de los datos técnicos o de los grupos destinatarios y su comportamiento de lectura en función de sus ubicaciones de recuperación (que pueden determinarse con ayuda de la dirección IP) o de las horas de acceso. Los estudios estadísticos también incluyen determinar si se abren los boletines, cuándo se abren y en qué enlaces se hace clic. Por razones técnicas, esta información puede asignarse a los destinatarios individuales de los boletines. Sin embargo, no es nuestra intención ni la del proveedor de servicios de envío observar a los usuarios individuales. Los análisis nos sirven mucho más para reconocer los hábitos de lectura de nuestros usuarios y adaptar nuestros contenidos a ellos o enviar contenidos diferentes según los intereses de nuestros usuarios.

El envío del boletín de noticias y la medición de su éxito se basan en el consentimiento de los destinatarios de acuerdo con el art. 6 párr. 1 lit. a, art. 7 DSGVO en relación con el art. 7 párr. 2 núm. 3 UWG o en base al permiso legal de acuerdo con el art. 7 párr. 3 UWG.

El registro del proceso de inscripción se basa en nuestros intereses legítimos de conformidad con el art. 6 párr. 1 lit. f DSGVO y sirve como prueba del consentimiento para recibir el boletín.

Cancelación/revocación - Puedes cancelar la recepción de nuestro boletín en cualquier momento, es decir, revocar tu consentimiento. Encontrarás un enlace para cancelar el boletín al final de cada boletín. Si los usuarios sólo se han suscrito al boletín y han cancelado esta suscripción, se eliminarán sus datos personales.

Alojamiento de podcasts Podigee

Utilizamos el servicio de alojamiento de podcasts Podigee del proveedor Podigee GmbH, Ritterstraße 2A, 10969 Berlín, Alemania. Los podcasts son cargados por Podigee o transmitidos a través de Podigee.

El uso se basa en nuestros intereses legítimos, es decir, el interés en una provisión, análisis y optimización seguros y eficientes de nuestra oferta de podcasts de conformidad con el art. 6 párr. 1 lit. f. DSGVO.

Podigee procesa las direcciones IP y la información del dispositivo para permitir las descargas/reproducciones de podcasts y para determinar datos estadísticos, como las cifras de llamadas. Estos datos son anonimizados o seudonimizados antes de ser almacenados en la base de datos de Podigee, a menos que sean necesarios para la prestación de los podcasts.

Puedes encontrar más información y opciones de objeción en la política de privacidad de Podigee: https://www.podigee.com/de/about/privacy/.

Integración de servicios y contenidos de terceros

Utilizamos proveedores de contenidos o servicios dentro de nuestra oferta en línea sobre la base de nuestros intereses legítimos (es decir, el interés en el análisis, la optimización y el funcionamiento económico de nuestra oferta en línea en el sentido del art. 6 párr. 1 lit. f. DSGVO) para integrar contenidos o servicios ofrecidos por terceros proveedores, como vídeos o fuentes (en lo sucesivo denominados uniformemente "contenidos"). Esto requiere siempre que los terceros proveedores de este contenido conozcan la dirección IP del usuario, ya que sin la dirección IP no podrían enviar el contenido a su navegador. La dirección IP es, por tanto, necesaria para la visualización de este contenido. Nos esforzamos por utilizar únicamente contenidos cuyos respectivos proveedores sólo utilizan la dirección IP para entregar el contenido. Los proveedores externos también pueden utilizar las llamadas "etiquetas de píxel" (gráficos invisibles, también conocidos como "balizas web") con fines estadísticos o de marketing. Las "etiquetas de píxel" pueden utilizarse para evaluar información como el tráfico de visitantes en las páginas de este sitio web. La información seudónima también puede almacenarse en cookies en el dispositivo del usuario y puede contener, entre otras cosas, información técnica sobre el navegador y el sistema operativo, sitios web de referencia, hora de la visita y otra información sobre el uso de nuestra oferta en línea, así como estar vinculada a dicha información procedente de otras fuentes.

La siguiente presentación ofrece una visión general de los proveedores externos y su contenido, junto con enlaces a sus declaraciones de protección de datos, que contienen más información sobre el tratamiento de datos y, en parte ya mencionada aquí, opciones de objeción (la llamada exclusión voluntaria):

Fuentes externas de Google, LLC, https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). La integración de Google Fonts se realiza mediante una llamada al servidor de Google (normalmente en EE.UU.). Política de privacidad: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Vídeos de la plataforma "YouTube" del proveedor externo Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EEUU. Política de privacidad: https://policies.google.com/privacy, exclusión voluntaria: https://adssettings.google.com/authenticated.

Análisis y optimización web con ayuda del servicio Hotjar, del proveedor externo Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Con Hotjar se pueden rastrear los movimientos en los sitios web en los que se utiliza Hotjar (los llamados mapas de calor). Por ejemplo, es posible ver hasta dónde se desplazan los usuarios y en qué botones hacen clic y con qué frecuencia. Además, se registran datos técnicos como el idioma seleccionado, el sistema, la resolución de pantalla y el tipo de navegador. De este modo, se pueden crear perfiles de usuario, al menos temporalmente, durante la visita a nuestro sitio web. Además, con la ayuda de Hotjar también es posible recoger opiniones directamente de los usuarios del sitio web. De este modo, obtenemos información valiosa para hacer que nuestros sitios web sean aún más rápidos y más fáciles de usar para los clientes. Política de privacidad: https://www.hotjar.com/privacy. Exclusión voluntaria: https://www.hotjar.com/opt-out.

Código externo del marco JavaScript "jQuery", proporcionado por el proveedor externo jQuery Foundation, https://jquery.org.