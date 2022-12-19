Cómo elegir un ETF
Estos son los criterios que debes tener en cuenta al elegir ETFs
El sector de los ETF crece constantemente porque son una inversión muy popular. Los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos indexados cotizados en bolsa que replican un índice existente. Muchos proveedores de ETF diferentes operan en el mercado y ofrecen sus propios ETF sobre distintos índices. Esto ofrece a los inversores una amplia gama de opciones para seguir su estrategia de inversión personal. Sin embargo, esto también crea la agonía de la elección: ¿cómo elegir el ETF adecuado entre tantos?
Enumeramos y explicamos los criterios más importantes que intervienen en la selección de ETF.
Lo esencialLos criterios más importantes para la selección de tu ETF
Método de replicación: Los ETF pueden replicar un índice de forma física o sintética. En la replicación física, el ETF invierte en todos los valores contenidos en el índice. Los ETF sintéticos, por otro lado, replican el índice mediante swaps. Esto no afecta la calidad del ETF.
Uso de ingresos: Al seleccionar tu ETF, presta atención a los dos tipos de distribución de ingresos: acumulación y distribución. Con los ETF de acumulación, los ingresos de la inversión permanecen en el fondo y se reinvierten automáticamente. Esto aumenta el valor del ETF, por lo que los inversores pueden beneficiarse del efecto de interés compuesto. Los ETF de distribución pagan sus rendimientos a los inversores.
Costes: Los costes de los ETF juegan un papel crucial en su selección, como los costes de negociación y los costes corrientes. El ratio de gastos totales (TER) es un criterio que permite comparar aproximadamente los ETF en cuanto a sus costes corrientes. Sin embargo, también deben tenerse en cuenta los costes de transacción por la compra y venta de acciones de ETF, la diferencia de seguimiento o la relación coste/rentabilidad.
Volumen del fondo: El volumen del fondo sirve a los inversores para evaluar si un ETF ya está establecido en el mercado o no. Cuanto mayor sea, mejor. A partir de un volumen de fondos de 100 millones de euros, se considera que la rentabilidad de un fondo indexado cotizado está asegurada.
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Selección de ETF: ¿Qué criterios debes tener en cuenta?
Para tomar la decisión correcta al elegir un ETF, hay varios criterios que debes tener en cuenta. Estos incluyen, entre otros
- Costes
- Volumen del fondo
- Antigüedad del fondo
- Rendimiento y calidad de seguimiento
- Impuestos
- Asignación de ingresos
- Método de replicación
- Estrategia de inversión
Sin embargo, éstos no son en absoluto todos los criterios para la selección de ETF. También distinguimos entre los criterios que deben evaluarse de la misma forma para cada inversor (criterios objetivos) y aquellos sobre los que puedes decidir según tus preferencias personales (criterios subjetivos). Antes de profundizar en los criterios de selección de ETF, puedes verlos resumidos de nuevo en el siguiente gráfico:
Criterios objetivos de selección de los ETF
A grandes rasgos, los criterios objetivos de selección de ETF son números, datos y hechos. Son fáciles de comparar, están definidos con precisión y tienen el mismo significado para todos los inversores. Te los presentamos.
Edad del ETF
De hecho, la antigüedad es una consideración importante en la selección de ETF. Cuanto más antiguo sea un ETF, mejor establecido estará en el mercado, lo que conlleva automáticamente un volumen de fondos y una liquidez elevados. Además, los ETF más antiguos tienen más datos disponibles con los que los inversores pueden comparar el rendimiento pasado del ETF con otros fondos similares. Por lo tanto, se recomienda que un ETF tenga al menos 5 años de antigüedad, para que se pueda evaluar su desempeño a largo plazo.
¿Significa eso que lo más antiguo siempre es mejor? No necesariamente, ya que incluso un ETF más antiguo puede tener peores resultados. Si un ETF es antiguo pero tiene un volumen de fondos bajo, puede ser un indicio de que el fondo no tiene tanta demanda entre los inversores y, por tanto, podría cerrarse en un futuro próximo. Por esta razón, es importante examinar de cerca cada ETF para ver cómo ha funcionado hasta ahora y si cumple con todos los criterios de selección pertinentes.
Volumen y liquidez del fondo
Un factor importante a considerar en la selección de un ETF es su volumen de fondos. Los expertos en la materia coinciden en que un ETF solo puede funcionar económicamente si cuenta con un volumen de fondos de al menos 50 millones de euros. Si el volumen supera los 100 millones de euros, se considera que la rentabilidad es tan buena como asegurada. Además, los ETF con un gran volumen de fondos suelen ser más económicos y líquidos.
Un volumen elevado también aumenta el número de participantes en el mercado que proporcionan precios vinculantes de compra y venta en la bolsa o el mercado de capitales. Esto aumenta la liquidez del ETF, que también es una importante característica de calidad. La liquidez es esencial para que las empresas obtengan capital de la forma más rentable posible y, al mismo tiempo, garantiza que el mercado pueda cubrir suficientemente los intereses comerciales de los inversores.
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Rendimiento y calidad de seguimiento
El objetivo de un ETF es seguir lo más fielmente posible a su índice subyacente. Según el error de seguimiento o la diferencia de seguimiento, los inversores pueden ver lo bien que ha funcionado realmente esta intención. Esto se debe a que hay varios factores por los que no siempre es posible una réplica exacta. Entre ellos están los costes, los impuestos o los dividendos.
Con la ayuda de la diferencia de seguimiento, es fácil ver hasta qué punto el rendimiento del ETF se corresponde también con el del índice, lo que a su vez facilita la comparación de los ETF entre sí. Asegúrate de comparar el rendimiento de los ETF en distintos periodos de tiempo antes de hacer tu selección, para poder tomar una decisión sólida.
Importante: La rentabilidad pasada puede ser una indicación para el futuro, pero no hay garantía de una rentabilidad positiva continuada ni de una diferencia de seguimiento óptima.
Costes
Al elegir un ETF, los costes también desempeñan, naturalmente, un papel importante. Aunque los fondos indexados cotizados suelen ser bastante más baratos que los fondos de gestión activa, merece la pena comparar los costes de los ETF. El Ratio de Gastos Totales (TER) representa los costes cobrados anualmente por el proveedor del ETF. Incluye todos los costes derivados de la réplica del índice, por ejemplo, las comisiones de custodia y los costes de licencia, así como el presupuesto de marketing y otras comisiones de gestión. Aquí también pueden intervenir los costes extraordinarios. Surgen cuando el propio índice cambia, por ejemplo, por fusiones, quiebras o absorciones. Especialmente en el caso de los ETF de réplica física que contienen los valores exactos del índice subyacente, estos costes pueden surgir para que el ETF vuelva a ajustarse al índice.
No incluidos en la TER, pero aún así muy importantes de tener en cuenta, están los costes de transacción. Los inversores pueden incurrir en costes por cada compra y venta de acciones del ETF. Su cuantía varía de un proveedor a otro. Además, la TER no tiene en cuenta el "diferencial". Se refiere al diferencial entre el precio de compra y el de venta. El tamaño del diferencial está a su vez relacionado con la liquidez del ETF. Como ves, los distintos criterios de selección de los ETF están fuertemente interrelacionados.
En el mundo financiero, el diferencial es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de los valores. Al precio de oferta, que se forma en el lado de la demanda, los compradores están dispuestos a comprar valores, mientras que los vendedores están dispuestos a vender valores al precio de demanda, que se forma en el lado de la oferta.
Criterios subjetivos de selección de los ETF
Además de los criterios objetivos que intervienen en la selección de ETF, también hay una serie de criterios de selección subjetivos. Éstos no son menos importantes, pero están relacionados con tus preferencias personales y tu estrategia de inversión para la acumulación de riqueza. Los siguientes criterios de los ETF se basan en tu opinión.
Estrategia de inversión
La primera cuestión es qué estrategias de inversión quieres seguir con los ETF. ¿Quieres invertir en sectores, países, regiones o temas concretos? Con los ETF tienes una amplia gama de opciones con las que puedes invertir en tus intereses personales, en mercados prometedores o en mercados emergentes. Para darte una visión general de los temas en los que puedes invertir con los ETF, hemos creado una visión general de los ETF temáticos.
Mientras exploras las distintas oportunidades de inversión, debes tener cuidado de no centrarte demasiado en un país, un sector o un tema. Esto crea el llamado riesgo de agrupación. Cuanto más se concentren tus ETF seleccionados en un único tema, sector o región, mayor será el riesgo de una mala inversión.
Un ejemplo: inviertes en el sector industrial a través de varios ETF. Si el sector industrial sufre daños económicos debido a una crisis, esto afectará a todos tus ETF y lo más probable es que tengas pérdidas. Si hubieras elegido sectores diferentes en tu selección de ETF y te hubieras asegurado una mejor diversificación en general, el riesgo de que esto te ocurriera sería mucho menor.
Otra cosa que debes tener en cuenta en tu selección de ETF, además del riesgo de agrupación, es la amplitud del índice. Cuanto más amplio esté estructurado un índice, es decir, cuanto mayor sea el número de valores que contenga, más uniformemente ponderados estén y menor sea su correlación entre sí, mejor se repartirá el riesgo. Una amplia diversificación la ofrece, por ejemplo, el índice MSCI World, con casi 1.700 valores. Sin embargo, este índice está muy centrado en un país, concretamente EE.UU., y sólo sigue a determinados países industrializados. Por tanto, son más adecuados los ETF mundiales globalmente diversificados que también cubren con su índice los mercados emergentes.
Apropiación de los ingresos
El siguiente criterio importante es la decisión sobre el destino de los ingresos. Hay ETF de acumulación y de distribución. Con los ETF de acumulación, los ingresos de la inversión permanecen en el fondo y se reinvierten automáticamente. Esto aumenta el valor del ETF, de modo que los inversores pueden beneficiarse muy bien del efecto del interés compuesto. Los ETF de distribución, en cambio, pagan sus ingresos a los inversores a intervalos regulares.
Puedes decidir por ti mismo qué tipo se adapta mejor a ti y a tu estrategia de inversión. Por supuesto, también tienes la opción de cubrir ambos usos de los ingresos con distintos ETF y beneficiarte así de las ventajas de cada uno.
Capacidad del plan de ahorro
Cuando se trata de acumular riqueza, el plan de ahorro con ETF suele encabezar la lista de los defensores del consumidor. Con unos pocos ETF, los inversores pueden crear una cartera ampliamente diversificada en la que invertir mensualmente, acumular riqueza y avanzar así en la planificación de su jubilación. Si también valoras un plan de ahorro a la hora de acumular patrimonio, debes prestar atención a este punto al elegir un ETF, porque no todos los ETF son aptos para un plan de ahorro. El banco o el proveedor decide qué ETF pueden ahorrarse con un plan de ahorro. Que te convenga más un plan de ahorro ETF o una inversión puntual puede depender de muchos factores individuales, como tu situación financiera.
Mientras tanto, casi todos los bancos directos ofrecen un plan de ahorro ETF, y la mayoría de ellos incluso de forma gratuita. Examinamos periódicamente las ofertas de los bancos directos, las comparamos y evaluamos. Puedes leer los resultados en nuestra comparativa de planes de ahorro ETF. Si prefieres invertir en ETF a través de un proveedor online, puedes consultar nuestra comparativa de brokers de ETF para ver qué proveedor te ofrece las mejores condiciones.
Método de réplica
No sólo en el uso de los rendimientos, sino también en los tipos de réplica del índice, hay dos opciones diferentes: los ETF de réplica física y los de réplica sintética.
Con la réplica física, el ETF invierte en las acciones contenidas en el índice. Sin embargo, esto se divide a su vez en dos métodos diferentes. En el caso de los ETF de réplica física total, el fondo invierte realmente en todas las acciones contenidas en el índice con la ponderación correspondiente. En el método de muestreo, el proveedor del ETF sólo compra acciones seleccionadas contenidas en el índice que se aproximen lo más posible al perfil de riesgo-rentabilidad del índice de referencia. Este método se utiliza sobre todo para ETF o índices con un gran número de valores diferentes.
El método de réplica sintética es algo más abstracto. En este caso, el rendimiento del índice de referencia se replica mediante una operación bursátil, el llamado swap. Este método de réplica se utiliza sobre todo en ETF de mercados nicho y materias primas.
La elección de un ETF
Proveedor de ETF
Cuando se trata de los criterios de selección de los ETF, siempre se habla del proveedor. Éste es un participante relevante en el mercado y desempeña un papel importante en la selección de ETF. Esto se debe a que cada vez hay más proveedores de ETF en el mercado. Esto significa que siempre hay varios ETF que siguen el mismo índice, pero emitidos por un proveedor distinto. Por tanto, infórmate de antemano sobre un proveedor. ¿Con qué transparencia revela el proveedor todos los datos sobre un ETF y sus costes? ¿Con qué frecuencia se te informa de las actualizaciones? Si esto no desempeña un papel importante para ti en la selección del ETF, puedes descuidar este punto.
Una vez que te hayas decidido por un índice concreto, puedes comparar fácilmente los costes de los ETF de distintos proveedores sobre el mismo índice.
Importante: No confundas el proveedor del ETF con el proveedor del índice. MSCI, FTSE, etc. son proveedores que desarrollan un índice y lo mantienen de forma continua. Por ello, exigen unos derechos de licencia que deben pagar los proveedores de ETF para poder seguir uno de estos índices con un ETF.
Los mayores proveedores de ETF en Alemania son iShares y Amundi. Les siguen DWS (Xtrackers), UBS, Vanguard e Invesco. Puedes utilizar nuestra búsqueda de ETF para comparar las ofertas de los distintos proveedores y elegir el ETF adecuado para ti.
Domicilio del fondo
El domicilio del fondo, es decir, el lugar donde se lanzó un fondo o ETF, también es importante para la selección. Esto se debe a que no todos los ETF que existen en el mundo están también autorizados para su distribución en Alemania y son negociables en una bolsa alemana. A los inversores europeos les interesan sobre todo los llamados ETF UCITS que se lanzan en Europa, como el Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist). La mayoría de estos ETF tienen su domicilio social en Luxemburgo o Irlanda, principalmente porque las condiciones legales y las ventajas fiscales para los fondos de inversión son favorables allí. Sin embargo, también hay ETF europeos que tienen su domicilio social en Francia o Alemania.
Los ETF no europeos, por ejemplo de Canadá o EE.UU., no son negociados por muchos intermediarios europeos por razones legales y desventajas fiscales adicionales. Sin embargo, puedes identificar fácilmente los ETF que no se emiten en Europa, porque no llevan el sufijo "UCITS" en su nombre y su número de identificación de valores (ISIN) empieza por "US" para EE.UU. o "CA" para Canadá, por ejemplo.
OICVM es la abreviatura de Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. En alemán, se denomina Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). Detrás hay directivas que afectan al mercado europeo de capitales y que pretenden proteger mejor a los inversores. Antes de permitir que los ETF coticen en bolsa, se comprueba que cumplen las directrices de los OICVM.
Así es como debes proceder: Selecciona el ETF adecuado en sólo 3 pasos
Ahora ya conoces todos los criterios que son importantes para la selección de tu ETF. Pero, ¿cómo hacerlo exactamente? La oferta de ETF es enorme. ¿Qué criterios son relevantes y en qué momento del proceso de decisión? Así podrás elegir el ETF adecuado en sólo tres pasos:
Primero piensa qué estrategia de inversión quieres seguir. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿En qué sectores, países o temas quieres invertir? ¿Cuáles son tus objetivos de ahorro? ¿Y cuál es tu horizonte de inversión? Asegúrate siempre una amplia distribución del riesgo o diversificación.
El segundo paso es la selección del índice. ¿Qué índice representa tu estrategia de inversión? La elección también puede recaer en varios índices. Por regla general, los índices globales y ampliamente diversificados son especialmente adecuados, porque aquí el riesgo se reparte entre muchos valores diferentes contenidos en el índice, lo que puede reducir el riesgo de los ETF.
Ahora sólo falta una cosa: tienes que elegir el ETF adecuado para ti entre cientos. Para ello, consulta los criterios subjetivos y objetivos de selección de ETF, compara costes y proveedores y empieza a construir tu patrimonio a largo plazo con tu selección de ETF.
Aquí encontrarás un resumen de nuestras herramientas para la selección de ETFs:
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