Cómo elegir un ETF

Estrategia de inversión

La primera cuestión es qué estrategias de inversión quieres seguir con los ETF. ¿Quieres invertir en sectores, países, regiones o temas concretos? Con los ETF tienes una amplia gama de opciones con las que puedes invertir en tus intereses personales, en mercados prometedores o en mercados emergentes. Para darte una visión general de los temas en los que puedes invertir con los ETF, hemos creado una visión general de los ETF temáticos.

Mientras exploras las distintas oportunidades de inversión, debes tener cuidado de no centrarte demasiado en un país, un sector o un tema. Esto crea el llamado riesgo de agrupación. Cuanto más se concentren tus ETF seleccionados en un único tema, sector o región, mayor será el riesgo de una mala inversión.

Un ejemplo: inviertes en el sector industrial a través de varios ETF. Si el sector industrial sufre daños económicos debido a una crisis, esto afectará a todos tus ETF y lo más probable es que tengas pérdidas. Si hubieras elegido sectores diferentes en tu selección de ETF y te hubieras asegurado una mejor diversificación en general, el riesgo de que esto te ocurriera sería mucho menor.

Otra cosa que debes tener en cuenta en tu selección de ETF, además del riesgo de agrupación, es la amplitud del índice. Cuanto más amplio esté estructurado un índice, es decir, cuanto mayor sea el número de valores que contenga, más uniformemente ponderados estén y menor sea su correlación entre sí, mejor se repartirá el riesgo. Una amplia diversificación la ofrece, por ejemplo, el índice MSCI World, con casi 1.700 valores. Sin embargo, este índice está muy centrado en un país, concretamente EE.UU., y sólo sigue a determinados países industrializados. Por tanto, son más adecuados los ETF mundiales globalmente diversificados que también cubren con su índice los mercados emergentes.